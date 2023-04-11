原标题：守护好特殊教育的“守护者”

在天津市武清区特殊教育学校的一个教室里，一名学生突然发脾气，与同学起了争执。这是一名自闭症学生，正在书写阿拉伯数字“1~9”，他向不停抖腿的同桌发了脾气。

这类“突发情况”，从业三年的数学教师王鹏常常会遇到。他坦言，尽管自己是特殊教育专业硕士研究生，但工作中出现的“状况”，他还是有些焦虑。

天津市关注到了特教教师的困惑，于2018年率先在全国启动了特殊教育教师“培元关爱计划”，探索建立特教教师职业健康的心理服务模式，为全市特教教师提供心理支持。

调整心态面对学生

“我的梦想很简单，让我这些‘淘气’的小伙伴能学会与人交流、表达需求，为他们顺利进入普通幼儿园、小学打下坚实基础。”33岁的周鹏程是天津市北辰区特殊教育学校的音乐治疗教师。

2014年，周鹏程所在的学校成为全国首家自闭症研究基地，从那时开始，周鹏程便带着音乐治疗团队投入科研工作中。从音疗的评估、课堂设计到个训探索，开始了音乐治疗自闭症的探索。经过一段时间的尝试，周鹏程成功地干预了一名16岁的自闭症男孩。因为无法控制情绪，男孩在教室里经常突然吼叫，严重干扰了教学秩序。无奈之下，老师只能将他请出课堂。

周鹏程通过仔细观察，这个男孩一听到音乐就能安静下来。周鹏程尝试用音乐改变男孩，慢慢地，男孩情绪得到了控制，能够微笑面对同学，主动向老师问好，安静地上课。现在，他又回到了原来的班级里。

与此同时，王鹏也慢慢调整了自己的心态，不再执着于教会所有孩子加减法，而是更关注他们是否能够理解生活中遇到的一些具体概念：大小、多少、高矮……

天津师范大学心理学部教授吴捷是“培元关爱计划”的负责人之一，“特教教师是教师队伍里的一个特殊群体，与普通中小学教师相比，工作中会遇到更多意想不到的挑战。有的教师经常会因学生情绪爆发被抓伤、咬伤；有的教师会因教学生上百遍，学生依旧学不会而出现焦虑情绪；有的教师会因常年接触特殊孩子没有得到很好调整出现心理问题。”

特教教师需要关注

刘纪楠是一位工作9年的特教教师，她谈到，由于学生特殊，有情绪问题和孤独症的孩子会出现各种各样的情绪问题和突发状况。有时孤独症孩子发脾气出现自残行为，例如咬手时，老师会给他们软的小球、毛绒玩具，或者海洋球来作为发泄的替代物，从而避免他们对自己造成伤害。有时他们发脾气并出现攻击行为时，刘纪楠会第一时间挡在“攻击目标”前面，不让他们对其他孩子造成伤害，然后转移他们的注意力。

很多特教教师在面对学生的突发情况时，都与刘纪楠一样，老师自己受伤了，却一点也不在意，只因其他孩子没有受伤。

付出都是有回报的。刘纪楠清晰地记得班上一个勇敢、害羞、坚强的小男孩知道刘老师被别的同学咬伤后，扶起老师的手臂说：“刘老师，你别怕，我给你吹吹，你就不疼了。”这句话一直暖到心底。

特教教师们尝试调试自己的状态，爱学生、教学生，但是他们面临的困难和内心的压力不容忽视。“培元关爱计划”心理疏导开展前对特教教师的心理测评结果表明，在心理健康方面，躯体化、强迫症状、人际关系敏感性……均显著或非常显著地高于全国常模，职业倦怠高于全国水平，生活满意度则低于全国正常水平；生理健康方面，特教教师自主神经系统活性低于正常水平，压力水平较高，总体调节能力、调节稳定性一般。特教教师的身心健康值得关注。

培元关爱计划的有益尝试

2018年，天津市财政划拨专款支持，天津市教委负责组织实施，为特教教师创建了“异地心理疏导+本地化心理服务”模式，通过系统化的心理健康服务，帮助特教教师疏导心理压力，受到了特教教师的欢迎。

吴捷介绍，异地心理疏导服务主要是组织特教教师分批次赴外地开展心理疏导和减压活动，包括采用国际通用的标准化心理测评问卷，对特教教师职业倦怠、心理弹性、焦虑感、社会支持等指标进行考察；通过压力分析和生理反馈设备、自主平衡系统等设备开展专项心理训练，提升教师的心理调节能力；对于有心理求助需要的教师，开展一对一心理咨询服务。在经过“培元关爱计划”异地心理疏导后，特教教师压力和沉重感明显降低，焦虑情绪和职业倦怠大幅减轻，社会支持感、生活满意度显著提高。

经回访，经过异地心理疏导的特教教师回到工作岗位后精神状态及自我效能感明显提升，工作积极性显著增强。教师们反馈，在专业性体验式活动中，掌握了更多的心理调节方法，应对教学及生活中的问题非常有效。

据了解，本地心理健康教育服务方面主要是依托天津师范大学心理学部的学科资源，在天津市视力障碍学校、天津市红桥培智学校、天津市南开区启智学校、天津市聋人学校建立了4所心理关爱服务基地，并购置了一批心理学专业设备，开展心理教育讲座、团体咨询和个体辅导，常态化开展特教教师的心理服务和动态监测，巩固了异地心理疏导的成效。天津市教委还专门组织专家编写《特殊教育学校教师心理自助手册》，开通心理支持热线电话，创办特教教师心理运动会等，短期强化与长期服务相得益彰。

（记者 刘茜 陈建强）

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