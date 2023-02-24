原标题：上了职业院校，留学机会还有多少

制图：实习生林骏佳

上了职业院校还有留学机会吗？职业院校中外合作办学质量如何？学费贵不贵？就业情况如何？

近日，《CEAIE2022年度职业院校国际化发展报告——高等职业教育中外合作办学现状调研》在第23届中国国际教育年会暨展览举办期间正式发布，回答了社会广泛关注的问题。

据了解，为提升职业院校中外合作办学水平，中国教育国际交流协会设立了《CEAIE2022年度职业院校国际化发展报告——高等职业教育中外合作办学现状调研》课题，面向会员单位开展调研、征集案例，研究了职业院校中外合作办学的现状。

调研报告由中国教育在线课题组完成。报告共面向107所职业院校开展调研，征集22个中外合作办学机构、201个中外合作办学项目数据，从师资队伍建设、课程及教学资源建设、教学改革、校企合作情况等7个维度分析高等职业院校中外合作办学质量建设情况。

研究人员通过梳理发现，我国高职高专中外合作办学机构和项目近10年增长迅速。据了解，中外合作办学有合作设立机构和合作举办项目两种形式，目前，我国有400余所职业院校与国外办学机构开展合作办学。截至2022年7月，在办高职高专中外合作办学机构和项目已达1084个（机构50个，占全部合作办学机构的22%，项目1034个，占比46%），相比2012年，增长了88.19%。

什么专业最热？理工类为主，经贸类为辅

本次调研的中外合作办学机构和项目涉及17个专业大类，约90个专业。其中，合作数量位居前五的专业大类分别是财经商贸大类、装备制造大类、电子信息大类、交通运输大类、土木建筑大类，总体上呈现以理工类为主、经贸类为辅的特点，这与职业院校“双高计划”的方向基本相符，调研数据显示，中外合作办学机构和项目中合作专业约50%为国家或省级重点建设专业，其中约30%为国家或省级双高建设专业。从产业布局看，主要服务现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域。

数据显示，目前经各省、自治区、直辖市批准并报教育部备案的高职高专中外合作办学机构和项目已覆盖全国（不含港澳台，下同）除西藏、青海、宁夏之外的28个省（自治区、直辖市），主要集中在东部沿海地区。其中江苏省是我国高职高专中外合作办学数量最多的省份，山东和浙江紧随其后。

那么，高职高专中外合作办学合作方主要是哪些国家呢？研究数据显示，高职高专层次中外合作办学的外方合作院校来自29个国家和地区，以英语国家为主，其中澳大利亚合作办学数量最多，加拿大、美国、英国位居其后。非英语国家中，亚洲国家合作办学数量最多的是韩国和日本；欧洲国家合作办学数量最多的是德国和俄罗斯。

贵不贵？学费半数集中在每年1万-1.5万元之间

该研究项目显示，从外方合作院校类型上看，64%的中外合作办学机构和项目的合作院校为普通高校，其余机构和项目的合作院校为职业院校和应用技术大学。

从合作院校的办学性质上看，64%的机构和项目合作院校为公立院校，其余机构和项目合作院校为私立院校。从合作院校办学层次上看，54%的机构和项目合作院校属于本科层次学历教育，41%的机构和项目合作院校是专科层次学历教育，另有少量合作院校涉及多种办学层次。

分析发现，职业院校中外合作办学机构与项目的学制可以分为两种情况：3+0（国内3年，不出国）、2+1（国内两年，国外1年）。调研数据显示，约83%的机构和项目学制为3+0，少数以2+1形式进行合作。此外，还有少部分机构与项目的学制为4年、4.5年或5年，为专本贯通培养项目，学生可以获得外方院校副学士、学士学位证书。研究人员介绍，“n+0”的模式具有投入少，全程在国内高校完成课程学习，不出国就能享受优质国际教育资源等特点，特别是在疫情之下，这种模式大大缓解了学生出国学习的困难。

对于学生家长普遍关注的学费问题，该项研究也进行了调查。根据调研数据，超过一半的参与调查的机构和项目学费在1万-1.5万元之间，近三分之一的学费在1.5万-2万元之间，仅有两个机构与项目的费用在2.5万-3万元之间。可见，相较于本科阶段中外合作办学机构和项目大多数2万-4万元的学费，职业院校的中外合作办学机构和项目学费偏低一些，大多在1万-2万元之间。

出国吗？中外合作办学毕业生90%选择国内就业和升学

教育质量是办学的生命线，而教育质量的核心是教师队伍的质量，中外合作办学也不例外。

此次调研显示，多数院校的中外合作办学机构和项目教师人数在10-40人之间，占调研院校的三分之二左右。外方教师方面，约70%的院校外方教师比例在20%-40%之间，其中约30%的院校外方教师比例在20%-30%之间，约40%的院校外方教师比例在30%-40%之间。

研究人员指出，从调研结果看，外方教师作为质量建设核心，但仍有部分院校未给予足够重视，需要进一步构建完善的中外合作办学师资团队结构。

参与调研的院校中，中外合作办学教师学历主要以硕士博士为主，研究生以上学历占比超过普通专业的任课教师。其中约80%院校的教师硕士学历占比在50%以上，除个别院校教师无博士学历外，近半数院校教师博士学历占比30%以上。研究人员认为，总体来说，在高职高专层次的中外合作办学机构和项目中，教师学历层次普遍较高，且国际化程度较高。

调研院校中外合作办学任课教师基本上均具备中、高级专业技术职称。其中，三分之二院校的高级专业技术职称教师占比在30%以上；半数以上院校中级专业技术职称老师占比在40%以上。总体看，在高职高专中外合作办学机构和项目中，具有专业技术职称且有实践能力的教师占比较高。

值得关注的是，本次调研显示，在参与调研的院校中，仅有一半院校的外方课程有实践课程，80%院校外方实践课程占整体实践课程的比例一般不超过40%。调研院校中，未引进外方实践课程或实践课程占比在20%以下的院校占到近三分之二。

另外，此次调研还发现参与调查的机构和项目中的绝大多数毕业生选择了国内就业和升学。据统计，毕业生毕业后的主要发展方向是国内就业和国内升学，占90%左右，少数选择国外就业和国外升学。

记者 樊未晨

(责编：郝孟佳、李依环)