秦 宣

原标题：前进道路上必须牢牢把握的重大原则

党的二十大报告明确指出：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”围绕这一中心任务，党的二十大报告提出了前进道路上必须牢牢把握的重大原则：坚持和加强党的全面领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持深化改革开放，坚持发扬斗争精神。这五条重大原则集中体现了我们党带领人民推进和拓展中国式现代化的宝贵经验，反映了中国式现代化的鲜明特色和本质要求，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供了根本遵循，需要认真贯彻落实。

坚持和加强党的全面领导是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的根本保证

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。党的二十大报告强调，“中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化”。这一论断揭示了中国式现代化的领导力量，彰显了中国式现代化的性质，凸显了中国式现代化与西方现代化的根本区别。

回顾中国现代化的历史不难发现，中国共产党自成立之日起就自觉承担起实现现代化和中华民族伟大复兴的历史任务。百年来，从进行新民主主义革命、建立中华人民共和国，到进行社会主义革命、确立社会主义基本制度，到把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放，到打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，再到开启全面建设社会主义现代化国家新征程，中国式现代化的推进和拓展都是在中国共产党的全面领导下进行的。中国现代化的历史已经证明，没有中国共产党，就没有中国式现代化，就没有中华民族的伟大复兴。

以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，必须毫不动摇坚持和加强党的全面领导。新时代新征程，必须坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节，坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，使党始终成为风雨来袭时全体人民最可靠的主心骨。通过坚持和加强党的全面领导，确保我国社会主义现代化建设正确方向，确保拥有团结奋斗的强大政治凝聚力、发展自信心，集聚起万众一心、共克时艰的磅礴力量。

坚持中国特色社会主义道路是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的根本途径

方向决定道路，道路决定命运。人类现代化的历史证明，世界上既不存在定于一尊的现代化模式，也不存在放之四海而皆准的现代化标准。每个国家的国情不同、历史文化不同，只有自主探索符合本国国情的现代化道路才能获得成功。

像中国这样人口超大规模且现代化基础薄弱的发展中国家要整体实现现代化，承担任务的艰巨性和面临矛盾困难的复杂性史所罕见、世所罕见，没有现成的经验可学、没有成功的模式可鉴，必须探索适合中国国情的现代化道路。百年来，中国共产党人带领中国人民经过艰苦探索，终于找到了中国特色社会主义道路。实践证明，中国特色社会主义道路符合中国实际、反映中国人民意愿、适应时代发展要求，是实现中华民族伟大复兴的必由之路。这条道路，不仅走得对、走得通，而且走得稳、走得好。

党的十一届三中全会以来，我们党团结带领全国各族人民开辟中国特色社会主义道路，一以贯之地坚持和发展中国特色社会主义，只用几十年的时间就走完了发达国家几百年走过的发展历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。我国是一个发展中大国，仍处于社会主义初级阶段。前进道路上，我们必须坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，全面贯彻执行党在社会主义初级阶段的基本路线，坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放；必须坚持独立自主、自力更生，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路；必须坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。

坚持以人民为中心的发展思想是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的根本立场

人民性是马克思主义的本质属性。人民立场是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志，是我们党的根本政治立场。中国共产党以马克思主义科学理论为指导，始终代表最广大人民根本利益，没有任何自己特殊的利益。为人民谋幸福是我们党的初心，全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益是我们党一切工作的出发点和落脚点，同人民群众始终保持血肉联系是我们党战胜一切困难和风险的根本保证。中国共产党之所以能够赢得人民信任、取得重大成就，一个重要原因就是我们党始终坚持人民至上，坚持以人民为中心，始终牢记为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命。

坚持以人民为中心是谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章的必然要求。人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。我们党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，人民是党执政兴国的最大底气。回望历史，改革开放在认识和实践上的每一次突破和发展，每一个新生事物的产生和发展，每一个方面经验的创造和积累，无不来自亿万人民的实践和智慧。社会主义现代化建设事业是全体人民的共同事业，必须依靠全体中国人民的共同努力，依靠人民创造历史伟业。展望未来，全面建设社会主义现代化国家的任务越繁重，我们越要加强和改善党的领导，越要坚持以人民为中心的发展思想，始终保持党同人民群众的血肉联系，善于通过提出和贯彻正确的路线方针政策带领人民前进，善于从人民的实践创造和发展要求中完善政策主张。

