本报北京4月9日电 （记者赵婀娜、吴月）记者近日从教育部获悉：截至2022年，我国农村义务教育阶段本科以上学历专任教师占比达76.01%，比2012年增长35.29个百分点。农村教师整体学历和能力水平持续提升，教师结构不断优化，教育质量稳步提高。

高度重视师范生定向培养。我国通过公费师范教育等方式，为农村学校定向输送一大批本科以上学历教师。截至2022年，6所教育部直属师范大学以中西部为重点，累计招收公费师范生14万人。同时，各地通过在学免费、到岗退费等方式，每年为农村中小学培养4万余名地方公费师范生。

农村义务教育教师资源配置更均衡。农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施以来，累计有109.5万名高校毕业生赴中西部农村学校任教，其中本科以上学历占比达84.8%。同时从东部地区、城市学校选派优秀校长和教师帮扶中西部农村学校，有效缓解了欠发达地区优秀教师不足等问题。

农村教师培训体系更健全。“国培计划”对中西部农村义务教育教师进行有针对性的培训，截至2022年，已有1800余万人次参加培训，中央财政累计投入经费200余亿元。

据介绍，未来5年将针对国家乡村振兴重点帮扶县的农村教师开展学历提升培训。同时，带动各省份提升农村教师学历，进一步促进城乡教育优质均衡发展。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年04月10日 01 版）

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