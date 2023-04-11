原标题：本科毕业论文抽检“检”出了什么

日前，浙江省教育厅印发《浙江省本科毕业论文（设计）抽检实施细则（试行）》，自4月1日起施行。根据教育部统一部署，浙江省教育厅制定本科毕业论文（设计）抽检工作的具体要求，启动年度论文（设计）抽检工作，要求对上一学年全省所有本科专业授予学士学位的论文（设计）进行抽检，且抽检比例原则上不低于2%。

2020年12月，教育部印发《本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）》（以下简称《抽检办法》），2021年1月1日起施行。自此，各省市相继出台抽检细则，本科毕业论文抽检成为常态化措施。抽检实施两年多来，本科毕业生毕业论文的总体情况如何？对高校本科生的培养又有哪些影响？本报记者采访了相关专家。

本科生毕业论文（设计）仍有很大进步空间

陕西师范大学教育学部教师、全国本科毕业论文（设计）抽检评审专家库专家冯加渔曾多次参与近几年全国层面和陕西省、湖北省等省级层面的本科毕业论文（设计）抽检评审工作。就他观察来看，“总体而言，本科生的毕业论文还有很大的进步或者改进空间。”冯加渔认为，本科生在毕业论文写作上的不足主要体现在表达能力欠缺，“比如，明显的错别字、错误的标点符号和词不达意、语句不通、衔接不紧等问题还比较常见。”

在采访中记者发现，不少本科生最为担心的是论文的查重率。而冯加渔认为，低查重率只是基础，并不值得过多强调。“部分学生会通过一些渠道提前检测查重率。为了降低查重率，有的学生对大量重复的文字进行改写，甚至采用技术手段对文字进行重组，从而导致行文不流畅、语义不通顺等问题。此外，不同专业的特性会导致论文引用情况存在差异，比如，文史类专业论文的引用率一般会高于理工科论文。所以，单纯以查重率高低来评判论文的优劣并不可取。”

本科毕业论文抽检，究竟查什么？《抽检办法》中要求，省级教育行政部门要结合本地区工作实际，按照《普通高等学校本科专业目录（2020年版）》学科门类分别制定本科毕业论文抽检评议要素。

冯加渔表示，无论是国家层面还是省级层面的论文抽检评审工作，都需要依照评价指标来评判。“评价指标主要包括选题的价值性和可行性、论文的创新性和规范性、研究的科学性与专业性、表达的逻辑性和准确性等多方面要素。根据这些指标，可以对学生的论文进行相对全面和客观的评估。”

比如，浙江省教育厅发布的抽检细则里，列出了详细的抽检一般性评议要素，分为“否决性指标”“选题意义”“逻辑构建”“专业水平”“学术规范”五类一级指标，一级指标下层的二级指标包含了具体详细的评议要素及所占权重。

不过，从冯加渔过往的经验来看，被判为“不合格”的论文并不多。“本科生与研究生相比，没有经过专门的学术研究训练，所以对本科生论文的创新性要求并不会太高，更多是看论文的规范性。对本科生而言，需要培养他们的问题意识和研究思维，亦即在老师的指导下，能发现有价值的问题、确定可驾驭的选题，选择适切的理论框架、分析问题产生的原因，并提出合理的问题解决路径。不过，在论文抽检的评审工作中，也有些论文很明显是在‘应付’，看不出老师的认真指导和学生的用心写作。”

以抽检督促学校提高本科生毕业论文质量

《抽检办法》中明确，抽检结果对学生和高校都有较大影响。如果学生的毕业论文存在抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为，“对查实的应依法撤销已授予学位，并注销学位证书”；对连续2年均有“存在问题毕业论文”，且比例较高或篇数较多的高校，会被通报约谈、限期整改、予以追责；连续3年抽检存在问题较多，还有可能被撤销相关学士学位授权点。

冯加渔认为，毕业论文抽检是一条高压线。“通过这条高压线的设置，高校越来越重视本科生的论文和对本科生的全过程培养，也督促老师们更加尽职尽责地指导学生。除了论文之外，通常对学生的培养质量保障主要依靠课业考试。一些课业考试以客观题为主，有标准答案，部分学生通过考前突击背诵获得高分，这种方式侧重于强化学生的记忆、理解能力。真正严谨的论文写作，则可以帮助学生提升综合素养和系统思维能力，进而提高本科生的培养质量。”在冯加渔看来，对毕业论文的严格要求特别是严格抽检，可以促使学校适时革新本科教育培养理念和实践。

