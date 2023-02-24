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各地各高校深入开展促就业“暖心行动”推进毕业生更好就业

2023年02月24日20:53 | 来源：新华网
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新华社北京2月24日电 记者24日从教育部获悉，寒假以来，各地各高校积极响应教育部要求，开展促就业“暖心行动”，抢抓春季招聘期，推出系列举措，为高校毕业生提供多样化、暖心贴心的就业指导服务。

据悉，教育部持续推出“互联网+就业指导”公益直播课，截至2月19日，围绕就业政策、就业形势、求职技巧等主题先后播出19期，累计收看超7800万人次。国家大学生就业服务平台则在寒假期间推出“重点领域企业高校毕业生网络招聘会”“‘同心共筑’联合网络招聘会暨少数民族毕业生专场”等10场次全国性专场招聘活动。截至2月19日，参会用人单位超过9900家，提供岗位信息55万余条。

对于脱贫家庭、低保家庭、残疾等重点群体高校毕业生，各地各高校认真落实“一对一”帮扶责任制，与困难学生开展结对帮扶。例如，华中农业大学建立困难群体毕业生帮扶“云网格”，提供寒假“不打烊”的帮扶服务。

此外，春季学期开学后，各地教育部门还注重抢抓春季招聘关键时期，举办多场线下招聘活动，促进用人单位和毕业生精准对接。据了解，北京市教委于2月8日举办“成功就业行动”春季首场线下双选会，60家用人单位提供岗位信息353条。广东省教育厅也于日前举办“粤就业”首场供需见面活动，600余家单位提供岗位信息1万余条。

(责编：杨光宇、牛镛)

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