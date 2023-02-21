肖贵清

原标题：全面建设社会主义现代化国家的思想航标

核心提要：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，是全党的重要政治任务，必须在学懂弄通做实上下功夫，深刻理解这一创新理论的丰富内涵、精神实质和实践要求，学会运用贯穿其中的世界观和方法论，以党的创新理论引领全面建设社会主义现代化国家新征程，不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章。

党的二十大报告进一步指明了党和国家事业发展的前进方向，是党团结带领全国各族人民在新时代新征程坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领。进入新时代的十年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，推动我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。这十年，我们党勇于进行理论探索和创新，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，取得重大理论创新成果，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。这是新时代党和国家事业发展的根本遵循，是引领全面建设社会主义现代化国家的思想航标，必须长期坚持并不断丰富发展。

习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃

党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，这是我国发展新的历史方位。面对影响党长期执政、国家长治久安、人民幸福安康的突出矛盾和问题，以习近平同志为核心的党中央审时度势、果敢抉择，统筹把握中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，锐意进取、攻坚克难，团结带领全党全军全国各族人民撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，义无反顾进行了具有许多新的历史特点的伟大斗争。

追求真理、揭示真理、笃行真理，马克思主义中国化时代化不断向前推进。面对党的十八大以来国内外形势新变化和实践新要求，以习近平同志为主要代表的中国共产党人，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚持毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，深刻总结并充分运用党成立以来的历史经验，从新的实际出发，就新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国，建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党等重大时代课题，提出一系列原创性的治国理政新理念新思想新战略，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。

习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃，这是新时代中国共产党人坚定信仰信念、把握历史主动的根本所在。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用这一创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，是在新的起点上迈向全面建设社会主义现代化国家新征程的必然要求。

新时代中国特色社会主义伟大成就深刻证明党的创新理论的思想伟力

在百年奋斗征程中，中国共产党之所以能够领导人民在一次次求索、一次次挫折、一次次开拓中完成中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务，根本在于坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚持实践是检验真理的唯一标准，坚持一切从实际出发，及时回答时代之问、人民之问，不断推进马克思主义中国化时代化。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国人民，自信自强、守正创新，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。这十年，我们经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事：一是迎来中国共产党成立一百周年，二是中国特色社会主义进入新时代，三是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。这是中国共产党和中国人民团结奋斗赢得的历史性胜利，是彪炳中华民族发展史册的历史性胜利，也是对世界具有深远影响的历史性胜利。这些成就，离不开习近平总书记的掌舵领航，离不开习近平新时代中国特色社会主义思想的举旗定向。新时代的伟大成就充分证明习近平新时代中国特色社会主义思想是一个系统全面、逻辑严密、内涵丰富的科学理论体系，充分证明这一创新理论的科学性、实践性，充分展现了这一创新理论的感召力、引领力。

经过新时代的十年奋斗，中国共产党人更加深刻地认识到，只有把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义，才能正确回答时代和实践提出的重大课题，才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力，不断赋予科学理论鲜明的中国特色。只要我们勇于结合新的实践不断推进理论创新、善于用新的理论指导新的实践，就一定能够让马克思主义在中国大地上展现出更强大、更有说服力的真理力量。

深入领会党的创新理论的道理学理哲理

理论在一个国家实现的程度，总是决定于理论满足这个国家的需要的程度。马克思主义是我们立党立国、兴党兴国的根本指导思想。实践告诉我们，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。新的征程上，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，就是真正坚持和发展马克思主义，就是真正坚持和发展科学社会主义。学习贯彻这一创新理论，就要深入理解把握其世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。

坚持人民至上，就是要站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧，形成为人民所喜爱、所认同、所拥有的理论，使之成为指导人民认识世界和改造世界的强大思想武器。坚持自信自立，就是要坚持对马克思主义的坚定信仰、对中国特色社会主义的坚定信念，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，以更加积极的历史担当和创造精神为发展马克思主义作出新的贡献。坚持守正创新，就是要以科学的态度对待科学、以真理的精神追求真理，坚持马克思主义基本原理不动摇，坚持党的全面领导不动摇，坚持中国特色社会主义不动摇，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新，以新的理论指导新的实践。坚持问题导向，就是要增强问题意识，聚焦实践发展中的各类问题，不断提出真正解决问题的新理念新思路新方法。坚持系统观念，就是要善于通过历史看现实、透过现象看本质，把握好全面深化改革中的各类关系，不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，为推进党和国家各项事业提供科学思想方法。坚持胸怀天下，就是要拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，既通过维护世界和平发展自己，又通过自身发展维护世界和平，同世界各国人民一道建设更加美好的世界。

党的二十大庄严宣告，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。这是一项艰巨而复杂的任务，更是一项伟大而光荣的事业。实践没有止境，理论创新也没有止境。当前，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，是全党的重要政治任务，必须在学懂弄通做实上下功夫，深刻理解这一创新理论的丰富内涵、精神实质和实践要求，学会运用贯穿其中的世界观和方法论，以党的创新理论引领全面建设社会主义现代化国家新征程，不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章。

（作者为清华大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院常务副院长、马克思主义学院教授）

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