原标题：精准对接产业需求 努力培养优秀技能人才

【深入学习贯彻党的二十大精神·高质量发展】

【一线讲述】

正月十一清晨，离开学还有一段时间，我和车辆工程学院几位骨干教师从不同的地方赶回学校后，一起前往永川区的自动驾驶开放测试与示范运营基地，调研智能网联汽车和智慧交通行业前沿技术。

我们试乘自动驾驶公交车，探讨自动驾驶各种工况下的乘坐体验、安全员接管车辆驾驶的条件，还用手机预约无人化、完全自动驾驶的出租车，乘坐它在街道的车水马龙中穿行。实地实景体验后，大家和百度智驾的工程师一起探讨智能网联汽车技术发展对技能人才的需求和要求。

假期组织教师去行业实践、调研，是重庆工业职业技术学院持续多年的“例行动作”。学校构建了以服务先进制造、汽车产业等为主要特色的专业发展体系，要求各教学单位的专业设置必须对接国家战略和重庆支柱产业，课程设置和内容必须体现行业新技术、新工艺、新规范。

智能网联汽车技术专业，是学校列入国家“双高计划”重点建设的专业群。重庆正致力建设世界级智能网联新能源汽车产业集群，紧密联系行业企业、聚焦智能网联新能源汽车技能人才培养，既是职业教育的责任，也是我们巨大的发展空间。2022年4月，学校与长安汽车共建了汽车产业学院，联合开发智能网联新能源汽车专业课程，共同组建教师团队开展教学。这个专业的学生还未毕业，就全部被企业“抢”走。

返程途中，就在大家感慨国内汽车产业技术快速发展的时候，长安汽车总经理打来电话，商量明天上午一起讨论长安国际海外经销商服务顾问的认证标准和培训课程开发。

“又有新项目了。”我笑着对车内的同事们说道。2019年，我们的教师团队为长安汽车开发了海外经销商技术员培训认证体系标准以及配套的教材、课件，并通过教师到海外、海外技术人员到学校、线上演示讲解等培训方式持续运行，得到了长安汽车的认可和信任。企业和学校深度合作，在校内建立了“长安汽车全球培训中心”，在多个国家共建了海外人才培养基地。很多学生也因此获得了到海外就业的机会，迅速成长为区域技术主管、培训主管，为长安汽车拓展海外市场作出了贡献。

时光如箭，转眼间我从事职业教育已有20年。这20年我见证了职业教育的快速发展，也相信职业教育在中国式现代化进程中将大有作为。不久前印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》指出，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。我感到肩上责任更重了，前进动力更足了。

（记者张国圣采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)