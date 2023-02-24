原标题：高校书记校长密集调整，他们晋升副部级

连日来，部属高校的党委书记、校长人事变动密集，多人在副部级岗位上任，三位院士履新高校党委书记或校长。

资料图：汪劲松 中新社记者 张远 摄

部属高校书记校长密集调整

23日，官方发布消息，“日前，中央批准：汪劲松同志任四川大学校长(副部长级)、党委副书记；李言荣同志不再担任四川大学校长、党委副书记职务。”

汪劲松此前任西北工业大学校长，而李言荣日前已履新西北工业大学党委书记。

22日，三所高校的党委书记或校长同日进行调整，分别为黄泰岩任武汉大学党委书记，李言荣任西北工业大学党委书记，贾振元任大连理工大学校长。

资料图：裘新 图片来源：复旦大学微信公众号

21日，位于上海的两所高校也迎来重要人事变动，裘新任复旦大学党委书记，丁奎岭任上海交通大学校长。

上述履新的高校党委书记或校长都是“60后”干部，裘新(1965年12月生)，丁奎岭(1966年3月生)为“65后”干部。

此番调整中，新任复旦大学党委书记裘新，新任上海交通大学校长丁奎岭，新任武汉大学党委书记黄泰岩，新任大连理工大学校长贾振元均为首次在副部级岗位上履新。

新任的书记校长来自哪里？

裘新曾长期在新闻领域工作，曾任上海市委宣传部副部长、市委外宣办(市政府新闻办)主任，上海广播电视台党委副书记、台长，上海报业集团党委书记、社长等职。2021年11月，裘新任复旦大学党委常务副书记(正局级)。

丁奎岭曾长期在中国科学院上海有机化学所工作，历任研究员、工会主席、党委副书记、纪委书记、副所长，2009年开始担任该所所长，2018年9月起担任上海交通大学党委常委、常务副校长(正局级)。

资料图：黄泰岩 图片来源：武汉大学微信公众号

黄泰岩在武汉大学政治学理论专业博士研究生毕业，在武汉大学任职多年，曾任武汉大学党委常务副书记(正局级)，2019年3月，调任北京交通大学党委书记，2022年8月，黄泰岩回到武汉大学，继续担任武汉大学党委常务副书记，至此番履新。

贾振元长期在大连理工大学工作，曾任该校机械工程学院副院长、党委书记、院长，机械工程与材料能源学部部长，校党委常委、副校长，大连理工大学副校长、常务副校长(正局级)。

新任西北工业大学党委书记李言荣和新任四川大学校长汪劲松此前已是副部级干部。李言荣曾任电子科技大学党委副书记，校长，四川大学校长(副部长级)、党委副书记；汪劲松曾任电子科技大学校长，西北工业大学校长(副部长级)、党委副书记。

这些大学迎来院士书记、校长

近年来，高校中的“院士书记”“院士校长”现象受到舆论关注，上述履新的高校干部中也有三位院士。

资料图：丁奎岭

上海交通大学校长丁奎岭是有机化学家，主要从事手性催化合成领域的研究，2013年当选为中国科学院院士。

去年8月，在首届上海科技传播大会上，丁奎岭曾谈到创新与教育的关系，“科技创新的根本在人，各国科技竞争的本质是教育的竞争、人才的竞争，因此科普教育和科技创新是同等重要的”。2020年11月，他在接受媒体采访时还称，培养具有原始创新能力的新一代青年，对中国未来的发展格外重要，“未来技术虽然看不见、摸不着，但我们希望通过体制机制改革，让学生能够仰望星空，尽情发挥想象力”。

资料图：贾振元与学生们 图片来源：大连理工大学微信公众号

大连理工大学校长贾振元是机械工程专家，长期从事机械制造理论与技术研究，2019年当选为中国科学院院士。

2018年1月，《人民日报》曾报道了获得2017年度国家技术发明奖一等奖的贾振元，报道称，从2005年至今，贾振元四次荣获国家技术发明奖，这期间他从大连理工大学机械工程学院院长升至副校长。贾振元称，他最喜欢别人叫其“贾老师”，“我给自己的定义就是老师，教书是本分，科研是本分。我当院长、部长很多年，行政和科研不能说没有冲突，关键是你如何分配好时间、提高效率”。

资料图：李言荣。何苗 摄

今次履新西北工业大学党委书记李言荣是电子信息材料专家，主要从事电子薄膜材料与器件应用研究，2011年当选中国工程院院士。

去年6月，李言荣曾在四川大学2022届毕业典礼上告诫师生，一个人格局不大，钱再多、官再大，也不一定快乐，腰缠万贯又如何。“只要我们能站在生命与大自然的角度去感悟人生，能站在历史纵横的交汇点上去审视当下与未来，能站在对国家和民族的贡献上去思考责任与使命，你就会不断扩张自己的胸怀和格局。”(记者 阚枫)

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