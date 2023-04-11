人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“星光洒满了所有的童年”

——重庆星光学校探索特需儿童融入普通班就读

2023年04月11日08:42 | 来源：光明日报
小字号

原标题：“星光洒满了所有的童年”

　　 重庆两江新区星光学校不是一所从事特殊教育的学校，但校园里总有一些需要“特殊教育”的学生。这些孩子，有的是直接报名入学的，有的是没地方接收辗转找来的，还有的是在其他学校实在无法适应转学过来的。

　　 每接收一个这样的学生，压力和责任都会放大，学校却坚持让“星光洒满了所有的童年”。老师常常会被折腾得疲惫不堪，面对担忧和疑虑，他们会自问：“如果这是我的孩子，我会希望别人怎么待他（她）？”

　　 一年级新生报到当天，班主任张玲玲一眼就看到了个子小小的“拇指姑娘”。让她没有料到的是，那个小小的身体里竟蕴藏着随时会像火山一样爆发的特殊能量：上课时根本坐不住，还搅得前后左右的同学也不得安宁。如果哪次提问老师没喊自己，或者自己答不出来别人答出来了，就会马上掀桌子走人，有时甚至会冲上讲台打老师。

　　 张玲玲发现，“拇指姑娘”冲出教室后，刚开始是在校园里乱闯，有一次路过一个小花园时忽然停住了，蹲下来捧着小花一朵一朵看，还捉了几个小虫子放在手上爬，情绪也慢慢稳定了下来。“你来帮老师照顾这个小花园好不好？”张玲玲试探着问，“拇指姑娘”立刻就答应了。从那以后，她果真每天都去打理小花园，隔三岔五还能捉到一些新奇的昆虫，被同学们称为“我们班的法布尔”。

　　 一度连家长也感到绝望的“拇指姑娘”，就这样一路读到了四年级。她的“小宇宙”偶尔还会爆发，但是和同学们的关系越来越好了。她和张玲玲还有一个私下约定：要是觉得自己快要“爆发”了，随时可以去“秘密花园”。

　　 辰辰已经读六年级了，他的语言发育迟缓，着急时常常忍不住伸手掐人。辰辰妈妈还记得，一年级第一周，辰辰就和班上的同学发生了几次冲突，好在很快都被班主任赵连洁化解了。赵连洁还专门安排了一堂如何应对同伴冲突的主题班会，用讲故事和角色扮演的方式引导孩子们相互理解。

　　 最多的时候，赵连洁班上同时有4个孩子需要家长陪读。有一个脑瘫的孩子，到二年级的时候还不会自己上厕所。智力发育迟缓的小淇特别胆小，哪怕是天天在一起的同学也让她害怕。赵连洁发现这两个孩子都热爱劳动，就安排脑瘫的孩子发牛奶，让小淇帮忙发作业，每次做完了都在班上夸夸他们。这两个孩子很快就迈出了融入班级的第一步。

　　 据星光学校校长瞿拥军介绍，为了帮助特需儿童融入普通班就读，学校探索基于家校共育的星光融合教育，整合学校老师、学生家长、校外心理健康专家和医学专家几支队伍，构建了儿童心理健康三级支持体系。学校联合专业心理团队开发了儿童成长班会课程，建立融合资源中心为特需儿童提供指导和特殊训练。2014年以来，星光学校共接纳各类特需儿童386名，其中270人在融入普通班级学习后情况明显好转，还有100多人次获得了市级以上奖项。

　　 这些对普通孩子来说几乎是微不足道的进步，却让那些特需儿童和他们的家庭看到了希望。一位家长说：“我们自己都曾经对孩子的教育失去信心，是你们让孩子也可能拥有美好的未来。”

　　 （记者 张国圣）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部