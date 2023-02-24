原标题：求职季，你被“压力面试”冒犯过吗

压力面试本是人才测评的一种方式，通过在面试过程中有意制造紧张，提出尖锐的问题，检测候选人的抗压能力。那么，为什么这样的面试方式会被大家反感？

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“我当时没有意识到这是压力面试，只觉得对方没礼貌。”

“我气到不行，骂了回去，那家公司也被我拉黑了。”

记者在群聊里抛出问题“你对压力面试的感受如何”后，群内一下子炸开了锅。群友纷纷现身说法，要把积郁已久的心结一吐为快。有人说自己因面试官的否定，陷入长久的自我怀疑；有人表示无奈：“打工而已，有必要吗？”有的人甚至将“压力面试”与PUA画上了等号……

压力面试本是人才测评的一种方式，通过在面试过程中有意制造紧张，提出尖锐的问题，检测候选人的抗压能力。那么，为什么这样的面试方式会被大家反感？让候选人觉得被冒犯的面试，真的是压力面试吗？

压力面试不是冷漠和冒犯

即便这场视频面试已经过去了两年，景梓欣仍然无法释怀。“面试时间定在晚上9点，面试官还经常性地打断我的回答。”在景梓欣谈到实习部门时，这位面试官甚至表示：“我听说过这个部门，很烂，从这里出来的人能力都不行。”景梓欣说，面试应该是一个平等的过程，他们让我觉得不被尊重。虽然景梓欣通过了面试，她还是没有选择这家公司。

面试过程中被冒犯，刘梦也深有感触。面试某传媒公司时，HR明知刘梦已经到达公司，仍然让她等了近半个小时。面试时，无论刘梦说什么，HR似乎都毫不在意，并时不时地冷哼。“之前在招聘软件上联系时，HR语气特别亲切，面试时就像变了一个人。”刘梦不得其解，还以为自己说错了话，惹怒了对方。看到别人的面试分享，她才知道，“冷漠”与“冒犯”是这家公司的面试风格，这被大家称之为“压力面试”。

在压力面试之下，不少人直呼“受不了”。这样的情况大量出现，不禁让人思考：是候选人抗压能力太差，还是面试官不够礼貌？冒犯是压力面试的正常流程，还是滥用异化？

“压力面试确实存在被滥用的情况。”浙江工商大学杭州商学院工商与人力资源管理系教师来半分表示，压力面试并非适用于所有的场景和岗位。应聘者觉得被冒犯，可能是因为HR把压力面试运用在不需要其进行测试的职位中。不论哪种面试手段，最终目标都是要考察应聘者能否胜任这个岗位，而有些HR没有对面试的本质进行深入思考。

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院人力资源管理授课教师范阳阳表示，有些面试官误以为进行压力面试，就要表现得高高在上，这其实是不专业的。即便是压力面试，也要建立在良好的沟通基础上。与此同时，范阳阳认为有些候选人觉得被冒犯，可能和他太过敏感有关。例如，“你的英语是不是不够好？”面试官可能只是在了解事实，并不是不尊重。

面试官要以胜任力为核心

不是所有的压力面试都尖锐刻薄，合理的压力面试也能让应聘者如沐春风。

某次在广告公司的压力面试让刘梦倍感舒适。那是一次多人群面，被分在各个小组的应聘者被要求在限定时间内，讨论出一个营销方案。汇报结束后，面试官提问：“你们选择在春节期间进行营销，但我没有在方案中看到和过年有关的元素，二者的相关性在哪里？”其实这在汇报人报告时已经提过，只是没有详说。刘梦明白，面试官看似质疑应聘者，实则在给他们机会补充说明。

从业5年的HR李婷婷，曾经和其他面试官一起用压力面试考察应聘者。他们提前商量好，面试时都不苟言笑，在氛围上营造紧张感。不过，几位面试官制造的压力仅此而已。在和候选人沟通时，她们仍会保持一种平等尊重的语气。“如果因为冒犯，让应聘者对公司产生不好的印象，造成人才流失，是很可惜的。”李婷婷说。

合理的压力面试应该什么样？来半分认为，面试官要以胜任力为核心，设计问题、环境、面试节奏等。范阳阳表示，压力面试是有套路的。面试官可以从语言上，为应聘者制造压力场景。例如和对方说：“我对你今天的面试表现不满意。”“如果一年后，和你同时进公司的人比你先升职，你怎么办？”她强调，制造压力不代表可以不礼貌。“面试官在表达的时候，要使用正常的语气，不可以高人一等。”面试官也可以从环境、面试节奏等方面营造压迫感。

然而，面试作为应聘者进入公司的第一关口，压力不可避免。作为用人单位，有些不将抗压能力作为核心要素的岗位，也需要具备一定的抗压能力，这时面试官同样会使用施压技巧。

那么，在面试中施加一定的压力是压力面试吗？在范阳阳看来，二者是不同的，“‘你能不能接受加班？’这类问题是面试官想看应聘者的压力承受能力，而压力面试是直接检测能力”。来半分表示，一场面试是否属于压力面试，要从本质出发，看压力是不是考察的主要内容，能否检测出应聘者的胜任力。

将面试看作一次正常的交流

遭遇压力面试，我们应该怎么做？

来半分表示，从招聘角度来说，用人单位需要从岗位所需的核心素质出发进行面试。求职者也要对岗位进行研究，对所需的素质作一定的准备。“如果你应聘的岗位是销售，那么在面试前，你就应该已经知道考题会是非常灵活的，回答讲究一定的技巧。”否则，面对一个在企业看来很正常的考题，应聘者可能会感觉被冒犯。范阳阳认为，保持平常心，摆正心态，对于面试也很重要。“将面试看成一次正常的交流，不要刻意地去想这是不是一场压力面试。”

在进入高校当教师之前，范阳阳曾经在酒店行业任职HR多年，多次使用压力面试的方法。“酒店行业上班是要求穿正装的，但有一位面试者穿着运动服就来了。”范阳阳便问她，您今天的着装不太合适，为什么会选择这套衣服呢？听完问题后，应聘者没有露出慌乱的表情，并解释道，今天外出办事后赶来面试，时间略有匆忙。她表示抱歉，说如果再给她一次机会，她会带一件正装，换好衣服后再来。

范阳阳说，有些人听到质疑，就觉得自己没戏了，但这位应聘者不急不躁，没有因此放弃。同时，她的回答很有逻辑性，“首先她没有穿正装的原因我是可以接受的。其次，她说了一个补救措施，说明她遇到问题会主动思考。最后，她对自己的行为表示抱歉，可以看出这是一个比较诚恳的人。”范阳阳表示，这位应聘者的回答方式值得参考。

（应受访者要求，景梓欣、刘梦、李婷婷为化名）

见习记者 李丹萍

(责编：郝孟佳、李依环)