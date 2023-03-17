人民网北京3月17日电 北京大学碳中和研究院成立仪式暨碳中和论坛于15日在北京大学英杰交流中心举行。论坛就“双碳”目标引领下的全域国土空间碳汇宏观管理、能源转型、大气复合污染防治、电力行业碳达峰碳中和路径研究等问题展开了讨论。

会议现场。校方供图

北京大学校长龚旗煌院士指出，当今世界，气候变化已成为人类面临的最严峻挑战之一。实现碳达峰、碳中和，事关中华民族永续发展和人类共同福祉，也需要社会各界付出艰辛努力。龚旗煌介绍，北京大学推动设立碳中和研究院是积极服务我国“双碳”战略实施、增进与国际社会在应对气候变化领域深层次合作的重要举措。

生态环境部副部长赵英民在致辞中指出，绿色、低碳发展已经成为国际的潮流共识和大国竞争的新赛道。他希望，研究院能引领“双碳”科技创新，加快“双碳”人才培养，讲好“双碳”中国故事，不断提升我国在应对气候变化“双碳”领域的话语权和影响力。

“全球绿色低碳转型已成大势，不可逆转。”中国气候变化事务特使解振华谈到，希望研究院能办出特色、突出重点，发挥北大学科优势，聚焦基础科学、关键技术、国际合作和人才培养，突出合作，坚持开放办院，立足中国、放眼全球，加强与国内外高校和相关研究机构智库的学术交流与合作。

中国科协名誉主席韩启德院士在致辞中指出，党和国家历来高度重视环境保护工作，着力解决工业化碳排放带来的环境危害，多年来我国在节能减排方面作出了大量工作。韩启德认为，北京大学应发挥自身多学科交叉优势，在重视基础研究和科研创新的同时发挥人文社会科学在碳中和研究中的作用，为国家“双碳”政策制订和社会管理贡献智慧和力量。

据了解，北京大学碳中和研究院以专职教师与兼职教师相结合的方式开展科学研究与人才培养工作。研究院突出北大特色和重点，围绕气候治理政策体系构建、降碳与污染治理、能源与产业结构转型等国家“双碳”战略需求，合力攻关解决国家“双碳”战略需求中的重点、热点、难点问题。碳中和研究院院长朴世龙院士介绍，研究院将创新多学科融合的研究机制，打造具有国际影响力的“双碳”创新研究高地，建立“双碳”高层次人才培养高地，形成国家“双碳”决策的思想智库。（郝孟佳、实习生余睿婕）

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