王元丰

原标题：强化现代化建设人才支撑

党的二十大报告提出“人才是第一资源”“人才强国战略”“人才引领驱动”等关于人才的重要论述，体现了以习近平同志为核心的党中央对人才工作的高度重视，体现了人才强国建设在全面建成社会主义现代化强国新征程中的重要战略地位，是深入实施人才强国战略、加快建设世界重要人才中心和创新高地的行动指南。我们要按照党的二十大部署，教育、科技、人才三位一体协同推进，为现代化建设提供强大的人才支撑。

党的二十大报告指出：“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”中国式现代化被称为“最伟大的现代化”，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。功以才成，业由才广。全面建设社会主义现代化国家，是一项伟大而艰巨的事业，需要坚实的人才支撑。党的二十大报告提出“人才是第一资源”“人才强国战略”“人才引领驱动”等关于人才的重要论述，体现了以习近平同志为核心的党中央对人才工作的高度重视，体现了人才强国建设在全面建成社会主义现代化强国新征程中的重要战略地位，是深入实施人才强国战略、加快建设世界重要人才中心和创新高地的行动指南。

为现代化建设提供基础性战略性支撑

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视人才工作。2013年10月，习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上指出：“人才是衡量一个国家综合国力的重要指标。没有一支宏大的高素质人才队伍，全面建成小康社会的奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦就难以顺利实现。”这一重要论述指明了人才在全面小康和民族复兴大业中的重要价值和历史使命。《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出：“要源源不断培养造就爱国奉献、勇于创新的优秀人才，真心爱才、悉心育才、精心用才，把各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。”后继有人是根本大计，直接影响着党和国家事业的赓续发展。党的二十大报告强调，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，并提出“人才是第一资源”。现代化的壮举，必须要依靠胸怀现代化建设伟大理想、具有现代化先进思想观念和现代化素质与能力的人才来实现。

经过40多年的改革开放，我国已经成为世界上的人才大国，拥有了世界上最大规模的科技人才群体、大学生群体、技术技能人才群体和专家教授群体，为未来现代化建设奠定了扎实的基础。新时代，我国人才工作站在一个新的历史起点，面对党的二十大提出的全面建设社会主义现代化国家，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的战略目标，必须要深入实施人才强国战略，坚持人才引领驱动，为国家现代化建设不断塑造发展新动能新优势。

为什么要建设人才强国？这不是一般性地增加国家的竞争力，也不仅是在全球人才竞争力指数排名获得更高位置，等等。从根本上来说，一方面，人才发展要为全面建设现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供强有力的保障；另一方面，社会主义现代化建设事业也为广大人才提供了发挥才干、实现人生价值和远大理想的广阔舞台。当前，中国正勇立以数字化、智能化技术驱动并与产业、生活深度融合的第四次工业革命潮头，且从中汲取了现代化建设的强大支撑和动力。经过改革开放40多年的发展，中国已经成为世界第二大经济体，中国全面建成了小康社会，又站到了一个新的历史起点。党的二十大对全面建成社会主义现代化强国作出“两步走”战略安排：从2020年到2035年基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。按照党的二十大的战略部署，把握新科技革命与产业革命的发展脉搏，中国社会将进一步取得伟大的历史性成就。伟大的事业需要大量拔尖创新人才的有力支撑，同时也为中国未来多代人搭建了前所未有的人生大舞台。

习近平总书记强调，世界上最大的幸福莫过于为人民幸福而奋斗。爱因斯坦说，“人只有献身社会，才能找出那实际上是短暂而有风险的生命的意义”。人才工作的首位是坚持党的全面领导，引导人才将个人前途命运与国家、民族的事业紧密融合在一起，将人才自身成长与社会主义现代化强国建设和中华民族伟大复兴紧密联系在一起，让人才更有理想和激情，立志为国家现代化建设贡献力量，为人才强国战略提供强大支撑。这是新时代赋予中国人才工作的重要使命，也是人才工作所肩负的崇高责任。

科技进步和创新驱动为人才强国建设提出新要求

人才强国不只是理想式和口号式的表面工作，还需要实实在在地回答“怎样建设人才强国”的关键问题。这就涉及驱动中国式现代化的一个重要因素——科技革命。习近平总书记指出，当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中育先机、于变局中开新局，必须向科技创新要答案。

人类正在经历以人工智能、大数据、区块链、物联网等科技为代表的新科技革命以及由此引发的产业革命。中国式现代化之船就是在新科技革命和产业变革的大浪潮上前行，借着科技革命和产业变革的东风，加速推进自身经济和社会发展走向高质量与高水平的现代化目标。

