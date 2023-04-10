原标题：“年轻人不论到哪里，都得创业”

“有志气的年轻人不能等着别人把环境建设好了再去坐享其成，年轻人不论到哪里，都得创业。”85岁的著名哲学家陈晏清又一次健步走上执教60年的讲台，用自己一生的奋斗经历为大家讲了一堂“创业课”。

今年是南开大学哲学学科建立103年、建系100周年以及哲学院（系）重建60周年。4月8日，南开大学哲学院师生和校友代表齐聚一堂，庆贺我国著名马克思主义哲学家陈晏清教授执教60周年，致敬他在学术方面的卓越贡献和育人方面的师者风范。

“陈晏清先生引领了南开马克思主义哲学学科的研究方向，开创了社会政治哲学的研究，培养了大批在党、政、军、学各界享有盛誉的优秀人才。”南开大学哲学院党委书记赵爽说。

陈晏清相信马克思“环境改变人，人也改变环境”的观点，几十年来，他始终保持一个“创业者”的奋斗姿态，不论身处顺境还是逆境，都不改初心，一定要让哲学系改变模样。

上世纪80年代，陈晏清出任南开大学哲学系主任。面对当时的困难局面，他在学校党委领导支持下，高高竖起学术兴系的旗帜，为人们反思、评论和调整是非观念确立了新的坐标，使得哲学系迅速步入正常发展的轨道。1986年，南开大学的马克思主义哲学、中国哲学同时获批博士学位授权点，加上原来的逻辑学博士点，这个原来基础极差、体量很小的哲学系拥有了3个博士点。

执教60年，陈晏清认为自己主要做了一件事，那就是“和同事、学生一起为探索一条既体现马克思主义的学风，又具有鲜明的南开哲学学科特色的学术道路做了一些努力”。

由明确而强烈的问题意识引发、力图满足中国社会变革发展的现实需要，这是陈晏清治学的显著特点。陈晏清始终坚持“哲学应当以哲学的方式为现实服务”，近年来的研究都坚持与时代同行，都是关于中国式现代化的研究。

2月26日，由陈晏清领衔编著的国家治理理论丛书——8卷本《新时代政治思维方式研究丛书》正式出版，以国家治理现代化和政治思维方式的更新为主题，着力建构一种适应于现实生活的现实性政治哲学。陈晏清认为，哲学在反映时代、引领时代和塑造时代的同时，也实现哲学自身的时代化，使它真正成为“时代精神的精华”。

“我们的研究水平可能不高，但研究道路、研究方向毫无疑问是正确的。”在庆祝仪式上，陈晏清说自己希望鼓励学生们，鼓励马克思主义哲学的后继研究者们，“继续坚持这条我们共同开创的道路”。

（记者 胡春艳 通讯员 吴军辉）

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