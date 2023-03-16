吴城林 胡兴福

四川建筑职业技术学院（以下简称“学院”）立足服务国家战略实施、经济社会发展以及人的全面发展，坚持立德树人、德技并修，产教融合、校企合作，提质培优、增值赋能，秉承“党建、标准、科研、服务、文化、合作”六个“坚持”，探索出一条土建类高职教育的特色发展之路。

一是坚持党建领航，发挥政治导向保障。学院深入推进思政课程和课程思政同向同行同发力，探索出“三全三筑”的“三全育人”模式，被评选为四川省“三全育人”综合改革试点院校和典型学校，为培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人提供了政治保障。

二是坚持标准建设，促进人才质量提升。近年来，学院主（参）编技术标准34部；主（参）编国家专业教学标准、专业简介、实训条件建设标准等59部；依据施工技术标准和职业标准构建专业教学标准、课程标准，形成标准链，促进人才培养质量提升。学院被授予首批全国毕业生就业典型经验高校和全国普通高校毕业生就业工作先进单位。

三是坚持科研打底，助推国家战略实施。近年来，学院科研立项300余项，发表科研论文1500余篇，累计申报各类专利近2000项；主编国家“十一五、十二五、十三五”规划教材55本，获评首届全国教材建设二等奖2项、全国教材建设先进个人1人。学院承担港珠澳大桥正交异性桥面板疲劳性能试验研究、高速铁路减震降噪实验研究等国家级技术难题30余项。此外，还牵头组建川渝建设职业教育联盟，助力成渝地区双城经济圈建设。

四是坚持服务为先，彰显社会责任担当。通过省级首批建设领域施工现场专业人员职业培训试点单位平台以及技术技能基地，累计培训各类人员10万余人次；举办乡镇规划建设管理人员、县（市、区）住建局长、农民工建筑职业技能培训等53批、2.6万余人次；持续参与脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，承担平昌县、中江县以及得荣县精准扶贫任务。学院被评为首批“四川省乡村振兴人才培养优质校”、扶贫工作“综合评价较好的高校”以及教育脱贫攻坚嘉奖单位。

五是着力文化浸润，传承鲁班工匠精神。学院凝练、打造以鲁班工匠精神为核心的“匠心、创新、求真、力行”校园文化，并成功申报为全国文明单位、全国建设行业文化示范建设单位。截至目前，学院已连续举办18届鲁班建筑文化节，并邀请荣获“鲁班奖”杰出校友畅谈工匠精神、劳模精神。校友荣获鲁班奖68项、詹天佑奖25项以及国家优质工程奖68项。

六是坚持多元合作，培养国际技术人才。近年来，学院建成海外教育与培训基地1个、海外实习基地5个，建成四川省首个也是唯一的高职国际汉语师资培训基地。学院培养了来自澳大利亚、丹麦、土耳其、白俄罗斯、南非等10个国家的国际学生247人；实施国际产能合作建筑类专业优质教育资源输出，3000多名专业人才服务“一带一路”建设。学院获评“亚太职业院校影响力50强”。

今后，学院将以国省“双高计划”建设为牵引，进一步推进职业教育供给侧结构性改革，创新推动“中-高-本”一体贯通，在现代高等职业教育建设改革上先行先试，为全国土建类高职教育高质量发展贡献力量。（吴城林系四川建筑职业技术学院党委书记 ，胡兴福系四川建筑职业技术学院党委副书记、院长）

(责编：林露、熊旭)