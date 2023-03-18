国家文物局17日召开第一季度例行新闻发布会，介绍2022年全国行业职业技能竞赛——全国文物行业职业技能大赛有关情况。

本次大赛主题是“保护文化遗产 弘扬工匠精神”，总决赛将于3月25日至26日在山西省太原市举行。届时，文物技能人才将现场展示文物修复和考古探掘技术。

据国家文物局科技教育司司长罗静介绍，总决赛中，来自全国27个省区市的219名选手将同台竞技。大赛共设6个比赛项目，分别是木作文物修复师、泥瓦作文物修复师、陶瓷文物修复师、壁画彩塑文物修复师、金属文物修复师、考古探掘工，每个项目均设置理论考核和实际操作两个环节。各比赛项目均计划设立一、二、三等奖若干名。本次大赛还首次探索结合《文物修复师国家职业技能标准》，更加科学、规范地制定比赛规则，考察参赛选手的理论知识水平和技能水平。罗静表示，本次大赛参赛选手中，高学历层次占比较以往有大幅提高，是本次大赛的一个亮点：本科以上学历达43%，其中本科生69名、硕士23名、博士2名。从年龄上看，选手平均年龄41岁，最大的59岁，最小的20岁，跨度较大，老中青三代技能人才将同场竞技、切磋交流、学习互鉴。由于工种的特点，过去很少有女性参加，但今年在考古探掘工赛项中有1名女选手进入总决赛。“文物技能人才的待遇、地位提高，工作环境的改善，让更多年轻人有兴趣、有热情从事文物技能工作。”罗静说。

在回答记者提问时，罗静介绍，比赛在实操环节刻意选择了一些具有典型病害的文物，以期营造一个更为真实的操作场景。比如，“粉末状锈蚀”被称为青铜器的“癌症”，如何将其治理修复将真实反映选手的技能水平与理论知识水平。他还表示，实操比赛环节具有很高的观赏性，公众不仅可以体味文物自身的器物之美、鉴赏其承载的艺术之美，还能领略文物修复师的技艺之美。

记者了解到，2018年和2021年，国家文物局举办了两届全国文物职业技能大赛，为文物行业从业人员搭建了展示技能、切磋技艺的平台，社会各界反响热烈。为加快文物技能人才选拔培养、壮大文物技能人才队伍，今年，国家文物局、人力资源社会保障部、中华全国总工会共同主办大赛，比赛被列为国家一类赛事。

中国教科文卫体工会副主席郑晋平、山西省文物局副局长程书林参加发布会并回答记者提问。国家文物局新闻发言人、政策法规司副司长罗娟主持新闻发布会。（记者李韵）

(责编：李依环、孙竞)