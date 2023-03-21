原标题：为培养更多爱国爱港人才贡献力量

这些年，我见证香港教育出现重大改变。作为一名教育工作者，我对政府工作报告提到的“香港进入由乱到治走向由治及兴的新阶段”深有体会。2020年香港国安法出台后，香港各高校以讲座、宣讲会、工作坊、论坛等多种形式加强国家安全教育。

课程改革方面，就香港教育大学而言，学生必须修读的大学通识课程以及其他相关的科目中已经加入了国家安全教育的内容。从2023/2024学年开始，香港教育大学还会逐步在课程中加入有关粤港澳大湾区的内容，分阶段安排本科生到大湾区各城市考察学习，让学生更深入地了解大湾区以及国家整体情况，以融入国家发展大局，实现香港更好发展。

价值观教育方面，我们注重学生爱国爱港意识的培养，帮助学生加深对中华优秀传统文化的了解。现在，香港很多学校都会在周一举行升旗仪式。香港教育大学也专门成立了学生升旗队，为学生提供相关教育培训。党的二十大报告强调传承中华优秀传统文化。香港教育大学两年前成立了国学中心，我们在香港及整个大湾区组织开展了国学及中华传统文化相关活动、课程、调研项目，提升学生的历史文化自信。

长远来看，国家安全教育将越来越重要，我们应该多培养这方面的人才。国家安全教育不单单是法律层面的教育，还涉及国际关系、政治、经济、文化、社会、生态、资源、科技、网络等不同领域，这对人才知识的要求是多元化、多学科的。内地在国家安全教育方面有很多好的经验可以借鉴，香港应与内地加强沟通和交流。

教育的最终目标是培养人才。培养什么样的人是我们教育工作者应该重点关注的问题。我认为，首先，应以“一国”为前提，培养有国民意识、民族自豪感和主人翁意识的人。其次，要培养能发挥香港所长，服务国家所需，为香港、国家、世界发展作贡献的人才。

“十四五”规划明确了香港“八大中心”定位，未来香港发展机遇无限。作为全国政协委员，推动香港国安教育的发展，我义不容辞、责任重大。未来，我会积极履职，讲好香港的教育故事，为培养更多爱国爱港人才贡献力量。

（记者张文骁、通讯员郑历惠采访整理）

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