陆建国

原标题：劳动教育不能简化为劳动体验课

2022年秋季学期起，劳动教育正式纳入中小学课程体系。

由是，各地中小学在课程体系框架内，因地制宜，开设了形式多样、丰富多彩的劳动课。种菜做饭学农活儿，木工花艺做公益，在文化知识学习和体艺社团活动之外，孩子们又有了崭新的成长体验，各具特色，不亦乐乎。

整体而言，当下中小学劳动教育可圈可点。当然，囿于认知差异或条件限制，有些学校在课程内容设置上尚有不足之处，有些学校多多少少还存在着走过场、形式主义的现象。

有鉴于此，笔者认为，为提高劳动教育的针对性和实效性，需要坚持问题导向，聚焦价值观塑造、生活能力养成和公共意识培育3个方面，深耕细作，久久为功。

价值观塑造方面。人的天性是贪图安逸享乐的，吃苦悖逆人性，没有人天生热爱劳动。人类辛勤劳作，除极少数是因为兴趣驱使而对某项工作坚持不懈之外，大多人是基于压力和责任。

所以，试图通过劳动教育让学生们爱上劳动，可能性微乎其微，基本上是一个伪命题。因此，中小学的劳动教育应侧重于价值观塑造，主要是让孩子们从小了解劳动，感受劳动，进而尊重劳动，尊重劳动者，尊重劳动果实。于潜移默化之中，培养起学生的责任感，让他们明白生而为人，对自己、对家庭、对社会是有责任的，从而树立起劳动光荣、自食其力和责任担当的价值观。待其长大成人，能够直面坚硬生活，不逃避责任，不拈轻怕重，不好逸恶劳，不做啃老族。

生活能力养成方面。目前，中小学劳动教育课程一共设置了10个任务群，分日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动三个部分。于中小学生当下成长和长远发展来看，10个任务群的价值大小不一，譬如生产劳动部分涉及到的一些劳动场景，大多数中小学生在日常生活中基本接触不到，实际应用机会也是少之又少。学校基于课程要求，偶尔安排他们实践操练一次，往往也是浅尝辄止，孩子们当时觉得新鲜好玩，过后很快抛诸九霄云外。

相较而言，日常生活劳动部分实际意义更大一些，清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养等任务群，和中小学生的现实生活场景结合甚为紧密。通过此类课程的有效实施，能够让孩子们打小掌握一些必要的生活常识和技能，养成自理能力。

当然，生活劳动教育最好是在家庭之中常态化进行。譬如，每周让孩子做一顿饭，从菜市场讨价还价买菜开始，择菜淘米到烧煮烹炸，各种手忙脚乱，感受自然深刻。多做几次，养成习惯，孩子们在掌握生活本领的同时，也能体会到家务劳动的琐碎与不易。同理心之下，自然而然对父母多了一份理解和体谅，至少，今后遇到饭菜不合口味，不会再那么任性的闹情绪甩脸子。

还有，现在很多父母为了让孩子全身心投入学习，喜欢包办一切，导致不少孩子的少年阶段只有学习，没有生活，人生单薄且枯燥。日常生活劳动尤其是家务劳动，能够让他们在柴米油盐的人间烟火气中，感受到生活情趣，其中也有一些心理按摩和压力缓释的作用。

公共意识培育方面。服务性劳动部分中，有一个公益劳动与志愿服务任务群，很有意义。课余时间或者寒暑假，让学生多参加一些社会性公益活动、一些志愿服务，一方面可以让他们从相对封闭的校园和家庭环境中走出来，接触社会、了解社会，从而对真实复杂的社会提前有一些近距离的感知认知；而且，从全人教育角度来说，这也补上了家校社协同育人的关键一环。

另一方面，这还有利于培养他们关心社会、关心他人的公共意识和利他精神，帮助孩子们尤其是独生子女，摆脱以自我为中心的成长模式，长大后能成为一个合格的社会公民，而不是精致的利己主义者。

应该说，中小学劳动教育课程的开设，意义重大。但是，各级教育工作者，尤其一线的校长老师，必须有一个清醒认识，不能把劳动教育简化为劳动体验课或趣味劳动课，更不能把劳动教育搞成职业教育在基础教育阶段的课程延伸，热衷于各种形式创新，搞了很多花样，让学生们从课堂和题海中暂时性解脱出来，大家玩得也很嗨，可是，有趣好玩之外，却没有达到劳动教育的应有效果。

现实生活中还有一些变形走样的“劳动教育”，也应辩证看待。笔者曾看到过这样一则新闻：11岁的女儿不想读书，爸爸就带她在烈日下挖藕体验生活不易，4个小时晒下来，女儿脸晒到脱皮，父亲虽然心疼，可是觉得效果很好，因为事后孩子表示要好好读书了。类似新闻还有很多，大都是孩子读书不努力，家长有意给孩子一点苦头吃吃，让孩子长长记性。

这种教育方式当然没有错，只是，这属于惩戒教育，不是劳动教育。甚至，这可以说是对劳动的一种异化应用，对促进孩子学习可能会起到一定作用，但是，也会在孩子心中埋下看低体力劳动的种子。

最后，笔者想说明一点，对于中小学生来说，文化知识的学习，本就是他们这个年龄段最重要的劳动内容，并且，这既是智力劳动，也是体力劳动，他们必须认真对待。

（作者为教育研究者）

(责编：郝孟佳、孙竞)