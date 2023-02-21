郭建宁

原标题：谱写马克思主义中国化时代化新篇章

马克思主义是我们立党立国、兴党兴国的根本指导思想，拥有马克思主义科学理论指导是我们党鲜明的政治品格和强大的政治优势，是我们党坚定信仰信念、把握历史主动的根本所在。党的二十大报告关于“两个结合”“六个坚持”等重大理论观点的深刻阐释，集中体现了马克思主义中国化时代化的创新发展。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，开辟了马克思主义中国化时代化新境界。

一

习近平总书记在党的二十大报告中强调指出：“中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。”这一深刻论述，对于继续推进马克思主义中国化时代化，进一步发展当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义具有十分重要的意义。

为什么归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行？一方面的原因在于，马克思主义是一个科学的理论体系，马克思主义具有鲜明的科学性、实践性、人民性、开放性，马克思主义的世界观、历史观、价值观、辩证法、认识论、方法论，是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器；另一方面的原因在于，中国共产党人勇于推进实践基础上的理论创新，创造性地提出了“马克思主义中国化”这一重要概念和命题，并一以贯之持续不断地推进马克思主义中国化时代化。马克思主义深刻改变了中国，中国也极大丰富发展了马克思主义。

不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章，是当代中国共产党人的庄严历史责任。党的十八大以来，我们党勇于进行理论探索和创新，形成习近平新时代中国特色社会主义思想。这一思想明确坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，提出一系列治国理政新理念新思想新战略，科学回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国，建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党等重大时代课题，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。

新时代10年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，我们党采取一系列战略性举措，推进一系列变革性实践，实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果，经受住了来自政治、经济、意识形态、自然界等方面的风险挑战考验，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。习近平新时代中国特色社会主义思想以全新的视野深化了对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，集中体现了党的十八大以来党的理论创新成果。党的十九大、十九届六中全会提出的“十个明确”“十四个坚持”“十三个方面成就”概括了这一思想的主要内容，必须长期坚持并不断丰富发展。

二

把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义，才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力。党的二十大报告深刻阐释“两个结合”，指明了推进党的理论创新的根本途径，揭示了中国化时代化马克思主义理论之树常青的奥妙所在。

2022年10月28日，习总书记在河南安阳考察殷墟遗址时指出：“中华优秀传统文化是我们党创新理论的‘根’，我们推进马克思主义中国化时代化的根本途径是‘两个结合’。”习总书记关于“两个结合”的重要论述，是中国共产党推进马克思主义中国化时代化百年历程的经验总结，深化拓展了马克思主义中国化时代化的丰富内涵。实践证明，“两个结合”做得越好，理论创新之源就越丰富，理论创新之力就越强劲。

马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，在当代中国的一个重要成果就是中国式现代化。党的二十大报告关于中国式现代化的重要论述，深刻阐释了中国式现代化的中国特色、本质要求、重大原则，明确提出了中国式现代化的战略部署、战略安排、战略举措，强调党的中心任务是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

关于马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，党的二十大报告有深刻阐释和丰富发展，不仅强调“只有植根本国、本民族历史文化沃土，马克思主义真理之树才能根深叶茂”，而且概括了中华优秀传统文化“天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻”等方面的“宇宙观、天下观、社会观、道德观”，并指出其“同科学社会主义价值观主张具有高度契合性”。尤为重要的是，报告提出了“把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来”的重大课题和重要任务。

“贯通”“融通”是把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的关键所在。习总书记深刻指出：“如果没有中华五千年文明，哪里有什么中国特色？如果不是中国特色，哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路？”“民亦劳止，汔可小康”与全面建成小康社会，“民为邦本，本固邦宁”与以人民为中心，“协和万邦”“天下大同”与人类命运共同体……都充分体现中华优秀传统文化精华与马克思主义思想精髓相融相通、相互映照、相辅相成、相得益彰，充分印证了中华优秀传统文化是马克思主义中国化的文化土壤，使马克思主义具有民族性、本土性。同时，马克思主义的传入传播和中国化时代化，为中国传统文化注入新的生机和活力，使中华优秀传统文化具有现代性、世界性。两者的结合，激活了中华文明，发展了当代中国马克思主义，推动创造了中国特色社会主义的伟大奇迹。

三

推进马克思主义中国化时代化是一个追求真理、揭示真理、笃行真理的过程。实践没有止境，理论创新也没有止境。我们要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，坚持人民至上、坚持自信自立、坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念、坚持胸怀天下，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，不断推进马克思主义中国化时代化。

习近平新时代中国特色社会主义思想世界观和方法论的理论基础是辩证唯物主义和历史唯物主义。习总书记在党的二十大报告中强调，坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义，才能正确回答时代和实践提出的重大问题，才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力。“六个坚持”是习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论的集中体现，我们要深入学习、深刻领会，做到知其言更知其义、知其然更知其所以然，从而科学回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问。

以科学的态度对待科学，以真理的精神追求真理。党的二十大报告提出的“六个坚持”，构成相互联系、内在统一的有机整体，贯穿体现在“十个明确”“十四个坚持”“十三个方面成就”的全部内容之中，深刻体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法，深刻揭示了这一思想根本的政治立场、彻底的理论品格、独有的精神气质、科学的思想方法，为把握好、运用好这一科学理论的思想精髓、进一步提高全党马克思主义水平提供了“金钥匙”，为继续推进党的理论创新解决了“桥和船”的问题。做到了“六个坚持”，我们对真理的认知就会更加深入，对马克思主义的原创性贡献就会更加显著，就能不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章。

（作者单位：清华大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院）

(责编：郝孟佳、孙竞)