原标题：让中国职业教育沿着“一带一路”走出去

重庆城市管理职业学院学生正结合理论实训老人护理。受访者供图

2月17日，重庆城市管理职业学院“中国—智利老年护理职业培训”结业典礼在线上举行。该校智慧康养学院主动对接与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的国家智利，为来自智利圣托马斯大学的学员提供老年护理职业培训。这也是智利圣托马斯大学与中国高职院校进行的第一次学术交流活动。

弘扬文化 培养技能

据报道，智利官方预测，到2050年，智利全国三分之一的人口将成为老年人，智利人口老龄化趋势已不可避免。因孔子学院和中国结下不解之缘的圣托马斯大学开始向中国寻求老年护理经验。

中智老年护理培训班专业课程聚焦大健康领域，特别关注“一老一小”，“老”是指老年护理，“小”指婴幼儿护理。由于地区时差过大等原因，此次培训的首批学员采取模块化、直播与录播相结合的形式进行培训，并以递交课后作业的方式反馈学习成效。

“每天都能在平台上收到许多学员的作业，可以感受到智利学员的学习热情。”智慧康养学院中智老年护理职业培训项目负责人向钇樾说，培训班的教学内容并不局限于职业技能的培训，还包括更加符合国际技能人才标准的双语课程和有利于增进双方了解的文化交流活动。比如他们会在课程中对智利学员讲授中国传统孝道文化，以及中国特色养老护理理念的来源，用“中文+职业技能+文化”三位一体的形式，培养国际化老年护理人才。

圣托马斯大学培训班学员伊万尼亚说：“非常感谢给我提供了这个学习的机会，让我了解了中国的养老服务系统。”

专业过硬 优势突出

重庆城市管理职业学院是我国西部地区最早开设智慧健康养老服务与管理专业的学校，该专业隶属于公共管理与服务专业大类。记者了解到，该校公共管理与服务专业大类位居武书连2022年中国高职高专专业大类排行榜第一。

该校智慧健康养老服务与管理专业是“养护医”专业群核心专业。依托该专业群，该校在2019年成功申报“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位（A档）。智慧康养学院院长田奇恒教授说：“‘养护医’专业群经过三年多的建设，在专业建设、国际合作、人才培养、技术技能、社会服务等领域都实现了重要突破。”

“从就业的情况来看，我们学生的就业率常年保持在98.5%以上。”向钇樾介绍，智慧健康养老服务与管理专业的学生毕业后大多会走向养老照护、老年康复保健、营养配餐、老年活动策划、养老机构管理等工作岗位。

五维一体 走向国际

重庆城市管理职业学院立足打造全国一流、世界知名职业教育国际化示范校的目标，系统开展国际合作与交流工作，形成了“平台建设、资源开发、师资国际化、双向育人、多元办学”为着力点的“五维一体”国际化发展模式。

学校紧紧围绕职业教育“引进来”和“走出去”，服务对外开放的基本国策，积极培养国际化职业人才、开展中外人文交流。据了解，该校从2000年开始就逐渐开展国际合作项目，2016年、2017年、2018年连续三年被《中国高等职业教育质量年度报告》评为“国际影响力50强”高职院校。

目前，重庆城市管理职业学院已与德国、法国、芬兰等近30个国家的高校和教育机构开展长期合作与交流，共接收来自英国、加拿大、法国、新加坡、非洲、韩国等国家的学历留学生、长短期研修生1300余人，对外交流师生人数达600多人次。

重庆城市管理职业学院国际合作与交流中心主任孙玉中介绍，该校与国内企业、境外企业以及境外教育机构共同组建三方合作平台，近年来已建立了29个国际合作基地。

“近年来，我们积极响应国家号召，推进共建‘一带一路’教育行动。智利是与我们学校合作的第一个南美洲国家，此次开创性的尝试有助于中国职业教育在国际社会中发出更大的声音，更有利于推动中国职业教育标准国际化。”重庆城市管理职业学院副校长莫堃教授表示，下一步学校将从建基地、建资源、建平台、建队伍等四个方面进一步深化职业教育国际合作。

“中智老年护理职业培训圆满结束，既是重庆城市管理职业学院和圣托马斯大学合作的起点，也是中智两国职业教育国际合作的起点。下一步，我们将与智利圣托马斯集团探讨共建中智国际产业学院。”田奇恒说，学校将依托国际产业学院，为南美中资企业培养高质量技术技能人才。(记者 雍 黎 实习生 雷 雍)

(责编：郝孟佳、李依环)