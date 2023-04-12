人民网北京4月12日电 （记者李依环）日前，中国人民大学附属中学分校举行“素养导向下的大中小学思政教育一体化建设实践”现场汇报会。活动以“国家安全教育进校园”为主要内容，旨在用政治课引领思政课堂，各学科融合聚焦总体国家安全观，增强学生国安意识，涵养学生家国情怀。

活动上，北京市海淀区委教育工委书记王方发表了题为《立德树人 铸魂育人》的讲话。王方谈到，作为“海淀区大中小学思政课一体化共同体”成员校，人大附中分校的大中小学思政课一体化建设强调课程与学生实践的契合，注重情境的创设和思辨的建构，创设提炼了指向学生素养达成的实施路径与教学策略，实现学生真的学思政、懂思政、用思政、传承思政，也体现了学校真重视、真落实、真探索、真研究，做到了思政课建设的“五育并举”。

在“国家安全”宣讲环节，来自国防军工、高等院校、文化单位、民营企业的五位教师分别带来微讲座。他们从自身职业领域的真实案例出发，讲解了国家安全是如何潜移默化地影响我们的日常生活和社会稳定。在科学家精神微型艺术展演中，小学、中学、大学的学生代表演绎了精彩的舞台剧——功勋科学家黄旭华。

汇报会当天，10余位教师进行了课堂教学展示，内容涵盖大、中、小学思政课，中、小学多学科思政课、校本特色课和思政主题班会课等，聚焦核心素养，集中展示了人大附中分校在“大中小学思政教育一体化”建设过程中的具体做法和思考。

“人分充分发挥了小、初、高三个学段的联动效应，构建起循序渐进、螺旋上升的思政教育序列，增强了思政课的现实关怀和社会实践性，构建和完善了‘有高度、有精度、有深度、有温度’的‘大思政课’。”北京市德育研究会常务副会长尹丽君在点评发言中谈到，希望人分凝聚众智、久久为功，打造更多高水平的“红底金字”思政课、铸造灵魂的思政课。

中国人民大学副校长叶康涛在发言中肯定了人大附中分校在打造“思政金课”、建设学科融合的学科思政等方面做出的积极探索。叶康涛表示，中国人民大学作为由中国共产党创办的第一所新型正规大学，有着纯正的红色基因，有责任利用自身优势，大手拉小手，带动中小学进行教育尝试，传承红色基因，赓续精神血脉，把伟大的建党精神继承下去、发扬光大。