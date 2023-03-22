原标题：基础研究再添新动力 重庆几何拓扑基础学科研究中心揭牌

人民网重庆3月21日电 为响应国家加强基础学科建设的号召，进一步加大对基础研究的支持力度，3月21日，重庆理工大学举行2023几何拓扑学术论坛暨重庆几何拓扑基础学科研究中心揭牌仪式。

重庆几何拓扑基础学科研究中心揭牌。重庆理工大学供图

把握大趋势

下好基础研究“先手棋”

今年重庆市将实施基础研究发展行动，聚焦前沿、新兴、交叉领域，加快在脑科学、量子科学、合成生物学等重点领域布局。鼓励一批科技领军企业开展前沿性、引领性研究，支持设立市自然科学基金创新发展联合基金。加快建设重点实验室、科技基础设施、野外科学观测研究站和基础条件平台，推动科技资源开放共享……

“这为高校进一步发挥优势，推进基础研究高水平发展指明了方向。”重庆理工大学党委书记康骞表示，作为重庆市高水平新工科建设高校、西南地区唯一具有兵工背景的普通本科高校，重庆理工大学瞄准“卡脖子”技术，聚焦基础研究领域，着力发挥基础学科优势和基础研究人才主力军作用，提升原始创新能力，为夯实国家高水平科技自立自强根基注入重理工基因。

2022年12月，由重庆理工大学牵头建设的“重庆几何拓扑基础学科研究中心”被认定为重庆市首批基础学科研究中心。此次揭牌，是重庆理工大学借势重庆基础研究发展良好氛围，长远谋划、科学布局，积极抢占基础研究制高点的重要部署。该校校长杜惠平表示：“学校将立足新起点，坚持高标准建设、高质量发展，全面增强基础研究能力，为国家和重庆市基础研究及科技创新事业发展作出新的更大贡献。”

立足重庆、面向全国

打造高端基础研究平台

重庆几何拓扑基础学科研究中心以重庆理工大学数学科学研究中心为基础进行建设，坚持“前瞻性、引领性、交叉性”原则。并聘请了国际著名数学家、华人数学界最高奖得主刘克峰担任主任，组建了由南开大学教授张伟平、中国科学院数学与系统科学研究院教授周向宇、首都师范大学教授方复全领衔的学术委员会。

该中心将以服务国家重大战略实施和成渝地区双城经济圈与西部（重庆）科学城建设为宗旨，瞄准国际基础数学研究前沿，围绕基础数学中复几何与数学物理、代数几何、微分几何、几何分析等几何拓扑研究领域的重大问题，开展原创性研究，立足重庆、面向全国，建成具有重要国际影响力的基础数学研究中心、高水平数学人才集聚高地、国际高层次基础数学交流平台。据悉，该中心后期还将逐步开展应用研究。

刘克峰表示，重庆几何拓扑基础学科研究中心的挂牌成立对全面推进重庆市基础数学研究的发展、整体提升重庆市基础数学的研究水平具有十分重大的意义，能够不断强化重庆市原始创新能力和优秀人才培养，推动重庆建成西部学术高地和人才高地。（胡虹、晏红霞）

(责编：李依环、熊旭)