原标题：“星光洒满了所有的童年”

重庆两江新区星光学校不是一所从事特殊教育的学校，但校园里总有一些需要“特殊教育”的学生。这些孩子，有的是直接报名入学的，有的是没地方接收辗转找来的，还有的是在其他学校实在无法适应转学过来的。

每接收一个这样的学生，压力和责任都会放大，学校却坚持让“星光洒满了所有的童年”。老师常常会被折腾得疲惫不堪，面对担忧和疑虑，他们会自问：“如果这是我的孩子，我会希望别人怎么待他（她）？”

一年级新生报到当天，班主任张玲玲一眼就看到了个子小小的“拇指姑娘”。让她没有料到的是，那个小小的身体里竟蕴藏着随时会像火山一样爆发的特殊能量：上课时根本坐不住，还搅得前后左右的同学也不得安宁。如果哪次提问老师没喊自己，或者自己答不出来别人答出来了，就会马上掀桌子走人，有时甚至会冲上讲台打老师。

张玲玲发现，“拇指姑娘”冲出教室后，刚开始是在校园里乱闯，有一次路过一个小花园时忽然停住了，蹲下来捧着小花一朵一朵看，还捉了几个小虫子放在手上爬，情绪也慢慢稳定了下来。“你来帮老师照顾这个小花园好不好？”张玲玲试探着问，“拇指姑娘”立刻就答应了。从那以后，她果真每天都去打理小花园，隔三岔五还能捉到一些新奇的昆虫，被同学们称为“我们班的法布尔”。

一度连家长也感到绝望的“拇指姑娘”，就这样一路读到了四年级。她的“小宇宙”偶尔还会爆发，但是和同学们的关系越来越好了。她和张玲玲还有一个私下约定：要是觉得自己快要“爆发”了，随时可以去“秘密花园”。

辰辰已经读六年级了，他的语言发育迟缓，着急时常常忍不住伸手掐人。辰辰妈妈还记得，一年级第一周，辰辰就和班上的同学发生了几次冲突，好在很快都被班主任赵连洁化解了。赵连洁还专门安排了一堂如何应对同伴冲突的主题班会，用讲故事和角色扮演的方式引导孩子们相互理解。

最多的时候，赵连洁班上同时有4个孩子需要家长陪读。有一个脑瘫的孩子，到二年级的时候还不会自己上厕所。智力发育迟缓的小淇特别胆小，哪怕是天天在一起的同学也让她害怕。赵连洁发现这两个孩子都热爱劳动，就安排脑瘫的孩子发牛奶，让小淇帮忙发作业，每次做完了都在班上夸夸他们。这两个孩子很快就迈出了融入班级的第一步。

据星光学校校长瞿拥军介绍，为了帮助特需儿童融入普通班就读，学校探索基于家校共育的星光融合教育，整合学校老师、学生家长、校外心理健康专家和医学专家几支队伍，构建了儿童心理健康三级支持体系。学校联合专业心理团队开发了儿童成长班会课程，建立融合资源中心为特需儿童提供指导和特殊训练。2014年以来，星光学校共接纳各类特需儿童386名，其中270人在融入普通班级学习后情况明显好转，还有100多人次获得了市级以上奖项。

这些对普通孩子来说几乎是微不足道的进步，却让那些特需儿童和他们的家庭看到了希望。一位家长说：“我们自己都曾经对孩子的教育失去信心，是你们让孩子也可能拥有美好的未来。”

（记者 张国圣）

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