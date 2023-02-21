陆林

原标题：时刻把人民群众的 心理健康和精神卫生放在心上

金色十月，秋风劲，胜似春光。中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕，习近平总书记在开幕会上作了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告，马克思主义真理光芒处处闪耀。新时代十年的伟大变革，“三件大事”贯穿于中，在“两个确立”中继往开来，未来一个时期党和国家事业发展的大政方针和行动纲领清晰擘画，第二个百年奋斗目标令亿万人民心潮澎湃。

“江山就是人民，人民就是江山。”“治国有常，利民为本。为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。”党的二十大报告中明确指出，要“推进健康中国建设”，要“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，特别强调要“重视心理健康和精神卫生”，这极大鼓舞了我们推动精神卫生事业高质量发展的信心和决心。

新时代十年中，我国在保障人民心理健康方面取得了一系列标志性成就

党的十八大以来，习近平总书记创造性地把马克思主义基本原理同卫生健康工作相结合，对保障人民心理健康提出了一系列新理念新思想新要求，做出了一系列重大决策部署，为精神卫生事业创新发展指明了方向。新时代的十年中，一系列标志性成就，既反映了社会心理健康服务体系的稳步推进，也体现了精神疾病领域医疗卫生服务能力的逐步提高，在加快推进健康中国建设和增进民生福祉中发挥了重要作用。

一是顶层设计日臻完善，战略地位逐渐提高。《中华人民共和国精神卫生法》《22部门关于加强心理健康服务的指导意见》《全国精神卫生工作规划》《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”卫生与健康规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等多部法律法规和政策纲要颁布实施，为心理健康和精神卫生体系建设提供了坚实的政策保障。

二是服务体系建立健全，人才队伍逐年扩大。卫生健康、政法、教育、公安、民政、医疗保障、残联等多部门加强协作，现已基本形成部门协同合作的工作局面。基本医保、大病保险、医疗救助、财政补助等救治救助政策逐渐整合，在精神卫生医疗机构实行“一站式”结算服务，大大提高了就医便利性，更好地满足广大人民群众的健康需求。另外，精神卫生医疗机构和专业人员数量逐年增加：2020年精神疾病医院卫生人员数较2013年增长约100%，领军人才、骨干人才、青年人才梯次衔接的高层次精神卫生人才队伍逐步形成。

三是创新能力不断提升，累累硕果屡见实效。十年来，国家精神心理疾病临床医学研究中心和国家精神疾病医学中心建设全面推进，“科技创新2030-重大项目”对精神疾病的诊断、治疗及其机制研究做出重大部署，“全国大样本流行病学调查揭示成人精神障碍患病率及分布特点”研究入选卫生健康与环境医学领域重大进展。新冠肺炎疫情暴发后，我国突发公共卫生事件心理援助及时启动，分级分类开展心理健康服务，极大保障了疫情防控期间重点地区、重点人群的心理健康。在国际抗疫合作中为全球共同抗疫贡献“中国力量”，向世界各国介绍我国在抗击新冠肺炎疫情对精神心理健康影响的经验。

新的历史起点，心理健康和精神卫生事业将多措并举谱写崭新篇章

未来五年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，我们将紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照习近平总书记的要求，撸起袖子加油干，持续推进健康中国建设，着力解决好人民群众急难愁盼的问题，实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。具体来说：

一是坚持党对精神卫生事业的全面领导。把坚持党的领导贯彻和体现到心理服务和精神卫生事业发展的全过程、各环节，深入贯彻落实新发展理念。

二是坚持以人民健康为中心的根本立场。提升医疗机构心理健康服务能力，优化精神卫生服务模式，加强基层心理服务和精神卫生机构的健康管理能力，推动建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，促进精神卫生资源的合理配置和利用效率，促进各地区心理服务和精神卫生体系的协调发展，稳扎稳打为提高人民心理健康状况和幸福水平服务。

三是进一步加强公共心理危机体系建设。制定常态化、规范化的精神心理分级救援体系，构建社会心理危机预警体系。

四是持续增强精神卫生领域创新能力。提倡院系合作、医工结合、医理结合，用现代工程技术和成果带动精神医学技术的发展；加强多学科协作进行疾病研究和联络会诊，推动学科循证指南和多学科专家共识的制定。

五是加强高水平人才培养。提升精神卫生专业人员综合素质，提高精神专业人员的待遇和社会认可度。

六是加大宣传力度。普及精神卫生知识，加强心理健康教育，提升居民心理健康素养，提高精神医学的社会认知度，消除精神障碍的污名化问题。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。十年逐梦征程、百舸争流，谱写崭新篇章。站在新的历史起点，我们一定要认真贯彻落实党的二十大精神，为增进民生福祉贡献力量，为健康中国的建设贡献力量，为以中国式现代化全面推进中华民族的伟大复兴贡献力量！

（作者系中国科学院院士、北京大学第六医院院长）

(责编：郝孟佳、孙竞)