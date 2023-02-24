原标题：职普融通要“双向奔赴”不要“单相思”

推动职普协调发展、相互融通可以从横向渗透和纵向贯通两个维度来理解。其本质就是立足大教育观，跳出职教办职教，破除将职业教育作为与普通教育完全分离、相互排斥的闭合系统这样狭隘的类型观。

陈衍 国家职业教育指导咨询委员会委员、浙江工业大学职业技术教育研究所所长

在中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》（以下简称《意见》）中，一个重要的改革方向就是推动职普协调发展、相互融通。

职普融通，指职业教育与普通教育两种教育类型之间的相互融通，旨在打破教育系统内部壁垒，实现两类教育资源共享、教育模式协同、教育成果互认。随着基于我国国情的现代教育体系的发展，职普融通获得了越来越多的关注。从2021年《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中的“加强各学段普通教育与职业教育渗透融通”，到2022年新修订《职业教育法》中的“职业教育与普通教育相互融通，不同层次职业教育有效贯通”，再到《意见》中“推动职普协调发展、相互融通”，国家近年来密集出台多份文件，既在顶层设计上明确了职普融通的重要性，也在基层实践上保证了职普融通的方向不发生偏离。

职普融通在实践中还存在哪些问题？如何破除这些问题，让职业教育与普通教育实现真正融通？带着这些问题，记者采访了相关专家。

职普融通实践已走过十个年头

推动职业教育与普通教育协调发展、相互融通，是我国长期以来教育改革的明确指向与重要内容。

1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》提出“逐步建立起一个从初级到高级、行业配套、结构合理又能与普通教育相互沟通的职业技术教育体系”，职普融通逐渐成为教育体系建设、教育体制改革中的重点话题。

2022年5月，新修订的《中华人民共和国职业教育法》正式实施，其第十四条指出“职业教育与普通教育相互融通”，职普融通的重要性得到进一步确认。

“推动职普协调发展、相互融通可以从横向渗透和纵向贯通两个维度来理解。其本质就是立足大教育观，跳出职教办职教，破除将职业教育作为与普通教育完全分离、相互排斥的闭合系统这样狭隘的类型观。”国家职业教育指导咨询委员会委员、浙江工业大学职业技术教育研究所所长陈衍说。

陈衍指出，横向的渗透，指相同层次、不同类型教育的相互渗透。例如普通高中教育与职业高中教育的相互渗透，普通高等教育与职业高等教育的相互渗透；而纵向的贯通，指不同层次、不同类型教育的交错衔接，例如在中等职业教育与普通高等教育之间架设“立交桥”。

陈衍认为，职普融通实践已走过10个年头，其可划分为学校融通、班级融通与课程融通三种形式。“以中等教育为例，学校融通往往涉及两个层面，一种是职普两个独立主体的学校，实施联合办学、交叉融通；另一种模式则是独立设校，举办职业教育与普通教育一体化的综合高中。”陈衍说，“班级层面融通的常见形式是在中职学校开设职普融通班。课程层面的融通，多见于普通高中和中等职业学校相互合作，丰富彼此课程内容或相互推进彼此的课程改革。”陈衍强调，高等教育层面的职普融通是政策以前所未侧重的，党的二十大首次提出“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新”的方针无疑将推动这一层次教育融通新的实践。

职普充分融通仍面临难题

在过去的数十年中，各地不断针对职普融通进行了多种形式的探索，但更多的却是职业教育向普通教育的“单向奔赴”。

在职业教育与普通教育的“双向奔赴”中，资源与课程融合是重要一环。陈衍认为，目前，职普融通在课程层面，更多是门类的叠加，融通的质量尚待提高。“目前一些职普融通班虽然在中职学校举办，但开设的却多是普高的课程。中职学校在普通文化课方面的师资力量本就有限，这样一来中职学校整体的压力就更大了。”陈衍说，“在进行诸如互派教师、互设课程的改革时，普通高中的积极性也远远低于职业学校。”

不仅如此，在社会层面的教育选择中，普通教育也仍是首选。职普融通政策设计的初衷，是希望搭建实现职业教育和普通教育公平对话、相互交流的平台，促使形成四通八达、可进可出的人才培养“立交桥”。但在实践过程中，两种教育类型的不平等性仍然存在。

“一些职普融通班，实质上是增加了中职生向普高流动的可能性，普高生流向中职的情况较少且意愿不强。”陈衍表示，中职生如果想流向普高，往往需要进行选拔考核，只有成绩优异者才能进入到普高，但是普高的学生总体上可以无条件地转入到中职学习。这些事实在一定程度上矮化了职业教育，更加强化了社会对职业教育的偏见。

此外，最终评价方式上的脱节也是目前职普难以实现真正融通的重要原因。“普通高中以高考录取率作为最终评价指标，每年年底学生也要参加学业水平测试，所以普高师生留给职普融通实践的精力与热情就比较有限了。”陈衍说。

加大各类模式的探索与落地

《意见》强调，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，要求建立健全多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系，推动职普协调发展、相互融通，让有不同禀赋和需要的学生能够有多次选择、多样化成才。

“让受教育者多次选择、多样化成才是职普融通的主要目的，也是新政策的核心。”陈衍说，“推动职普融合发展，未来需要加大各类模式的探索与落地，其中首先是要完善职普学分互认制度。”

记者了解到，学分互认是指在任何学校中，学生学习所获得的学分和绩点，可以在其他类型的学校里得到真正承认。陈衍表示，这种学分互认、资格相鉴事实上加强了学生学业的选择权和职业的自主权，使教育的包容性得以增强。

此外，鼓励各地继续大力探索职普融通的各类模式，积极试点，也是实现职普“双向奔赴”的重要路径。“这样既满足中职学生对于科技素养、人文素养、自身发展等方面的需求，也满足了普通高中学生在技术技能积累方面的需要。”陈衍说，“我们有信心看到相互渗透式、相互合作式、共同课程式、专业体验式、生涯指导式等职普融通改革模式的‘开花结果’。”

“包括职普融通在内的职业教育体系建设改革方面，《意见》鼓励各地先试先行、率先突破。”陈衍说，“这些利好政策，让职普融通的试点改革有了实践载体和制度环境，有望形成一批在国内和国际可复制、可推广的职普融通新经验和新范式，建立新标准，稳住中等职业教育的基本盘，实现现代职业教育高质量发展。”(实习记者 苏菁菁)

(责编：郝孟佳、李依环)