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大学辅导员十七年架起师生沟通“彩虹桥”

“在关键时刻拉学生一把”

2023年04月10日08:39 | 来源：中国青年报
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原标题：“在关键时刻拉学生一把”

　　“老师在思想上对她的帮助太大了……感谢老师，是你挽救了我的女儿。”在华中师范大学物理学院党委副书记、辅导员马英的手机里，至今收藏着一段两年前毕业学生小雪的家长发过来的感谢信。

　　大一时，小雪车祸受伤，加上家庭变故，一度有过抑郁厌学、结束生命的情况和想法，考试有六七门挂科。

　　马英发现后，利用暑假到小雪家中家访，与其父母交流沟通。此后两年，马英一直关注、陪伴着小雪，为她制订学习帮扶计划，每个学期与她聚餐谈心，渐渐地，小雪从“灰暗时光”里走了出来。毕业后，小雪如愿成为当地一名中学物理教师。

　　“每个孩子背后都是一个家庭，每个家庭培养出一个大学生都不容易。作为老师，要用‘父母心’来待学生。”马英说。

　　2006年，马英从华中师大教育学院硕士毕业后，留校担任辅导员。一名辅导员要同时面对几百名学生，单独交流的机会少，她就通过当时流行的博客来开展思想引领工作。

　　博客里，有学院和研究生工作的重要信息，有求职注意事项，有奖学金评议结果，有宿舍用电安全提醒等。在教育学院担任辅导员的12年间，马英在博客上向学生们发布信息近4000条，点击量近百万。其中，“博主心语”栏目是她对工作的总结和对学生的叮咛，囊括了思想、学业、情感、心理和求职等诸多话题。《谈谈求职中应该注意的四个问题》《愿每一位女生都是一道美丽的风景线》等文章得以结集出版，汇聚成22万字的《闪亮的日子——一名研究生辅导员的工作日志》。

　　这本用10年光阴写下的日志，还原了一个个普通平淡的日子，一件件琐碎繁杂的工作，真实书写下一名辅导员的教育情怀。“这宝贵的10年青春，正是因为有了一届届学生的陪伴和成长，它才更富有价值、充满荣光。”华中师大原党委副书记覃红在序言中评价道。

　　伴随着微信兴起，如今，这一师生间线上沟通的“彩虹桥”也由博客转移到了公众号上。同时，在马英的主动谋划和学校支持下，2011年她在学院发起成立全校首个研究生思政教育创新基地，利用周末开展培训，提升研究生干部服务同学和沟通师生的能力。12年来，基地邀请了校内外一批著名教授学者前来授课。

　　每周，马英会安排半天时间与学生谈心，交流学习生活状态，答疑解惑。2016年6月30日的工作日志记录：“从2月25日开始，每周四是我们的‘导员谈心’活动时间，风雨无阻，一共组织了19次……本学期和各年级各专业的同学谈心共计170余人次。”

　　长时间的一线工作，让马英总结出了自己的“三分之一原则”：“三分之一的学生学习习惯好、综合能力强、家庭支持足、主动上进无需老师过多操心；三分之一的学生表现平常，需要关注，老师需适时推他们一把，避免成绩下滑；剩下三分之一的学生应是工作的重点、难点——他们可能学业基础相对较弱，可能在自我管理方面能力欠缺，也可能在情绪情感上存在困扰，这些同学没能及时适应大学生活，需要在关键时刻拉他们一把。”

　　学生小强，由于学分落下许多，一度十分忧虑。“思虑未来不如把握当下，老师会关注并帮助你。”马英与他谈心，并记下了小强的在修课程、任课教师及考试时间，拜托任课老师们关注他的到课和作业情况，监督他正常学习。

　　考试结束，小强发来消息报喜：“感觉都过了！从考场出来，我都哭了。”任课老师也反馈给马英：“他完全凭借自己的努力通过了考试。”

　　2019届硕士生杨赟曾在马英的指导下担任兼职辅导员，她提到，“马老师会特别留意油菜花开的日子，因为这段时间往往抑郁的症状最凶，需要格外留心学生们的心理健康状况”。

　　马英解释说，这段时间乍暖还寒，气候变化频繁，人的情绪容易受影响。加之春季也是一年之初，各种计划和任务使人的精神压力增大。如果学生的情感需求得不到满足，情绪不能得到很好的宣泄，就容易引发心理困扰乃至情感障碍。

　　2019年5月，马英调到物理学院工作。学院团委书记高玉茜注意到，马老师在跟学生交流时，会从冷不冷、平时跟父母打不打电话、生活费多少等细节着手，她“把学生当作自己的孩子在关心和呵护”。

　　理工科学生学习任务重，心理压力大。对此，马英发起“千封家书”活动，带领学生工作团队在寒假将学生的成绩单和《致家长的一封信》寄给家长。4年来，快递“家书”5000余份。

　　今年1月，物理学院包括马英在内的20名老师还对34名学生进行了家访，并收到了家长们的热情反馈。

　　“工作中，我付出时间、精力和情感最多的是心理存在困扰的学生。这部分同学往往又掺杂着较为严重的学业问题、复杂的家庭问题和人际交往障碍等。因此，需要从思想、学业、心理、家校全方位提供支持和帮助。”马英说。

　　一位2021级本科生家长收到“家书”后给辅导员回信：“从孩子身上，我们不断获取着华师改变孩子的密码，那就是老师把学生当成自己的眼睛一样来爱护，当成自己的孩子一样来关心……”（文中小雪、小强均为化名）

　　（戚晨 记者 雷宇 朱娟娟）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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