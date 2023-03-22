人民网北京3月22日电 由北京师范大学中国文化国际传播研究院、《现代传播》杂志社共同主办的中国电影国际传播长效影响力研究——2022年度中国电影国际传播调研报告发布会20日在京举行。

中国电影国际传播调研是以国外受众为调研对象、关于中国电影国际传播的数据调研项目。该项目自2011年启动，由北京师范大学中国文化国际传播研究院主持并实施。2022 年第十二届中国电影国际传播调研工作聚焦中国电影国际传播长效影响力研究，力图真正将那些在国际上“立得住、传得开、留得下”的中国电影打捞上岸。

“中国电影国际传播”调研项目负责人、北京师范大学教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林公布了国际传播长效影响力排名前50的中国电影榜单。研究团队对进行这50部电影进行了类型元素、所属时期、创作主体、影视改编、获奖情况、海外受众反馈等六方面的数据分析，发现国际传播长效影响力较高的中国电影往往具备四点特征：一是聚焦和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，这不仅凝聚了世界不同文明的价值共识，更构建了源于中国惠及世界的价值体系；二是关注国际流行思潮与世界性议题，如对性别、生态的关注等，不仅关乎中国的社会图景与治理之道，也为世界提供了中国智慧和中国方案；三是情绪表达凝练克制，调研发现，一些以情绪标签标榜的影片在国际传播长效影响力表现并不理想，甚至出现了热映前后口碑与热度的断崖式下跌；四是巧妙“借力打力”，这其中既包括内容生产环节对诸如文学、戏剧等各艺术门类的影视改编，也包括对真实人物事件的反映。

中国文艺评论家协会副主席、中国传媒大学教授张德祥谈到，不要过分调高观众预期阈值以避免招致口碑下行，在实体院线外应积极开辟各类渠道，在中外合拍等过程中要有更多自主意识与话语权，同时也要关注个体生命和现实生活。

“在衡量影视作品影响力的外部指标中，票房、收视率、点击率等‘即时影响力’并不能完全构成对一部作品实际成就的客观评价。”中国传媒大学艺术学部学部长、中国高校影视学会会长丁亚平指出，“如果说‘即时影响力’反映的是‘入耳、入眼’的过程，那么‘长效影响力’反映的则是‘入脑、入心、入行’的过程。长效影响力也应当是中国电影国际传播的最终归宿。”（孙竞、实习生余睿婕）

(责编：李依环、熊旭)