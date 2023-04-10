原标题：“人民教育家”高铭暄学术馆开馆

4月7日，高铭暄学术馆在浙江玉环开馆。高铭暄学术思想研讨会同期举行。高铭暄先生是“人民教育家”国家荣誉称号获得者、中国人民大学荣誉一级教授。

高铭暄先生作为人民教师，把教育当作“仁而爱人”的事业，坚持严爱相济、润己泽人，以人格魅力呵护学生心灵，以学术造诣开启学生智慧，先后获得“全国优秀教师”“全国师德先进个人”“最美奋斗者”等荣誉称号，树立起言为士则、行为世范的“大先生”风范。

中国人民大学党委书记张东刚，最高人民法院党组成员、副院长高憬宏，最高人民检察院二级大检察官、中国犯罪学研究会会长万春，中国法学会副会长、最高人民法院原副院长、大法官姜伟，中国法学会案例法学研究会会长、最高人民法院原审委会专委、大法官胡云腾，教育部教师工作司副司长黄小华，浙江省委常委、政法委书记王成国，中国刑法学研究会会长、上海市高级人民法院院长贾宇，浙江省高级人民法院党组书记、院长李占国等出席开馆活动现场。

张东刚表示，高铭暄先生是当今中国高等教育和法治建设的一面旗帜，是新时代人民教育家的典范和“大先生”的标杆。新落成的学术馆彰显了玉环市海港特色的文化脉络，承载了高铭暄先生对故乡的深厚感情，展现了一位“人民教育家”的高尚师德师风、深厚学术造诣和坚定法治信仰，对于弘扬人民教育家精神品格、推动法学学科建设以及传播法治精神具有重要意义。

贾宇表示，高铭暄学术馆中的收藏展示了高铭暄先生的学术生涯、学术贡献和重大学术成果，是对高铭暄先生学术思想很好的总结发扬和光大，必将成为中国刑法学研究的新坐标、中国法治建设成果的新名片。

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