韩振峰

原标题：坚持人民至上的根本要求

【深入学习宣传贯彻党的二十大精神】

中国共产党根基在人民、血脉在人民。坚持以人民为中心的发展思想，体现了党的理想信念、性质宗旨、初心使命，也是对党的奋斗历程和实践经验的深刻总结。党的二十大报告把“必须坚持人民至上”列为习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论的重要内容之一。坚持人民至上，对于广大党员干部在新的赶考之路上始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨、践行以人民为中心的发展思想，不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。

马克思主义唯物史观认为，人民是一个历史的、政治的范畴，其主体是从事物质资料生产的广大劳动群众。坚持人民至上，是马克思主义唯物史观的根本要求，是中国共产党百年奋斗的一条重要经验，也是我们做好一切工作的基本遵循。新时代新征程，我们必须站在推进马克思主义中国化时代化的战略高度，自觉运用辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论，科学认识和正确把握坚持人民至上的根本立场和价值要求。

站稳人民立场。“为国者，以民为基。”“政之所兴在顺民心，政之所废在逆民心。”我们党作为马克思主义政党，始终把人民立场作为自己的根本政治立场。党来自人民、植根人民、服务人民，从根本上说，党的理论就是一切为了人民的理论，党的路线就是一切为了人民的路线，党的事业就是一切为了人民的事业。习近平总书记指出：“老百姓是天，老百姓是地。忘记了人民，脱离了人民，我们就会成为无源之水、无本之木，就会一事无成。”党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，群众路线始终是党的生命线和根本工作路线，是我们党永葆青春活力和战斗力的重要原因。站在新的历史起点上，必须始终坚持人民立场，践行党的宗旨，坚持一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，保持党同人民群众的血肉联系，把党的正确主张变为群众的自觉行动。

体现人民利益。“治国有常，而利民为本。”利益关系是人类社会最基本的关系之一。无产阶级政党与其他政党的本质区别，就在于它没有自己的私利，始终服务于绝大多数人的利益。中国共产党是为人民群众谋利益的党，全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨。把人民利益放在首位，是坚持人民至上的核心要求和重要体现。习近平总书记强调，“党的一切工作，必须以最广大人民根本利益为最高标准。检验我们一切工作的成效，最终都要看人民是否真正得到了实惠，人民生活是否真正得到了改善，人民权益是否真正得到了保障”。坚持人民至上，强调把人民利益放在首位，最根本的一条就是要真正从人民群众的现实利益出发，时刻站在人民群众利益的角度思考问题，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，真情关心群众疾苦，依法保障人民群众的各项权益，努力实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。

增进人民福祉。古人曰：“乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。”我们党把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，坚持不懈带领人民创造美好幸福生活。习近平总书记指出，“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，“党团结带领人民进行革命、建设、改革，根本目的就是为了让人民过上好日子”。当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，人民对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面要求日益增长，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境……我们必须积极顺应人民群众对美好生活的向往和期待，把增进人民福祉、实现人民幸福作为发展的出发点和落脚点，使之具体、现实地落实到治国理政各方面。

尊重人民创造。马克思主义唯物史观认为，人民群众既是物质财富的创造者，又是精神财富的创造者，更是社会变革的决定力量。人民创造历史，从根本上决定着党和国家的前途命运。勤劳勇敢的中国人民是中华民族生生不息、发展壮大的脊梁。毛泽东同志指出，“群众是真正的英雄，而我们自己则往往是幼稚可笑的，不了解这一点，就不能得到起码的知识”。依靠人民群众创造伟业，必须尊重人民群众的首创精神，最大限度激发人民群众的创造热情。中国特色社会主义伟大实践，从根本上说就是广大人民群众的实践活动。总结我们党发展壮大的经验，很重要的一条就是始终把群众作为力量源泉，始终把政治智慧的增长、执政本领的增强深深扎根于人民的创造性实践之中。面对新形势新任务，必须把人民群众的伟大实践作为源头活水，及时发现、总结、概括人民群众创造出来的新鲜经验，同时带领人民、依靠人民开展新的实践，推动党和国家事业不断向前发展。

集中人民智慧。人民是真正的英雄，我们党制定任何一项政策，推进任何一项改革，都要倾听人民呼声，虚心向人民学习，汲取人民智慧。中国共产党之所以能够领导人民取得一系列伟大成就，一个根本原因就是深深扎根于人民之中，从群众中汲取不竭的智慧和力量。全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴，必须紧紧依靠14亿多中国人民的力量，集中全体人民的智慧。习近平总书记指出：“如果自诩高明、脱离了人民，或者凌驾于人民之上，就必将被人民所抛弃。任何政党都是如此，这是历史发展的铁律，古今中外概莫能外。”“在人民面前，我们永远是小学生，必须自觉拜人民为师，向能者求教，向智者问策。”前行路上，我们要凝聚起全体人民的智慧和力量，激发出全社会创造活力和发展动力，让全体中华儿女万众一心、团结奋斗迸发出来的磅礴力量成为实现中华民族伟大复兴的强大动力。

确保人民共享。“治天下也，必先公，公则天下平矣。”让广大人民群众共享改革发展成果，是社会主义的本质要求，是社会主义制度优越性的集中体现，是我们党坚持全心全意为人民服务根本宗旨的重要体现。习近平总书记强调：“只有坚持以人民为中心的发展思想，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，才会有正确的发展观、现代化观。”“改革发展搞得成功不成功，最终的判断标准是人民是不是共同享受到了改革发展成果。”在全面建设社会主义现代化国家新征程上，需要全体中国人民团结奋斗，共建美好家园、共创美好未来。同时，生活在我们伟大祖国和伟大时代的中国人民，也必将共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一起成长与进步的机会，共享民族复兴的伟大荣光。

习近平总书记在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时强调：“前进道路上，无论是风高浪急还是惊涛骇浪，人民永远是我们最坚实的依托、最强大的底气。”在实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路上，我们必须坚持以人民为中心的发展思想，始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为我们一切工作的出发点和落脚点，始终把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准，充分发挥亿万人民的创造伟力，形成同心共圆中国梦的强大合力，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

（作者：韩振峰，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，北京交通大学当代中国马克思主义研究院院长、教授）

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