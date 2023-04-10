本报记者 顾 春

姜博丰、郑福军、陈泽文、高明合，（见上图，从左至右，受访者供图）是浙江大学竺可桢学院2017级混合班学生。大三换校区后，4人成为室友，同住在313寝室。如今，4人都在浙江大学读研。2022年9月开始，4人以寝室名义共同设立了“浙江大学竺可桢学院313助学金”，每个月向浙江大学教育基金会捐赠500元，用于资助来自西部地区有困难的浙大学生。

见到高明合时，他刚结束实验室的组会。“最近福军还在上海实习，我们也都在忙着论文、实验、面试。虽然各忙各的，但大家每天都会在寝室群里分享见闻，感觉还住在一起。”高明合笑着说。

高明合、姜博丰、陈泽文、郑福军4人的缘分始于2019年。

“福军、博丰、泽文是竺可桢学院混合1704班的，我在混合1702班。大一大二时我们都在紫金港校区，因为同一个班级，所以他们3个先是住在一个寝室。”高明合告诉记者，因为混合班的同学们专业都不一样，大三大四有些同学需要留在紫金港校区，有些则要搬去玉泉校区。

“当时学院告诉我们可以优先自由组合，剩下的再进行分配。因为我们4个人都要去玉泉校区，所以我们商量了一下，进行了寝室重组。”高明合说。

以寝室名义设立助学金

2022年9月，“浙江大学竺可桢学院313助学金”正式启动。

每个月的第一天，浙江大学教育基金会都会收到备注为“浙江大学竺可桢学院313助学金”的一笔捐赠。

设立助学金的念头，起源于高明合在本科期间，在浙大教育基金会的一段实习经历。后来他去贵州支教，坚定了助学意向。“去年3月，我在浙江大学微信公众号上看到一篇文章，讲述了我们学校外语学院的校友在毕业10年后以寝室名义设立助学基金的事。”高明合说，“读完文章后特别激动，我想，这么好的事，我们为什么不做呢？”

4人一拍即合。“去年3月，明合第一时间电话联系到我，告诉我他们想要以寝室名义设立助学金的计划，并向我咨询具体操作流程。”浙江大学竺可桢学院发展联络专员危宇頔说，“那时明合还在贵州支教，所以我们通过线上沟通敲定细节，线下则由我与浙江大学教育基金会对接落地。”

“每一笔捐赠到账，学校教育基金会都会及时向我们反馈。每月首日，我还会收到浙大教育基金会秘书长沈黎勇老师发来的感谢信息。”高明合打开手机，给记者看了一张他3月收到的公益事业捐赠统一票据，上面清晰地写明了项目名称、捐赠金额、收款单位等信息。去年9月起，4人以寝室名义设立助学金。

爱心在校友间持续传递

如今在浙江大学，以寝室名义设立助学金早已不是个例。

沈黎勇告诉记者，最早设立寝室奖学金的外语学院校友，同寝室4人在2019年5月浙江大学校庆期间，与浙江大学教育基金会签订了一份无固定期限的捐赠协议，设立了“浙江大学外语学院229助学基金”。

“截至目前，‘229’已连续资助了45个月，每个月800元，捐赠金额已累计达3.6万元。”沈黎勇介绍，这笔善款主要用于资助该校外语学院家庭困难的本科生。之后，这一做法在浙大校友间引发了“连锁反应”，从“229”到“325”、“433”、“313”，类似的爱心传递，在浙大持续出现。

沈黎勇介绍，外语学院另一个已毕业的“325”寝室3名校友，去年5月校庆期间与浙江大学教育基金会签订了一份每年5万元的捐赠协议，持续捐赠25年。“这个数字也很有意义，因为去年正好是浙江大学125周年校庆。”沈黎勇说。

计算机学院1994级的一名校友看到寝室捐赠的故事，马上跟同寝室室友们商议，去年5月设立“计算机学院1—433助学基金”，用于资助2名困难学子，从大二到大四连续资助3年。

在赠人玫瑰中感受温暖

去年，当高明合在寝室群中发起助学号召时，4人的一拍即合并没有让他感到意外。“首先我们很有默契，另外我们有相似的志愿服务经历。”高明合说。

2021年8月，作为浙大第二十三届研究生支教团湄潭分团团长，高明合前往贵州湄潭中学担任物理老师，开展了为期一年的支教助学工作。其间，通过家访，他对同学们的家庭情况有了一定了解。

“支教一年间，我感触很深。如何能以自己的力量帮助孩子们更好地接受教育，是我一直在思考的。”结束支教后，高明合回到学校继续研究生学业，仍旧时常挂念那里的孩子们。

去年11月，高明合收到了一条视频，是下一届支教团成员到他曾任教的班级进行宣讲时，同学们一起录的。“高老师，我们想你了！”孩子们纯真的笑脸，让高明合感动不已。

实际上，在高明合发起号召之前，寝室的其他3人也早已萌生了资助贫困生的想法。

“作为一个从农村走出来的孩子，我更加能够感受到知识对于个人发展的重要性。”2019年暑假，郑福军去青海支教，其间他了解到一些学生由于家庭原因无法接受高等教育。

“刚到支教学校，教学的硬件设施比我想象中要好，但师资力量比较薄弱。”郑福军回忆道，“一些孩子想的是高中毕业后就出去打工挣钱，我觉得太可惜了。”

不仅要为学业努力，还要为生计发愁，这成为许多贫困生求学之路上的阻碍。“前两年我的家人罹患重大疾病，住院费用较高，因此在校期间，我也曾因为要解决生活费做过家教兼职、卖过花、送过货。”姜博丰说，“记得当时有一个家教工作位置在非常远的地方，来回通勤就要两个多小时。有时课业繁忙，还要在地铁上写论文、编代码。在学业和经济的双重压力下，身体很容易吃不消。”

因为自己淋过雨，所以想为别人撑伞。姜博丰告诉记者，2021年研究生入学时，他完成了困难生认证，凭此可以申请助学金或奖学金。今年1月，他还收到了工程师学院下发的生活困难党员慰问金。“当明合在群里提到设立助学金时，我觉得这个想法不仅好，更是我的一份责任。”

作为寝室年纪最小的学生，陈泽文告诉记者，在参与过的一些公益活动中，他结识了一些家庭条件比较困难的同学，但一直没想好该以怎样的形式去资助。高明合的提议，让他酝酿许久的想法得以实践。

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“313”的4名同学约定，要将这笔助学金坚持下去，至少20年。

“让有能力、有机会、有才华的人不受其他条件的制约，投入自己所热爱的领域，实现自己的价值。这是我们以寝室名义设立助学金的初衷。我们希望通过助学金，尽可能去帮助有需要的人。”高明合说，“我们只是星星之火，但如果能够带动更多同学加入资助队伍，继而形成燎原之势，那我们也算是作出一点贡献了。”

说起20年之约，高明合告诉记者，20年之后，寝室4人在哪儿、过着怎样的生活都还是未知数，但可以确定的是，4人一定会坚持资助下去……

《 人民日报 》（ 2023年04月10日 06 版）

(责编：卫嘉、袁勃)