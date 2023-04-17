活动现场。湖南师范大学供图

人民网北京4月17日电 近日，教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会英语专业教学指导分委员会全体委员会议暨全国高校外语学院院长/系主任论坛在湖南长沙举办。本次会议由教育部英语专业教学指导分委员会主办，湖南师范大学承办，来自全国英语类专业教育教学专家、学者及相关出版社负责人等400余人参加活动。

教育部英语专业教学指导分委员会主任委员、湖南师范大学党委书记蒋洪新回顾了英指委的发展历史和本届教指委的重点工作。他分析了当前外语专业的发展现状和所面临的挑战，强调要不断推动外语学科紧密为国家战略服务，培养国家急需的懂外语的各类专门人才，为各地的经济社会发展贡献力量，为专业和学科作出积极贡献。

湖南省教育厅高教处处长刘奇军表示，高校外语院系作为培养外语人才的主阵地，如何在新文科、大外语的时代背景下，更好地完成人才培养、科学研究、文化传播、社会服务的重要任务，是所有外语教育工作者必须直面的现实挑战。他希望通过本次会议，共同探讨外语教育的发展方向，为培养更多优秀的外语人才提供坚实的支撑。

教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会主任委员、北京外国语大学副校长孙有中，闽南师范大学副校长张龙海，上海交通大学教授彭青龙，中国人民大学教授郭英剑，清华大学教授颜海平，河北师范大学教授李正栓围绕“当前英语类专业创新发展路径”“外国文学课程思政建设与考核探索”“外语学科区域国别学人才培养与科学研究面临的挑战、机遇和定位”等话题作主旨发言。

当天，院长/系主任平行论坛同期举办，多所高校教师代表围绕“中国式现代化”视角下一流外语学科发展、高质量发展背景下的英语教育变革、中国话语体系与全球传播能力建设等议题展开了深入的讨论，并就各自院校的实际办学情况进行了广泛的交流。

此外，大会期间，与会专家还参加了湖南师范大学外国语学院举行的开放日活动，参观该院智慧教室、虚拟仿真实验室等教学场所，观摩了名师公开示范课、“一流学科助力乡村教育振兴”等活动。教育部英语教学指导分委员会秘书长、湖南师范大学外国语学院院长曾艳钰现场介绍了学院外国语言文学世界一流学科建设亮点。（李依环、董飞 黄英豪）

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