人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“年轻人不论到哪里，都得创业”

2023年04月10日08:40 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：“年轻人不论到哪里，都得创业”

　　“有志气的年轻人不能等着别人把环境建设好了再去坐享其成，年轻人不论到哪里，都得创业。”85岁的著名哲学家陈晏清又一次健步走上执教60年的讲台，用自己一生的奋斗经历为大家讲了一堂“创业课”。

　　今年是南开大学哲学学科建立103年、建系100周年以及哲学院（系）重建60周年。4月8日，南开大学哲学院师生和校友代表齐聚一堂，庆贺我国著名马克思主义哲学家陈晏清教授执教60周年，致敬他在学术方面的卓越贡献和育人方面的师者风范。

　　“陈晏清先生引领了南开马克思主义哲学学科的研究方向，开创了社会政治哲学的研究，培养了大批在党、政、军、学各界享有盛誉的优秀人才。”南开大学哲学院党委书记赵爽说。

　　陈晏清相信马克思“环境改变人，人也改变环境”的观点，几十年来，他始终保持一个“创业者”的奋斗姿态，不论身处顺境还是逆境，都不改初心，一定要让哲学系改变模样。

　　上世纪80年代，陈晏清出任南开大学哲学系主任。面对当时的困难局面，他在学校党委领导支持下，高高竖起学术兴系的旗帜，为人们反思、评论和调整是非观念确立了新的坐标，使得哲学系迅速步入正常发展的轨道。1986年，南开大学的马克思主义哲学、中国哲学同时获批博士学位授权点，加上原来的逻辑学博士点，这个原来基础极差、体量很小的哲学系拥有了3个博士点。

　　执教60年，陈晏清认为自己主要做了一件事，那就是“和同事、学生一起为探索一条既体现马克思主义的学风，又具有鲜明的南开哲学学科特色的学术道路做了一些努力”。

　　由明确而强烈的问题意识引发、力图满足中国社会变革发展的现实需要，这是陈晏清治学的显著特点。陈晏清始终坚持“哲学应当以哲学的方式为现实服务”，近年来的研究都坚持与时代同行，都是关于中国式现代化的研究。

　　2月26日，由陈晏清领衔编著的国家治理理论丛书——8卷本《新时代政治思维方式研究丛书》正式出版，以国家治理现代化和政治思维方式的更新为主题，着力建构一种适应于现实生活的现实性政治哲学。陈晏清认为，哲学在反映时代、引领时代和塑造时代的同时，也实现哲学自身的时代化，使它真正成为“时代精神的精华”。

　　“我们的研究水平可能不高，但研究道路、研究方向毫无疑问是正确的。”在庆祝仪式上，陈晏清说自己希望鼓励学生们，鼓励马克思主义哲学的后继研究者们，“继续坚持这条我们共同开创的道路”。

　　（记者 胡春艳 通讯员 吴军辉）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部