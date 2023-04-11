原标题：推进青少年体育发展

曾经，体育和教育就像一枚硬币的两面，看似一体，实则背对背。今天，由于体育和教育的融合，越来越多的孩子在体育竞技和文化学习上找到了平衡点。

体教融合工作正在稳步推进中，当下还存在哪些痛点？4月9日，由中国高等教育学会、全国体育运动学校联合会指导，人民网和重庆悦来投资集团有限公司主办的2023体教融合大会在重庆举行。来自教育界、体育界的专家学者就体教融合相关话题深入交流探讨。

体教融合，塑造体育人格

学校体育拥有优厚的教育资源，竞技体育所需的场地、设施、器材、装备、资金等相对集中在学校，体育实践资源、课程资源、体育课程在学校，体育政策制度贯彻落实也在学校，加之青少年学生时期大部分时间是在校园生活，因而，青少年体育发展离不开学校、离不开教育。

中国高等教育学会副会长张大良表示：“青少年体育的主体和重点是学校体育教育。学校体育是面向青少年的体育，人员覆盖面最广、参与人数最多、社会影响力最大。体教融合理念指引下的学校体育具有基础性地位。我们加强青少年体育，就要加强体教融合，推动青少年竞技体育和学校体育有效结合，培养出更多优秀的体育后备人才。”

体教融合是培育后备人才的需要，也是塑造青少年人格的需要。“体教融合的意义不仅是培养几个运动员，更是为青少年一代的健康成长奠基。”首都体育学院教授钟秉枢说，体育奠德育之基，以体育之魂收获学生的坚忍勇敢。奠智慧之基，奠美育之基，奠劳动教育之基，收获强健的体格，这就是五育融合体育的作用。体教融合背景下学校体育帮助学生提高运动能力，养成健康行为，塑造体育品格。

谈到体育对个人的塑造，速度滑冰冬奥冠军、国际奥委会委员张虹感触颇深：“2014年，当我获得冠军后，我学会了如何从领奖台‘走下来’，一切从零开始。当我受伤时，我要学会怎样去面对失败。23年的运动生涯让我学会的不是那一场胜利，而是无数次失败。这是体育生涯给我最大的收获。”

体教融合，丰富竞技选材

体教融合之下，从各地校园里渐渐走出了全国冠军、亚洲冠军、奥运冠军。这让大家意识到，未来，是不是会有更多冠军运动员可以从高等教育体系中产生。

“近日，在重庆市青少年体育协会的牵头下，法国足球职业联盟中国区负责人走访重庆七中，这是法国足球职业联盟首次走进中国的校园，他们希望在重庆这片土地上发现更多足球苗子。”重庆七中校长欧权表示，作为重庆足球传统强校，未来该校在高水平合作的基础上，将会给重庆足球、中国足球输送更高水平的后备力量。

北京体育大学教授姚蕾表示，我们要培养全面发展的高水平的竞技人才。体教融合让竞技体育运动员培养从独立培养走向多种途径，给竞技体育带来了更大发展。体教融合面向的是全体学生，主要是解决青少年学生文化学习和体育锻炼相协调的问题。体教融合的目标有两个：一是体育要与青少年学生的教育相结合；二是竞技人才培养要与文化教育相结合。

清华大学体育部副主任胡凯在肯定体教融合丰富选材的同时，也提醒道：“在高等教育体系里培养所有高等级运动员是不可能的。未来，国家能不能从战略层面上分析所有项目，哪些项目可以放在高校走高等教育培养路线，哪些项目适合放在职业教育里面，哪些项目还是要回到传统的国家队培养，这是体教融合需要关注的重点。”

体教融合，就业更加宽广

随着体教融合深入，更多人把体育作为爱好，体育运动的观念逐步深入人心。随着各地体教融合推进的多样化，一道新的难题摆在家长面前：既希望孩子继续练体育，又希望孩子学习成绩优异，进入更好的高等学府，两者如何兼顾？

北京外国语大学体育教研部主任李全生表示，从学习上来讲，如果有完整的保障体系和管理制度，体育特长生是能够做到不影响学习的。

胡凯认为，从目前来看，解决这个矛盾最核心的问题就是体系的建立。“家长要判断孩子在这样的规则里，走专业化道路跟高考相比哪个更合适，包括孩子的天赋、学习水平以及投入时间。判断好之后，选择走哪条路是家庭的问题。但对于国家相关部门而言，要先把这条路建好铺平。”

在张虹看来，与其说是学生多了一道选择题，不如说是为学生打开一扇窗。“我作为大学老师开始教书后意识到，对高校毕业生来说，他们可能更需要的是就业、择业，是如何在社会上生存。”张虹说，体教融合让更多人意识到，体育也是一种就业方式，体育不只有竞技体育一个出口。“大会组织、体育管理、媒体转播、体育经济等方面，都是体育领域的就业方式。体育可以影响孩子们的学习生活，更能成为他们生活中的一部分。”

（记者 王东 黄小异）

(责编：郝孟佳、孙竞)