天津大学教务处处长、教授王世斌表示，本科毕业论文（设计）是学生本科阶段综合学业成果，集中反映学生在本科阶段的专业理论知识与实践能力，其优劣是人才培养质量的一大体现。“对学生而言，在完成人才培养方案的课程与实践要求基础上,做好毕业论文（设计），对学生树立学术自信、强化学术诚信、规范科研训练、培养科研素养、重视成果表达等都至关重要。对学校而言，毕业论文（设计）整体水平高，必然反映出学校有注重过程管理的质量文化与诚信教育，教师有潜心教学的责任担当。”

抽检如何实施？以天津大学为例，该校对本科毕业论文(设计)的抽检贯穿从选题到答辩的全过程，包括：100%院级审题；100%院级开题检查、10%校级抽检开题情况；院-校两级中期检查；论文提交后，100%论文查重、10%院级抽检、5%校外盲审；论文答辩抽检督导、复审评估。学生毕业后，天津市教委还通过全国本科毕业论文抽检信息平台，开展不低于2%的上一学年度已授予学士学位论文的抽检。

王世斌介绍，在全国本科毕业论文抽检信息平台开展论文抽检，这一举措完善了该校毕业论文（设计）的校外检查环节，保障和促进了毕业论文（设计）质量提升。“具体表现在两个方面。一是强化了各专业的质量意识，自2021年抽检实施后，各专业毕业论文（设计）的首次查重通过率显著提升，达到95%以上；二是规范了不同类型学生毕业论文（设计）质量的统一监管，由于抽检论文覆盖包括留学生在内的所有本科层次学生，各专业主动将留学生的毕业论文（设计）管理由特殊管理并入规范的日常管理，保证毕业论文（设计）质量标准的统一性。”

从内涵到表达，本科生论文写作训练需加强

“本科生毕业论文（设计）是培养方案中的重要环节，是学校人才培养质量的集中体现。”王世斌认为，在新时代背景下，学校抓好本科生毕业论文（设计）工作需要继续转变育人理念、强化质量意识、完善质量闭环，更好地通过论文写作综合能力的培养促进学生全面发展。

如何提高本科生撰写毕业论文的能力和水平？多位专家认为，毕业论文（设计）抽检，实质上检验的绝不仅是一篇论文、一个设计本身，而是要经由论文（设计）这一载体，检验大学生在本科阶段学习中形成的专业积累、思维模式、科研能力、全面素养。因此，提高本科生撰写毕业论文、进行毕业设计的能力和水平，首先要从全面提升学生、夯实育人成效做起。“一篇好的毕业论文必须‘内外兼修’，且最具价值的一定是它的内涵与思想，这是超越于技巧之上的，也是学生未来走好学术之路的必备基础。”王世斌指出。

规范的学术表达、严谨的文字表述同样必不可少。冯加渔建议，在大学里可增设本科生论文写作课程，以便持续提升学生的综合语言素养。“大学以前，学生们经历的写作主要是写作文，但写作文与写论文的评价标准有明显差别，基础教育阶段形成的语言表达方式和大学阶段的论文写作要求并不吻合。因此，大学应开设学术论文写作指导课程，让学生清楚什么是论文、为何写论文、如何写论文。”

北京科技大学文法学院副教授李怡也认为，本科生毕业论文确应开设专门课程，且应至少提前一年开课，大三结束以后，即可开设毕业论文的导论课、方法课等，让学生对毕业论文的价值意义、写作要求等有正确的认识，从而保证足够的时间去读书、去实践、去观察。“学校的毕业考核也应进一步完善奖惩机制。花一个月赶出来的论文和踏踏实实写了一年的论文肯定质量不一样，目前缺乏相应的机制将这些论文区分开来。今后，对优质本科毕业论文的奖励机制要进一步提升，纠正部分同学乃至导师心中‘写论文只是为了毕业’的错误认识。”李怡建议，对优秀毕业论文进行鼓励的方式可以多样化，“比如召开座谈会，请写作者给学弟学妹分享写作历程等，从而增强学生对写一篇‘好论文’的荣誉感。”

王世斌认为，针对工科学生，可以从选题开始，探索跨学科新工科毕业设计项目，以明确的研究目标为牵引，坚持面向未来、面向国家重大战略，推动教育模式由学科导向转向产业需求导向。这样，很多工科本科生的毕业题目来自国家重大课题，保证了高起点、重使命、强担当。

（记者 杨飒）

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