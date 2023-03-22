中国矿业大学（北京）党委书记徐孝民讲授2023年春季学期“开学第一课”。校方供图

人民网北京3月22日电 21日，为深入学习贯彻党的二十大精神，中国矿业大学（北京）党委书记徐孝民以“深刻理解中国式现代化 推进学校事业高质量发展”为题讲授新学期“开学第一课”。

徐孝民的授课主要从六个方面进行阐释：一是“中国式现代化”从何而来；二是“中国式现代化的”中国特色；三是“中国式现代化”的本质要求；四是“中国式现代化”的重要原则；五是推进“中国式现代化”是一项系统工程；六是“中国式现代化”的重大意义。

徐孝民谈到，近年来，学校党委团结带领全校师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全力聚焦“双一流”建设和高等教育综合改革，推动整体办学水平实现跨越式发展，各项事业取得了新的历史性成就。学校办学综合实力大幅提升，人才培养质量显著提高，师资队伍建设成果丰硕，科技创新能力持续增强，办学基础条件明显改善。

面对新形势、新要求，徐孝民表示，学校在综合分析当前办学实力和水平的基础上，明确了今后一段时间的重点任务：一是全面落实立德树人根本任务，不断提高人才培养质量；二是大力实施人才强校战略，建设高水平师资队伍；三是完善科技创新体制机制，全面提升自主创新能力；四是加快“双一流”建设进程，构建高质量发展的学科体系；五是强化思想与目标引领，培育发展一流大学文化；六是优化布局提质增效，开创国际合作交流新局面；七是推动治理体系和治理能力现代化，打造绿色和谐平安校园。

“实现学校战略目标，关键在坚持党对学校工作的全面领导。”徐孝民指出，学校广大师生要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，大兴调查研究之风，发挥办学优势，加快世界一流能源科技大学建设步伐，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。（李依环、实习生遇镜霖）

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