原标题：巡考大军：为“上岸”放手一搏是否值得

1月8日，安徽合肥，中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员公共科目笔试举行。新华社发 陈三虎/摄

吴江参加考试的准考证。受访者供图

白叶参加考试的准考证。受访者供图

菲比参加考试的准考证。受访者供图

“终于上岸了！”

今年2月初，吴江看到自己的名字出现在湖南某市直事业单位拟录用公示名单中，他不由发出如此感叹。在此之前，他报了26个事业编岗位，花了半年时间在大半个湖南巡考。

考公、考编是指通过统一公开招考成为国家公务员或进入事业单位。近年来，年轻人参考热情居高不下。教育部数据显示，2023届高校毕业生规模预计1158万人，激烈的就业竞争催生了考公大军。

与“考公热”现象伴随而生，在考公、考编群体中出现了“巡考、进面”等专用语。巡考，指的是巡回各地参加公务员或者事业单位考试，通过多次考试增加上岸机会。进面，即“进入面试”，是指考生的初试成绩达到了分数线，能够进入面试。这意味着他们上岸的几率增大了一些。

等待“上岸”的他们，为什么加入巡考大军？巡考中，他们付出了哪些？上岸，是不是人生的唯一选择？

辗转巡考，只为争一个进面的机会

2022年7月，22岁的小春从福建某高校建筑专业本科毕业。由于一直没找到工作，她开始在家全职准备考公考编。

最初，小春感觉备考“有点难”，但她学进去后发现，公务员考试的两门科目——行政职业能力测验（行测）和申论，考的是知识积累，或多或少有所储备，“公务员考试没有所谓的‘零基础’。”

“当然，除了努力，也有运气问题。”实战过程中，小春经常出现“只差一两名，甚至只差0.2、0.01分”的情况，在她看来，通过巡考来增加“进面、上岸”的概率，是不得已而为之的选择。

“报了20多个岗位”的小春是湖南人，半年多来，她辗转巡考于湖南、福建、广东3个省份，已记不清自己到底考了多少场，她只记得“去一次的路费至少要几百元”。

“考一两次上岸的概率不是很大，但是我考十几次总能有一两个进面机会吧。”在北京某“985”高校读研二的菲比即将毕业，从2022年11月开始，她报考了9个公务员岗位，“这就类似于秋招的海投，我觉得很正常。”

踏上巡考之路的年轻人，面临的往往是脑力和体力的双重考验。

2022年7月，吴江进入湖南一地事业单位做合同工，他需要兼顾工作与学习，“早上8点上班，12点休息，中午到下午两点半，别人休息，我就看书学习。”下班后，都是他见缝插针的备考时间，直到凌晨一两点才会休息。

周末，吴江会踏上考试之路，在湖南省内巡考。他总共报考了26个岗位，很多都是县乡一级的基层单位，由此也去了很多他以前不知道的地方。有的地方没有直达高铁，“最长我坐过七八个小时的大巴，很多时候凌晨二三点才到”，他无法准确统计在路上花费的时间，只感觉到，“别人在睡觉，我却在准备考试，这个时候是最心酸的。”

“我报了各地的7个公务员岗位，还在央企、国企投递了100多份简历。”北京某高校经济学类专业的研究生刘晓豪，今年7月即将毕业，为了给自己寻找更多机会，从2022年下半年升入研三后，他一直处于高度紧张的备考状态。有人担心他无法兼顾太多的笔试、面试，但他却认为这样能锻炼语言把控能力、时间协调能力和事务安排能力，“乐在其中”。

目前，刘晓豪已收获了10家企业的offer（录取通知），同时还在准备两个公务员岗位的面试。算上食宿，他已经在巡考上花了五六千元，但他仍然坚定地将当公务员作为第一选择。

也有人把正式考试当成模拟练手，“国考当一模，上海市考当二模，江苏省考当三模，浙江省考当四模，到了山东省考，正式考试。”还有人根本没想好未来职业规划，靠巡考广撒网，“考一步算一步”。

成本巨大，为什么要靠巡考来上岸

“一个班40个人，可能有4个读博的，五六个去企业的，剩下全是考公的。”在北京某“985”高校读研二的阿巍，粗略计算发现，他们班有超过7成人正在考公、考编。

年轻人对考公、考编趋之若鹜，是出于何种考虑？

“成为编制内的教师，看起来是我的唯一选择。”许多巡考人把工作稳定性作为第一目标，白叶也是如此。

2021年6月，她从湖南某高校的学前教育专业本科毕业，进入长沙的一家公立幼儿园做合同工，“当时面试时，招聘广告上称能够缴纳五险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）、包食宿，三年以后解决一金（住房公积金）。”

当她与园方签了合同后才得知，实际情况和招聘广告上承诺并不一致，“幼儿园园长说不给我解决住宿了，公积金也不知道何时能落实到位。”

2022年，吴江拿到了长沙一些中小公司的offer，他发现这些公司的保障机制并不健全，“大部分的公司根本不会给你缴公积金，很多中小型公司也直接说明，至少工作一年公司才会给缴五险，说是要‘看到你的稳定性’。”

