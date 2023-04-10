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内蒙古多措施培养高技能人才

2023年04月10日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：内蒙古多措施培养高技能人才

内蒙古自治区首批“特级技师、首席技师”证书颁发仪式日前在包头市举行，首批获评的特级技师18人、首席技师7人，来自区内3家装备制造企业和1家盐化公司的生产或技术攻关一线，涉及电焊工、数控车床工、普通车床工、特种冲压工等多个工种。

2022年，人社部制定出台《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）》，将原有的“五级”技能等级延伸为“八级”，形成由学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师、特级技师、首席技师构成的职业技能等级（岗位）序列，并建立与之相匹配的岗位绩效工资制。

近年来，内蒙古采取多种措施，促进更多技能人才投身技术技能创新，走技能成才、技能报国之路。截至2022年年底，内蒙古自治区高技能人才总量达110多万人，95家企业评价机构开展职业技能等级评价工作。下一步，内蒙古人社部门将围绕内蒙古自治区产业集群和重点产业链发展需求，积极实施“新八级工”制度，加大特级技师、首席技师培养力度，充分调动各级各类企业培养技能人才的积极性和主动性，为推动高质量发展，实施制造强国、技能强国战略提供技能人才支撑。

（记者 高平 王潇）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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