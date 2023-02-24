孟繁哲

激光琴、无皮鼓、虚拟现实体验……近日，在河北省三河市第九小学，志愿者借助20余组科普展教品，为学生们带来了一堂别开生面的科学课。放眼全国，从举办校园科技节，到举行科普讲座，再到开展科普大篷车进校园活动，新学期以来，各地纷纷面向中小学生开展场景式、体验式、沉浸式科学教育，让同学们近距离感受科学魅力，激发孩子们的科学热情。

习近平总书记强调：“要在教育‘双减’中做好科学教育加法”。青少年时期是树立理想、培养兴趣的关键期。科学教育既让孩子们收获快乐，也让他们拓宽视野、增长见识；既能激发青少年好奇心、想象力、探求欲，也有助于培养科学精神、创新能力；既可以提升科学素养，也能引导确立价值航向与精神坐标。加强科学教育，不仅必要，而且重要。

加强科学教育是全社会共同的责任。从学校积极组织并支持师生开展丰富多彩的科普活动，到科研院所、科普场馆等各类优质的科学教育机构加大科普资源供给，再到广大科技工作者积极参与和支持科普事业……更好运用线上线下、校内校外的科学教育资源，丰富科学教育教学内容和形式，必能共同培育科学教育的良好生态，让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 01 版）

(责编：郝孟佳、李依环)