事实上，被视作“福利”的五险一金，是一种法定的强制性义务。《中华人民共和国劳动法》第七十二条规定，用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费。2021年印发的《长沙住房公积金缴存管理办法》第三条规定，本市行政区域内的国家机关、事业单位、国有企业、外商投资企业、城镇集体企业、城镇私营企业及其他城镇企业、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）应当为与其建立劳动关系的在职职工缴存住房公积金。

“想找到有完备保障的工作，我只能去考编。”2022年年初，白叶踏上了全职备考教师编制之路，她报考了9个岗位，反复在老家县城和省城长沙来回考试多次，2023年，她如愿成为长沙一家公立幼儿园的在编教师。

还有一些人，则是在父母的期望下作出选择。阿巍是山东人，为了满足父母的心愿，本科阶段就做好了考公的规划。他介绍，一些公务员岗位招聘会限制专业。本硕阶段，他选择了外交学专业就读，“这属于政治学大类，在这一类别下，有许多符合我兴趣、专业对口的岗位，在选岗方面比较顺利。”

然而，有人并没有认真作好未来规划，就盲目跟风踏上了巡考路。

阿巍的社交媒体有近6万粉丝，很多是在考公、考编路上的同行者。他注意到，一些生化环材专业的同学在公务员岗位中没什么选择权，只能被迫去选一些“三不限”的职业，“这意味着竞争很激烈”。

生化环材，是生物工程、化学工程技术、环境科学与工程、材料科学与工程四个领域的统称。“三不限”则是指公务员和事业单位考试中不限专业、不限学历（大专以上）、不限户籍的岗位。

在湖南某高校就读生物工程相关专业的本科生王新，今年7月即将毕业。“一开始想继续深造，结果考研失败了。”

在父母的期望之中，他“被迫”报名了5个公务员岗位，“都是三不限，报录比甚至是好几百人中进一个人。”经过努力，得到一个岗位进面的机会，他却最终放弃了，“月薪三千，离家太远，根本就不可能在那里工作”。

“考公专业不同、岗位不同，竞争的激烈程度也不同。”菲比是北京某“985”高校的新闻与传播专业硕士，她们专业相对选择空间更大，实习的时候就“有一半人去了媒体，有一半人去了互联网”。

到了毕业找工作时，菲比身边很多人并没有清晰的职业规划，仍然在“随大流”似的巡考，甚至为此错过了很好的工作机会，“为了考公上岸，太钻牛角尖了。”

也有人因一味考公、考编而走向极端。据媒体报道，四川成都一女子大学毕业后没有找工作，被父母强制考公5年没有上岸，最后确诊为精神分裂症。母亲说，“女儿从去年开始就有一些异常行为，最近和家人对话也经常答非所问，扬言自己是局长。”

“上岸”与否，走好脚下的路才能找到答案

历经巡考的小春，切身体会到“上岸”的感受。如今，她进入广东某市自然资源局的面试，“上岸几率很大”，但曾经的焦虑迷茫仍令她难以忘怀。

2021年年底，小春正紧张地准备考研初试，“当时感觉考不上研，人生就完蛋了。”

大半年来，经历了考研失败、待业在家，小春的人生似乎并没有“完蛋”，相反看到更多人生的可能性。

“考研只有一次机会，我要苦学一年，放弃很多东西去搏这一战，对于人的精神压力挺大的。”考研失利后，她又开启20多个岗位的巡考，在这一过程中却让小春逐渐摆脱了焦虑，“失败了连哭的机会都没有，下个礼拜又有考试要准备。”

“大家都想上岸，所以才出现了巡考现象。”阿巍觉得，没必要过分苛责巡考人，人们面临的机会都是公平的，“有人同时考上了几个岗，只能选择一个岗位，后面的机会也是留给有准备的人的。”

也有声音认为，“为了上岸而上岸是不明智的。”刘晓豪称，衡量自己的需求最重要，“我看重的是个人发展，对于发展前景好的城市、有上升空间的岗位和单位，我都会考虑”。在他看来，一些人只是为了上岸而巡考，没有综合考量自身需要和岗位匹配度，即便上岸也可能难以接受，甚至不能融入当地，影响了自身发展，这都是在盲目考公。

“生化环材专业具有较强的专业性，学校培养的是面向未来的科研人才，考公对我来说并不是最合适的选择。”如今，王新想继续攻读生物工程领域的研究生。

“所谓的‘铁饭碗’只是一个选择而已。”菲比研究生期间积累了在多个互联网公司的实习经历，在获得了多个互联网公司的offer后，她继而转战考公战场。如果最后没考上公务员，她会选择去企业工作，“往技术岗的方向发展也很不错。”

“能对自己的未来发展作出清晰规划再去考公，成功率会更高。”由于准备充分，阿巍考的7个岗位，有5个成功进入面试，“公考考察的是通用性的职业能力，实力强，在哪儿都能崭露头角。”如今，他已进入心仪的单位，能在岗位上将所学的外交学专业与具体工作职责结合起来，让他很有获得感、价值感。

有些人靠着巡考上了岸，有些人还在努力游向岸边。“不管上没上岸，走好脚下的路，才能找到通往未来的答案。”白叶说。

（注：菲比、白叶、阿巍、小春为网名）

（见习记者 刘胤衡）

(责编：郝孟佳、孙竞)