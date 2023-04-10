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中国人民大学创办首届环湖经济圈发展论坛

发布《环太湖经济圈协同创新发展研究报告》

2023年04月10日08:44 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月10日电 （记者孙竞）8日，中国人民大学倡议创办的首届环湖经济圈发展论坛在人大苏州校区举办，《环太湖经济圈协同创新发展研究报告》同期发布。

环湖经济圈是长三角的核心区域，在推进区域“一体化”和“高质量”发展方面具有得天独厚的优势和重要的地位。为推动高水平的政产学研思想交流，进一步凝聚激发环湖区域协同创新发展新动能，中国人民大学首创了“环湖经济圈发展论坛”，打造名城名校融合发展新样板。

首届环湖经济圈发展论坛现场。中国人民大学供图

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中介绍，论坛以“更多美丽色彩：环湖高质量发展与苏州新使命”为主题，深入研讨新时代环湖区域高质量发展等重大问题，以高水平的产学研思想交流，有助于推动实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，促进长江经济带发展、长三角一体化发展，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。他希望在各方的共同支持下，将“环湖经济圈发展论坛”打造成为新时代校市合作的高端平台，国内领先、世界一流的全球品牌论坛，进一步推动环湖经济合作，探索率先以中国式现代化实现共同富裕目标的“太湖模式”“苏州模式”。

江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝表示，希望大家把更多目光聚焦苏州，把苏州作为重要的研究样本，在推动高质量发展、环太湖经济圈建设等方面帮助苏州总结经验、拓宽思路。希望中国人民大学等在苏州高校进一步深化与地方合作，希望环太湖地区各大高校发挥自身优势，在教育、科研、人才等方面与苏州加强合作。

论坛上，中国人民大学发布了《环太湖经济圈协同创新发展研究报告》。该报告阐述了环湖经济圈协同发展的现实背景与时代意义，介绍了环湖经济圈协同创新发展的理论基础和国内外湖区发展经验，在对环湖经济圈协同创新发展进行水平评价和战略分析的基础上，对其未来发展提出了按照“一核四维与四大工程”思路推进的政策建议。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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