人民网北京4月10日电 （记者郝孟佳）近日，上海海事大学教授瞿群臻实名举报学校弄虚作假申报国家级一流本科专业引发热议。今天，上海海事大学在官网发布情况通报称，近两年来，瞿群臻曾就此事多次举报，经查，均不属实，相关情况已反馈其本人，并保留进一步追究瞿群臻相关责任的权利。

上海海事大学官网截图。

通报称，瞿群臻所举报的经济学专业和管理科学专业申报国家级一流本科专业建设点材料中涉及的两个上海市级教学成果奖，分别由九位教师和五位教师合作完成，是由这些包括经济学专业和管理科学专业在内的教师们，在专业建设过程中共同取得的职务性团队成果。学校申报国家级一流本科专业建设点的材料真实，符合有关规定。

通报表明，瞿群臻称其因举报学校申报国家级一流本科专业建设点弄虚作假，被学校捏造事实、伪造证据等打击报复，与事实不符。

通报提到，2021年8月，学校收到有关瞿群臻学术论文问题的举报。学校认真调查后确认，瞿群臻于2011年至2019年间，将其在某期刊增刊上发表的17篇论文，在学校科研系统中均虚假登记为正刊发表，不当获利。学校依据相关规定，于2021年12月给予其记过处分。学院降低其岗位聘用等级。针对处理结果，瞿群臻先后分别向学校、主管部门以及人事综合管理部门提起复核、申诉和再申诉，受理单位均维持学校原处理结果。瞿群臻还向劳动人事争议仲裁机构提出仲裁申请，被裁决不予受理；向法院提出诉讼，被驳回起诉。

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