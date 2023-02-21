刘建军

原标题：学习贯彻党的二十大精神要把握五个维度

■深入学习贯彻党的二十大精神专论

习近平总书记强调，学习贯彻党的二十大精神，要牢牢把握过去五年工作和新时代十年伟大变革的重大意义，牢牢把握新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，牢牢把握团结奋斗的时代要求。

举世瞩目的党的二十大胜利闭幕了。这次大会是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。习近平总书记的报告《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，全面总结了过去五年的工作和新时代十年伟大变革，明确了新时代新征程党的使命任务，擘画了未来五年甚至更长时间我国发展的新蓝图，是我们奋进新征程、创造新辉煌的行动指南。怎样才能提纲挈领、高屋建瓴地把握和贯彻党的二十大精神的要义呢？习近平总书记在参加党的二十大广西代表团讨论时对此作了精辟论述，提出了学习贯彻党的二十大精神要做到的五个“牢牢把握”，是当前和今后一个时期指导全党和全国人民学习贯彻党的二十大精神的根本指针。

牢牢把握过去五年工作和新时代十年伟大变革的重大意义

过去五年和新时代以来的十年，在党和国家发展进程中极不寻常、极不平凡。习近平总书记在回顾和总结五年来党团结带领人民，攻克许多长期没有解决的难题，办成许多事关长远的大事要事，推动党和国家事业取得举世瞩目重大成就的基础上，重点论述了新时代以来的三件大事和取得的一系列突破性进展与标志性成果。

十年来具有重大意义的三件大事是：迎来中国共产党成立一百周年，中国特色社会主义进入新时代，完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。这是中国共产党和中国人民团结奋斗赢得的历史性胜利，是彪炳中华民族发展史册的历史性胜利，也是对世界具有深远影响的历史性胜利。

十年来的历史性成就主要表现在十六个方面：创立了习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的领导，实现了小康这个中华民族的千年梦想，对新时代党和国家事业发展作出科学完整的战略部署，提出并贯彻新发展理念，以巨大的政治勇气全面深化改革，实行更加积极主动的开放战略，坚持走中国特色社会主义政治发展道路，确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持绿水青山就是金山银山的理念，贯彻总体国家安全观，确立党在新时代的强军目标，全面准确推进“一国两制”实践，全面推进中国特色大国外交，深入推进全面从严治党。这些伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。

牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论

习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化时代化最新理论成果，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃，开辟了马克思主义中国化时代化新境界，是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是指导党和国家坚持和发展中国特色社会主义的行动指南。党的历史和现实充分证明，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。

在新征程上谱写马克思主义中国化时代化新篇章，夺取新时代中国特色社会主义新胜利，必须把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。一是必须坚持人民至上。一切脱离人民的理论都是苍白无力的，一切不为人民造福的理论都是没有生命力的。我们要站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧，形成为人民所喜爱、所认同、所拥有的理论。二是必须坚持自信自立。中国人民和中华民族从近代以后的深重苦难走向伟大复兴的光明前景，从来就没有教科书，更没有现成答案。党的百年奋斗成功道路是党领导人民独立自主探索开辟出来的，马克思主义的中国篇章是中国共产党人依靠自身力量实践出来的，贯穿其中的一个基本点就是中国的问题必须从中国基本国情出发，由中国人自己来解答。三是必须坚持守正创新。要以科学的态度对待科学、以真理的精神追求真理，以满腔热忱对待一切新生事物，不断拓展认识的广度和深度，敢于说前人没有说过的新话，敢于干前人没有干过的事情，以新的理论指导新的实践。四是必须坚持问题导向。聚焦实践遇到的新问题、改革发展稳定存在的深层次问题、人民群众急难愁盼问题、国际变局中的重大问题、党的建设面临的突出问题，不断提出真正解决问题的新理念新思路新办法。五是必须坚持系统观念。不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，为前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进党和国家各项事业提供科学思想方法。六是必须坚持胸怀天下。拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，积极回应各国人民普遍关切，为解决人类面临的共同问题作出贡献，以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果，推动建设更加美好的世界。

