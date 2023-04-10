人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

劳动教育不能简化为劳动体验课

应以价值观塑造为基石，有所侧重和取舍

陆建国
2023年04月10日08:43 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：劳动教育不能简化为劳动体验课

　　2022年秋季学期起，劳动教育正式纳入中小学课程体系。

　　由是，各地中小学在课程体系框架内，因地制宜，开设了形式多样、丰富多彩的劳动课。种菜做饭学农活儿，木工花艺做公益，在文化知识学习和体艺社团活动之外，孩子们又有了崭新的成长体验，各具特色，不亦乐乎。

　　整体而言，当下中小学劳动教育可圈可点。当然，囿于认知差异或条件限制，有些学校在课程内容设置上尚有不足之处，有些学校多多少少还存在着走过场、形式主义的现象。

　　有鉴于此，笔者认为，为提高劳动教育的针对性和实效性，需要坚持问题导向，聚焦价值观塑造、生活能力养成和公共意识培育3个方面，深耕细作，久久为功。

　　价值观塑造方面。人的天性是贪图安逸享乐的，吃苦悖逆人性，没有人天生热爱劳动。人类辛勤劳作，除极少数是因为兴趣驱使而对某项工作坚持不懈之外，大多人是基于压力和责任。

　　所以，试图通过劳动教育让学生们爱上劳动，可能性微乎其微，基本上是一个伪命题。因此，中小学的劳动教育应侧重于价值观塑造，主要是让孩子们从小了解劳动，感受劳动，进而尊重劳动，尊重劳动者，尊重劳动果实。于潜移默化之中，培养起学生的责任感，让他们明白生而为人，对自己、对家庭、对社会是有责任的，从而树立起劳动光荣、自食其力和责任担当的价值观。待其长大成人，能够直面坚硬生活，不逃避责任，不拈轻怕重，不好逸恶劳，不做啃老族。

　　生活能力养成方面。目前，中小学劳动教育课程一共设置了10个任务群，分日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动三个部分。于中小学生当下成长和长远发展来看，10个任务群的价值大小不一，譬如生产劳动部分涉及到的一些劳动场景，大多数中小学生在日常生活中基本接触不到，实际应用机会也是少之又少。学校基于课程要求，偶尔安排他们实践操练一次，往往也是浅尝辄止，孩子们当时觉得新鲜好玩，过后很快抛诸九霄云外。

　　相较而言，日常生活劳动部分实际意义更大一些，清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养等任务群，和中小学生的现实生活场景结合甚为紧密。通过此类课程的有效实施，能够让孩子们打小掌握一些必要的生活常识和技能，养成自理能力。

　　当然，生活劳动教育最好是在家庭之中常态化进行。譬如，每周让孩子做一顿饭，从菜市场讨价还价买菜开始，择菜淘米到烧煮烹炸，各种手忙脚乱，感受自然深刻。多做几次，养成习惯，孩子们在掌握生活本领的同时，也能体会到家务劳动的琐碎与不易。同理心之下，自然而然对父母多了一份理解和体谅，至少，今后遇到饭菜不合口味，不会再那么任性的闹情绪甩脸子。

　　还有，现在很多父母为了让孩子全身心投入学习，喜欢包办一切，导致不少孩子的少年阶段只有学习，没有生活，人生单薄且枯燥。日常生活劳动尤其是家务劳动，能够让他们在柴米油盐的人间烟火气中，感受到生活情趣，其中也有一些心理按摩和压力缓释的作用。

　　公共意识培育方面。服务性劳动部分中，有一个公益劳动与志愿服务任务群，很有意义。课余时间或者寒暑假，让学生多参加一些社会性公益活动、一些志愿服务，一方面可以让他们从相对封闭的校园和家庭环境中走出来，接触社会、了解社会，从而对真实复杂的社会提前有一些近距离的感知认知；而且，从全人教育角度来说，这也补上了家校社协同育人的关键一环。

　　另一方面，这还有利于培养他们关心社会、关心他人的公共意识和利他精神，帮助孩子们尤其是独生子女，摆脱以自我为中心的成长模式，长大后能成为一个合格的社会公民，而不是精致的利己主义者。

　　应该说，中小学劳动教育课程的开设，意义重大。但是，各级教育工作者，尤其一线的校长老师，必须有一个清醒认识，不能把劳动教育简化为劳动体验课或趣味劳动课，更不能把劳动教育搞成职业教育在基础教育阶段的课程延伸，热衷于各种形式创新，搞了很多花样，让学生们从课堂和题海中暂时性解脱出来，大家玩得也很嗨，可是，有趣好玩之外，却没有达到劳动教育的应有效果。

　　现实生活中还有一些变形走样的“劳动教育”，也应辩证看待。笔者曾看到过这样一则新闻：11岁的女儿不想读书，爸爸就带她在烈日下挖藕体验生活不易，4个小时晒下来，女儿脸晒到脱皮，父亲虽然心疼，可是觉得效果很好，因为事后孩子表示要好好读书了。类似新闻还有很多，大都是孩子读书不努力，家长有意给孩子一点苦头吃吃，让孩子长长记性。

　　这种教育方式当然没有错，只是，这属于惩戒教育，不是劳动教育。甚至，这可以说是对劳动的一种异化应用，对促进孩子学习可能会起到一定作用，但是，也会在孩子心中埋下看低体力劳动的种子。

　　最后，笔者想说明一点，对于中小学生来说，文化知识的学习，本就是他们这个年龄段最重要的劳动内容，并且，这既是智力劳动，也是体力劳动，他们必须认真对待。

　　（作者为教育研究者）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部