以人民为中心的发展思想，不是一个抽象的、玄奥的概念，不能只停留在口头上、止步于思想环节，而要体现在经济社会发展各个环节。党的二十大报告强调，“全党要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，树牢群众观点，贯彻群众路线，尊重人民首创精神，坚持一切为了人民、一切依靠人民，从群众中来、到群众中去，始终保持同人民群众的血肉联系”。前进道路上，要顺应人民群众对美好生活的向往，维护社会公平正义，维护人民根本利益，着力解决发展不平衡不充分问题和人民群众急难愁盼问题，更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

坚持深化改革开放是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的根本动力

恩格斯曾说，“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会”。科学社会主义产生以来，社会主义从一国到多国的实践表明，改革是社会主义发展的动力源泉。

中国特色社会主义之所以具有蓬勃生命力，一个重要原因就在于它是实行改革开放的社会主义。我国过去40多年的快速发展靠的是改革开放，实现从生产力相对落后的状况到经济总量跃居世界第二的历史性突破靠的是改革开放，推进中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃靠的是改革开放，迎来从落后时代、跟上时代再到引领时代的伟大跨越靠的是改革开放。新时代，我们坚定不移全面深化改革开放，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。实践证明，改革开放是决定当代中国前途命运的关键一招，是我们党和人民大踏步赶上时代前进步伐的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。

改革开放只有进行时没有完成时。实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放也永无止境。新时代新征程，必须在新的历史起点上全面深化改革开放。我们要深入推进改革创新，坚定不移扩大开放，加强改革的顶层设计和总体规划，协调推进经济、政治、文化、社会、生态等各方面体制改革，勇于突破利益固化的藩篱，着力破解深层次体制机制障碍，不断提高国家治理体系和治理能力现代化水平，不断彰显中国特色社会主义制度优势，不断增强社会主义现代化建设的动力和活力，把我国制度优势更好转化为国家治理效能。要适应国际形势新变化，推进高水平对外开放，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局，构建互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系，不断增强我国国际合作和竞争优势。

坚持发扬斗争精神是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的重要法宝

马克思主义产生和发展、社会主义国家诞生和发展的历程充满着斗争的艰辛。中国共产党作为一个马克思主义政党，一出生就铭刻着斗争的烙印，一路走来就是在斗争中求得生存、获得发展、赢得胜利的。从党的奋斗历程来看，党和人民取得的一切成就，不是天上掉下来的，不是别人恩赐的，而是通过不断斗争取得的。百年来，斗争精神已经成为我们党的宝贵精神财富，敢于斗争、善于斗争成为我们党不断赢得胜利的重要法宝。

我们党依靠斗争创造历史，更要依靠斗争赢得未来。新时代新征程，我们遇到的斗争是多方面的，改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军都需要发扬斗争精神、提高斗争本领。全面从严治党、坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位、全面深化改革、推动高质量发展、消除金融领域隐患、保障和改善民生、治理生态环境、应对重大自然灾害、全面依法治国、统筹发展和安全等，都要敢于斗争、善于斗争。党的二十大报告强调，全党同志务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争。

当今世界正经历百年未有之大变局，当代中国正经历广泛而深刻的社会变革，我们面临的各种斗争不是短期的而是长期的，将伴随全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标全过程。因此，我们必须清醒认识前进道路上进行伟大斗争的长期性、复杂性、艰巨性，坚持底线思维，增强忧患意识，把握新的伟大斗争的历史特点，发扬斗争精神，把握斗争方向，把握斗争主动权，坚定斗争意志，掌握斗争规律，增强斗争本领，有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，战胜前进道路上的一切艰难险阻，不断夺取新时代伟大斗争的新胜利。我们必须按照党的二十大报告提出的要求，增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，知难而进、迎难而上，统筹发展和安全，全力战胜前进道路上各种困难和挑战，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。

（作者系中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长）

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