对以上六条，要在学习贯彻中认真领会，从而深入领会党的创新理论的道理学理哲理，做到知其言更知其义、知其然更知其所以然，切实把党的创新理论贯彻落实到党和国家工作各方面全过程，解答好世界之问、中国之问、人民之问、时代之问。

牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务

在新中国成立特别是改革开放以来长期探索和实践基础上，经过党的十八大以来在理论和实践上的创新突破，我们党成功推进和拓展了中国式现代化。中国式现代化扎根中国大地、切合中国实际，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色，是中国共产党领导的社会主义现代化。

中国式现代化的基本特征主要有五个方面：中国式现代化是人口规模巨大的现代化，要始终从中国14亿多人口整体迈进现代化社会的国情出发，探索自己的发展途径和推进方式；中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，要坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，着力维护和促进社会公平正义，坚决防止两极分化；中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，要不断厚植现代化的物质基础，夯实人民幸福生活的物质条件，同时大力发展社会主义先进文化，加强理想信念教育，传承中华文明，促进物的全面丰富和人的全面发展；中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，要坚持可持续发展，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，保护自然和生态环境，实现中华民族永续发展；中国式现代化是走和平发展道路的现代化，坚决不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路，而在坚持维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。

中国式现代化的本质要求是，坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求

全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。我们党作为世界上最大的马克思主义执政党，要始终赢得人民拥护、巩固长期执政地位，必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定。经过党的十八大以来全面从严治党实践，我们解决了党内许多突出问题，但党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验将长期存在，精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险将长期存在。全党必须牢记，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，决不能有松劲歇脚、疲劳厌战的情绪，必须持之以恒推进全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，以党的自我革命引领社会革命。

要落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，使我们党坚守初心使命，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。为此，要坚持和加强党中央集中统一领导，确保党的团结统一；要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，将科学思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量；要完善党的自我革命制度规范体系，完善党内法规制度体系和监督体系，发挥政治监督和政治巡视的作用；要建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，使我们的干部做到政治过硬、适应新时代要求，具备领导现代化建设的能力；要增强党组织政治功能和组织功能，把党的路线方针政策和党中央决策部署贯彻落实好，把各领域广大群众组织凝聚好；要坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化；要坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，以最彻底的自我革命，割除危害党的生命力和战斗力的最大毒瘤。

牢牢把握团结奋斗的时代要求

团结就是力量，团结才能胜利，奋斗才会成功。团结奋斗是中国人民创造历史伟业的必由之路。我们党历来强调团结，在新征程上克服各种艰难险阻，奋力推进党和人民事业更加需要全党全国各族人民的大团结，需要全体中华儿女的大团结。习近平总书记的报告以“高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗”为题，并在文中多次强调团结奋斗。只有牢牢把握团结奋斗的时代要求，心往一处想，劲往一处使，才能实现全面建设社会主义现代化国家和全面推进中华民族伟大复兴的根本任务。

把握团结奋斗的时代要求，就要充分发挥亿万人民群众的创造伟力。全党要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，树牢群众观点，贯彻群众路线，尊重人民首创精神，坚持一切为了人民、一切依靠人民，从群众中来、到群众中去，始终保持同人民群众的血肉联系，始终接受人民的批评和监督，始终同人民同呼吸、共命运、心连心，不断巩固全国各族人民大团结，加强海内外中华儿女大团结，形成同心共圆中国梦的强大合力。

把握团结奋斗的时代要求，还要巩固和发展最广泛的爱国统一战线。人心是最大的政治，统一战线是凝聚人心、汇聚力量的强大法宝。要完善大统战工作格局，坚持大团结大联合，动员全体中华儿女围绕实现中华民族伟大复兴中国梦一起来想、一起来干。发挥我国社会主义新型政党制度优势，铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向，加强党外知识分子思想政治工作，做好新的社会阶层人士工作，全面构建亲清政商关系，加强改进侨务工作，形成共同致力民族复兴的强大力量。当前，最重要的任务，就是撸起袖子加油干，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效，奋力开创新时代中国特色社会主义新局面。

（作者系中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院研究员、马克思主义学院教授）

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