重大发明创造、颠覆性技术创新关键在人才。2014年6月，习近平总书记在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上指出：“我们要把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，改革人才培养、引进、使用等机制，努力造就一批世界水平的科学家、科技领军人才、工程师和高水平创新团队，注重培养一线创新人才和青年科技人才。”建设人才强国事关中华民族伟大复兴，中国要通过培养、引进等多种途径，造就现代化建设需要的科技人才。2021年9月，中央人才工作会议要求，到2035年，形成我国在诸多领域人才竞争比较优势，国家战略科技力量和高水平人才队伍位居世界前列。党的二十大报告指出：“加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。”这些重要论断回应了时代所需、国家所需，是对国家重大战略部署的准确判断，必将有力促进党和国家事业快速发展。

怎样建设人才强国，还涉及另一个关键问题，即中国式现代化是“人与自然和谐相处”的现代化，这对造就现代化人才队伍提出另一维度的要求。欧美国家主导的现代化尽管大幅度改善了人们的生产与生活，但也造成巨大资源、能源消耗，破坏了人类赖以生存的生态和环境，使人类面临巨大的可持续发展挑战。以人与自然和谐相处为特征的现代化，是在总结人类现代化经验与教训的基础上，对人类现代化新模式的自觉探索。人才工作要支撑这样的现代化，必然要作出深刻的变革，不但要使人才自觉怀有把国家建设成现代化强国的使命，还要让他们怀有将世界从不可持续危险中挽救出来的信念，改变世界的格局与境界。

人才工作必须在当前世纪性的百年变局下，把握科技革命、经济和社会发展对人才的要求。要做好这样的工作，首先要按照习近平总书记在中央人才工作会议上的要求、按照党的二十大的部署改革创新。要发挥用人主体在人才培养、引进、使用中的积极作用；要积极为人才松绑、完善人才管理制度，赋予科学家科研工作决定权，把他们的才华和能量充分释放出来；要完善人才评价体系，彻底解决人才评价体系不合理，形式主义严重，人才“帽子”满天飞，滋长急功近利、浮躁浮夸等不良风气问题。必须在全面改革人才培养、使用、评价、服务、支持、激励等机制方面下功夫，不断创新探索，使人才工作在科技革命大背景下立于不败之地，加快建设世界重要人才中心和创新高地，为全面建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴提供充足而有力的人才支撑。

教育、科技、人才协同推进现代化建设

党的二十大报告指出：“我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。”

在新科技革命时代怎样全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才？这不是一个简单地在大学里开设一些新课或专业、增加一些新的学院或研究院就能解决的问题。科技革命不断产生新的知识，产业形态迭代变化很快，人们在学校学习的知识很快就会过时；在新的信息科技作用下，知识获取在互联网上越来越容易，知识可以随时随地获得。在这样的背景下，世界各国都在研究探索怎样变革才能适应新科技和产业革命的挑战，这远远超出一般的人才培养问题，更涉及教育创新以及建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国等全方位系统性解决方案。

需要强调的是，人才强国建设是系统、全面的工程，要培养拔尖创新人才，培养各行各业的领军人才，也要提升劳动者素质，培养宏大的高素质劳动者大军。2015年4月，习近平总书记在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上指出：“劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要。”“提高包括广大劳动者在内的全民族文明素质，是民族发展的长远大计。”面对日趋激烈的国际竞争，一个国家发展能否抢占先机、赢得主动，越来越取决于国民素质特别是广大劳动者素质。

党的二十大已作出全面部署。办好人民满意的教育、完善科技创新体系、加快实施创新驱动发展战略、深入实施人才强国战略，教育、科技、人才三位一体协同推进，为现代化建设提供强大的人才支撑。建设人才强国，离不开教育强国和科技强国。发展中国特色、世界水平的现代教育，坚持科技是第一生产力、创新是第一动力，人才强国建设才会有扎实、深厚的基础以及人才培养、使用、历练的广阔舞台。目前，我国已建成世界上最大规模的教育体系，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平，其中义务教育普及程度达到世界高收入国家平均水平，高等教育进入普及化阶段，劳动年龄人口平均受教育年限达10.9年。中国教育正在向教育强国迈进，为提升劳动者素养、培养造就大批德才兼备的高素质人才进而建设人才强国创造了良好的基础条件。而人才强国建设，必然促进教育强国、科技强国建设，为全面建设社会主义现代化国家和实现中华民族伟大复兴奠定坚实基础。

人才工作承载着伟大而崇高的使命，可谓任重道远。要完成这样光荣而艰巨的任务，必须如习近平总书记所要求的，“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜”。

（作者系中国发展战略学研究会副理事长，北京交通大学科技与战略研究中心主任、教授、博士生导师）

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