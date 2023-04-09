第三届中国城市与高校发展大会主论坛现场。重庆大学供图

人民网重庆4月9日电 （许珺、姚於）今日，第三届中国城市与高校发展大会在重庆国际博览中心召开。该论坛是第58·59届中国高等教育博览会的分论坛之一，由中国高等教育学会、重庆大学共同主办。与会人员围绕“发展共生·创新共赢”的大会主题，积极探讨城市与高校协同创新高质量发展的新思路、新理念、新机制，为进一步促进高校与城市的深度融合、互促共生、共建共赢建言献策。

据了解，近年来重庆通过共建创新平台、共优创新体制、共育创新成果，积极打造科学城与大学城融合发展“样板”，成为校地融合发展的“典范城市”。

中国高等教育学会副会长、国家民族事务委员会原专职委员管培俊表示，城市与高校互动发展，有着深远的历史逻辑、清晰而坚实的现实逻辑，要深刻把握城市与高校协同发展的新内涵新要求，要全面赋予和塑造城市与高校共生发展的新动能新优势，要着力探索城市与高校创新发展的新路径新机制。

重庆大学党委常务副书记王时龙表示：“近五年，重庆大学毕业生留渝就业均超过40%，2022年毕业生留渝就业率达42.05%。办学94年来，重庆大学扎实推进校地合作、校城融合，为重庆地方经济社会发展提供了有力的人才智力支撑。”

他认为，高校与城市发展同频共振、同向同行。站在新的历史起点上，大学要主动担当作为，担负起新时代赋予的新使命。对此，他提出三点建议：一是要为城市发展育人聚人，二是要为城市现代化建设提供科技创新动力源泉，三是要以大学文化引领城市精神。

“宏观世界大至天体运行、星系演化、宇宙起源，微观世界小至基因编辑、粒子结构、量子调控，都是当今世界科技发展的最前沿。”西安交通大学校长王树国在《第四次工业革命背景下的高等教育变革与发展》主旨报告中指出，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科技创新广度显著加大、科技创新深度显著加深、科技创新速度显著加快、科技创新精度显著加强。高等教育要回应世界、国家、社会、人民四个关切，践行人类命运共同体价值理念；主动对接国家战略；打破学科壁垒，促进学科交叉融合；主动面向经济社会主战场。

“大学因城市而生，城市因大学而盛，城市的发展离不开高等教育的人才和智力支持。”青岛市人大常委会副主任、市人大城建环资委员会主任委员韩守信在主旨报告《校地融合 科教融汇 青岛打造高等教育服务地方新生态》中介绍，青岛市从强化资源供给、推动校地合作、搭建合作平台、大手拉小手四个方面分别构建了优质高等教育资源引进机制、重点学科（专业）建设支持机制、灵活的科技成果就地转移转化机制、结对高校联合育人机制。

“推动大学与城市之间的互动发展，对于完善城市创新体系，提升一流大学的创新活力具有重要的意义。”中国工程院院士、重庆大学原校长周绪红在报告中表示，城市孕育大学，大学反哺城市，大学与城市要相互拥抱，城市与高校要从顶层设计上加强领导、从要素互通上完善机制、融合发展上创新协同，以此互相成就，创新共赢，开辟发展新领域新赛道，塑造区域和国家发展新动能、新优势。

会议期间，清华大学文科资深教授、苏世民书院院长薛澜在《城市科创中心建设与高等教育发展》主旨报告中，对国际科技创新中心指标体系构建的概念和内涵以及国际科技创新中心指数进行了解读，并从科学中心、创新高地、创新生态角度对高等教育与国际科创中心建设进行了总结。他谈到，生成式人工智能等新兴科技领域的进展对高等教育的影响意义深远，为重庆市优化高等教育布局，改善重庆市创新生态提供了新的机遇，同时有利于进一步提高科学中心地位、优化创新生态功能，将有力提升重庆市建设国际科创中心的综合表现优势。

据悉，除了主论坛，活动当天还有“数字赋能：高等教育现代化与城市治理现代化”“协同创新：高等教育改革发展与城市竞争力提升”两大分论坛同时举行，分别由重庆大学副校长李剑和重庆大学校长助理、建筑学部副主任李英民主持，共计500余名专家、学者及师生出席。

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