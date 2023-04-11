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七秩芳华空天梦 诗意乘风谱新篇——

北京航空航天大学举办诗词大会

2023年04月11日17:45 | 来源：人民网-教育频道
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北京航空航天大学举办诗词大会。校方供图
北京航空航天大学举办诗词大会。校方供图
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人民网北京4月11日电 （记者李依环）日前，北京航空航天大学举办“七秩芳华空天梦，诗意乘风谱新篇”诗词大会决赛。通过激烈角逐，来自北航自动化科学与电气工程学院的“逍遥容与队”获得特等奖，来自知行书院的“忧乐天下队”获得一等奖。

据介绍，此次活动是第三届北航艺术节的重磅活动之一，旨在传承中华优秀传统文化，弘扬以空天报国为内核的北航精神，引导广大师生传颂红色经典和古今华美篇章。比赛由朗诵节目《百年奋斗路，启航新征程》揭开序幕。老、中、青三代北航人共同登场，朗诵诗词《七律·人民解放军占领南京》，致敬为人民解放英勇奋斗的先辈，感染带动新一代北航人坚定理想信念，传承七秩荣光。

据悉，决赛共设有“百舸争流”“狭路相逢”“飞花令”三个环节，6支代表队同台竞技，尽显风采。在首轮必答环节，选手需要熟悉经典诗词背后的时代背景与创作故事，迅速分析选出最与题目意旨相符的选项；抢答环节设置了概念问答、十二宫格、看图说诗等多种题目，同时考验选手的诗词素养与赛场心态。

(责编：郝孟佳、孙竞)分享让更多人看到

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