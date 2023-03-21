人民网北京3月21日电 18日至19日，“钟敬文先生诞辰120周年纪念会暨钟敬文学术思想国际研讨会”在北京举行，来自国内外的众多学者以线上线下相结合的方式参加了会议研讨。

钟敬文先生是我国民间文学、民俗学学科的开拓者和奠基人之一，也是著名的文艺理论家、诗人、散文家、教育家和社会活动家，被誉为“人民的学者”“中国民俗学之父”。会议围绕钟敬文先生的学术思想，以“记忆中的先生”“学科定位”“学科视野”“学科建设”“学科史”等主题展开了深入的学术交流。

北京师范大学党委书记程建平在开幕式上表示，钟先生终其一生走在为民族民间文化“发采扬辉”的道路上，致力于中国民俗学学科人才培养，为中国民族民间文化乃至当下的非物质文化遗产的教学、研究和保护培育了骨干力量。“在以文化自信自强推进中国式现代化的今天，召开此次会议对全面深刻理解钟敬文思想、发挥其时代价值具有重要意义。北京师范大学将进一步发挥人文社科重镇的优势，加强民俗学、民间文学等文化传承创新学科群的建设，积极构建自主知识体系，提升国家文化软实力，有力支撑中华民族伟大复兴和人类命运共同体建设。”

中国文联党组书记、副主席、书记处书记李屹在开幕式上号召，希望大家学习钟先生传承发展中华民族优秀传统文化作为立国之本的思想、坚持民间文艺的人民性思想，继承钟先生对民间文艺事业的热情，积极抢救保护民间文化遗产，弘扬钟先生建构中国学派民间文艺学的精神，为建设新时代哲学社会科学的中国话语体系而奋斗。

本次会议在跨学科和国际化的开阔视野中阐释了钟敬文思想的丰富内涵及其时代价值。与会专家结合民俗学在当代的发展，对民俗学的当代性、中国民俗学派、恢复民间文学二级学科地位以及民俗学与非遗保护的关系等话题进行了讨论，对当代如何更好继承和发展钟先生的思想和精神做了进一步探讨。（孙竞、实习生余睿婕）

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