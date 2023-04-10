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创新之光点亮学子理想火花

2023年04月10日08:44 | 来源：中国青年报
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原标题：创新之光点亮学子理想火花

　　前不久，宁波诺丁汉大学校园内，一场别开生面的青年论坛正在进行。该校的中外学子宣讲团联合宁波市“后浪”宣讲团、鄞州区“鄞铃”青年宣讲团，一起用青年喜闻乐见的形式进行宣讲。

　　党的二十大报告强调，贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路，而创新是新发展理念之首。创新是第一动力，人才是第一资源。建校18年来，宁波诺丁汉大学不断发扬开拓者精神，在寻求教学和科研创新的同时，也培养了一批批高端创新型人才，驱动社会经济高质量发展。至今，该校已有约两万名毕业生走向世界，在尖端技术实验室、各国名校、伦敦金融街顶级投行、全球四大会计师事务所、大型跨国公司等工作。

　　近年来，宁波诺丁汉大学正努力从一所教学型大学向教学科研型大学转型。依托学校新发展阶段的“卓越灯塔计划（宁波）创新研究院”建设，进一步发挥独特的国际化办学优势，在教书育人、科技创新、人才引进方面加强国际合作，系统集成、协同推进，全面提升办学层次，培养学生成为立足中国、具有国际化视野且能胜任未来的创新型高级人才，努力建设成为具有鲜明特色的高水平中外合作大学。

　　2022年，宁波诺丁汉大学计算机系两名博士生领衔的“消防卫士”智慧消防项目在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上摘得高教主赛道国际项目研究生创意组金奖。“消防卫士”项目运用创新设计，解决了消防救援行动中火场内外信息不对称、营救过程中无法及时获知消防员的状态和位置等一系列痛点问题，为保障消防员生命安全提供了优化方案。

　　该校计算机系博士生柴晓卿是“消防卫士”项目团队的主要成员之一。在他看来，项目获得成功的一个重要因素，就是与各消防机构开展紧密合作，进行了一系列消防员运动数据的采集和分析工作，确保研发紧密贴合实际需要。另一名团队成员吴仁杰认为，与英国、韩国、马来西亚等多个国家的高校和研究机构开展交流，吸取国际院校丰富的经验，开阔了团队的研发视野。

　　“消防卫士”项目成功，是宁波诺丁汉大学整合学术优势资源、激发学生创新创业取得系列成果的缩影。近年来，该校学生研发的项目频频获得国内外各项赛事大奖。比如，本科生团队设计研发的“智能拖鞋”项目，利用物联网技术实现“可穿戴科技”，解决了独居老人的健康监测问题，囊括全球鞋履设计界最高水准大赛——全球鞋类设计奖总冠军等三项大奖；博士生赵韩的科研成果——工业级重载无人机高功率密度永磁驱动电机，获2022年宁波科创大赛一等奖，并将进行产业化。

　　建校18年，宁波诺丁汉大学充分利用国际国内两种资源，开拓国内国外两个市场，让我国高等教育与国外优质高等教育资源真正结合，实现“中西合璧”。一大批宁诺学子从甬江之畔走向五洲四海——因研究成果卓越，摘得“影响世界华人大奖”希望之星奖的优秀毕业生裘嘉毅；登上联合国主席台作压轴演讲的许潇峰；毕业生中有7人荣登“福布斯30岁以下精英榜”榜单……选择继续深造的本科毕业生，约六成被世界排名前50的名校录取，其中95%以上学成归国。

　　这所学校，为何能够在学生培养方面佳绩频现？

　　在开展高质量学术教育的过程中，通过产教融合的方式培养学生的实践能力，是宁波诺丁汉大学一直坚持的要求。

　　“消防卫士”项目的指导老师、计算机科学系副教授Boon Giin LEE具有丰富的国际科研经验，于2022年度入选斯坦福大学“全球前2%顶尖科学家”。2022年，斯坦福大学发布的这份名单里，宁波诺丁汉大学有11位学者入围终身科学影响力排行榜，有15位入围年度榜单，上榜学者数量位居中外合作办学高校前列。

　　英国工程设计协会特许工程设计师孙煦执教的工业设计系，每年都开展广泛的校企交流，已与波音、捷豹路虎、吉利汽车、均胜电子等海内外知名企业开展项目合作，为学生提供实践和实习机会。在孙煦教授牵头下，学校与宁波和丰创意广场合作共建了创新设计实验室，为工业设计课程相关设计实训活动提供“落脚点”。在这种学以致用、知行合一的教学模式下，工业设计系培养了一批高水平专业创新设计人才，参与了数个国家级科研项目，获得20多项专利，斩获国际设计大奖30余项。

　　舍得在尖端教学设施上投入，是宁波诺丁汉大学坚持了很久的做法。2020年，商学院金融实验室启用了12台彭博金融交易与数据终端，这一终端被全球超过70%的投行、商业银行和大型金融公司使用。这意味着，学生不出校门即可获取全球市场的实时金融数据，进行“实战演练”。在2022彭博全球交易挑战赛上，宁波诺丁汉大学的参赛队伍在全球100多所顶尖大学的1000多支参赛队伍中脱颖而出，获得亚洲、大洋洲区第二名、全球第13名的突破性佳绩，离不开平时的实时金融数据训练。

　　为鼓励师生创新创业，该校还搭建了宽广的舞台。比如李达三孵化园立足创新创业教育和创业孵化与发展，为入驻团队从创意构思、成型到落地给予全方位的指导，目前已成功诞生30多个精品项目，是宁波市唯一国际引才主题孵化器。

　　在第八届“奇思甬动”中国（宁波）创业创新大赛上获得金奖的宁诺毕业生冉燎原、江东轩团队，便是李达三孵化园培育的。他们研发的电动车减震系统电子零部件产品不仅斩获各类奖项，也走向了更多的企业、更广的市场。

　　正如宁波诺丁汉大学执行校长尼克·迈尔斯教授所说：“在这里，拥有雄心壮志的师生和富有创造力的文化，令我们有能力让世界变得更好。”

　　（记者 蒋雨彤）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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