原标题：提升专业能力水平 常工职院服务地方有“底气”

常州工业职业技术学院学生在产教融合实训基地实习。受访者供图

2022年，有超过50%的本校毕业生选择留在常州，其中进入与本校深度合作企业实习的毕业生留岗率达到90%；学校入选全国高职院校“产教融合100强”；全国“校企合作双百计划”典型案例和教育部第一期供需对接就业育人项目的立项数，均位居全国高职院校第一……在常州科教城“推进常州新能源之都建设大会”上，常州工业职业技术学院（以下简称常工职院）党委书记席海涛亮出了一份成绩单。

“产业振兴的关键是人才振兴，而人才振兴的基础是人才培养。近年来，常州大力实施‘532’发展战略，着力建设智能制造名城、加快建设新能源之都。作为一所植根常州、具有行业特色的国家重点高职院校，融合地方产业发展，勇挑高技能人才培养大梁，更好地赋能产业转型升级、满足企业技术创新需求，对学校来说既是机遇，更是新考验。”席海涛说。

在常州市总工会相关领导眼里，常工职院是一所培养劳模、工匠和冠军的“摇篮”。过去的几十年里，该校培养了一大批以全国劳模、大国工匠邓建军，江苏省五一劳动奖章获得者吴传权，江苏工匠韩迎辉，中国铸造大工匠马艳东等为代表的现代工匠群体典范。

值得一提的是，在学校创办的“邓建军班”中，每年都有几十位学生走上重要的生产技术岗位。如今，“邓建军班”有的学生成为了全国和省市操作能手，更有的成为了业内新一代工匠。

在席海涛看来，进入发展新阶段后，经济和社会的发展对职业教育提出了更高的要求。常州的新能源产业已处于全国领先地位，职业教育应该密切配合产业发展，甚至超前于产业发展。而要在地方产业发展中有所作为，必须要推动学校高质量发展。

“学校高质量发展，根本在专业，出路也在专业。学校为更好融入地方发展战略，要服务重点产业，不断促进内涵发展向高处攀、向实处行、向深处走。”席海涛说。

向高处攀，即提高专业服务产业的水平。该校聚焦常州新能源产业上下游产业集群的人才需求，持续完善专业建设动态调整，遴选新能源材料应用技术、机电一体化、工业机器人技术、机械制造及自动化、工业互联网应用技术和新能源汽车检测与维修等骨干专业，不断优化专业布局和培养规模，增强专业服务产业发展的能力，努力促进专业链、人才链和产业链的无缝对接和深度耦合。

向实处行，即更扎实地推进校企合作、产教融合。目前，该校将深入推进与比亚迪、蜂巢能源、百度科技、理想汽车、中机认检等行业龙头的深度合作，共同创建新能源领域产教融合共同体，共同开展新能源产业学院建设，形成共建共享、稳定持续的校企合作共同体。

向深处走，即深化职业教育的体制和机制改革。该校积极配合常州科教城，在扩容党建生态圈、推动政行企校多元联合办学、鼓励校企之间人才的柔性引进和互聘互用、完善现代职业教育人才培养体系、建立基础教育阶段职业启蒙教育制度、建设职教资源共享平台等方面大胆探索，为职业教育的体制和机制改革作出应有贡献。

“目前，学校已形成了与地方产业经济社会协调互动、同频共振的良好局面。”席海涛表示，要实现教育资源共享、教学基地共建，让学校专业建设有重点，人才培养有方向，学校创新有激情，学生就业有保障。

2022年以来，常工职院产教融合优势越来越凸显。迄今为止，该校已与20家企业深度开展产学研合作，校企联合创办产业学院16家，建立校内实训基地（中心）213个，校外实训实践基地507个。(季 华 柳 鑫 李 颖 记者 过国忠)

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