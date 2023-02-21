邱海平

原标题：新发展理念的重大理论和实践意义

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、统揽全局、把握大势，提出一系列新理念新思想新战略，指导我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，在实践中形成和发展了习近平经济思想。2017年12月召开的中央经济工作会议首次对习近平经济思想的基本内容进行系统总结，强调新发展理念是习近平经济思想主要内容。党的二十大报告指出，“必须完整、准确、全面贯彻新发展理念”“贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路”。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深化认识新发展理念在习近平经济思想中的重要地位，深入把握新发展理念对经济社会发展的指导意义。

新发展理念是习近平经济思想主要内容

2021年1月11日，在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班上，习近平总书记明确指出：“党的十八大以来，我们党对经济形势进行科学判断，对经济社会发展提出了许多重大理论和理念，对发展理念和思路作出及时调整，其中新发展理念是最重要、最主要的，引导我国经济发展取得了历史性成就、发生了历史性变革。”

习近平经济思想体系完整、内涵丰富、博大精深，就其基本内容来说，主要体现在十三个方面：加强党对经济工作的全面领导；坚持以人民为中心的发展思想；进入新发展阶段；坚持新发展理念；构建新发展格局；推动高质量发展；坚持和完善社会主义基本经济制度；坚持问题导向部署实施国家重大发展战略；坚持创新驱动发展；大力发展制造业和实体经济；坚定不移全面扩大开放；统筹发展和安全；坚持正确工作策略和方法。其中，新发展理念是我国经济发展的指导原则。

新发展理念在习近平经济思想中的重要地位，是由新发展理念的理论属性及其在实践中的重要作用决定的。习近平总书记指出，面对经济社会发展新趋势新机遇和新矛盾新挑战，必须确立新的发展理念，用新的发展理念引领发展行动。发展理念是管全局、管根本、管方向、管长远的东西，具有很强的战略性、纲领性、引领性，是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。发展理念搞对了，目标任务就好定了，政策举措跟着也就好定了。新发展理念是在深刻总结国内外发展经验教训的基础上形成的，也是在深刻分析国内外发展大势的基础上形成的，集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化，也是针对我国发展中的突出矛盾和问题提出来的。新发展理念是发展理论的一场革命，完整、准确、全面贯彻新发展理念，涉及一系列思维方式、行为方式、工作方式的变革，涉及一系列工作关系、社会关系、利益关系的调整，是关系我国发展全局的一场深刻变革。

新发展理念在习近平经济思想内容体系中的重要地位具体表现在：党的根本性质及其对经济工作的全面领导地位，既决定了新发展理念形成的根本政治前提，又决定了贯彻新发展理念的根本政治保障；新发展理念坚持以人民为中心的发展思想，为人民谋幸福、为民族谋复兴，既是我们党领导现代化建设的出发点和落脚点，也是新发展理念的“根”和“魂”；新发展理念系统揭示了社会主义经济发展规律，是新时代我国改革开放和发展的指导原则，是“纲”。纲举目张，正是依据全面贯彻新发展理念的内在要求，我们党不断完善社会主义基本经济制度，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，以供给侧结构性改革为主线推动经济高质量发展，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动区域协调发展，加快构建新发展格局，逐步实现全体人民共同富裕，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调等一系列新理念新思想新战略。

习近平经济思想为新时代做好经济工作指明了正确方向、提供了根本遵循。必须坚持唯物辩证法和系统观念，以新发展理念为统领，深化认识习近平经济思想基本内容之间的内在关系，不断提高完整、准确、全面贯彻新发展理念的理论自觉和行动自觉。

新发展理念集中体现了习近平经济思想的精神实质

党的十八大以来，国内外形势变化和我国各项事业发展给我们党提出了一个重大时代课题，这就是必须从理论和实践结合上系统回答新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义，包括新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题，以利于更好坚持和发展中国特色社会主义。围绕这个重大时代课题，我们党紧密结合新的时代条件和实践要求，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，深刻回答了中国经济发展怎么看怎么办等一系列重大理论和实践问题，为做好新时代经济工作指明了前进方向、提供了根本遵循，书写了马克思主义政治经济学新篇章、开拓了中国特色社会主义政治经济学新境界。

新发展理念是新时代我国经济发展的指导原则，集中体现了习近平经济思想的精神实质。在党的十一届三中全会上，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策，开辟了中国特色社会主义道路，推动我国各领域发展取得巨大成就。我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平得到迅速提升，在世界上的地位和影响不断得到巩固和增强。但是，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，仍是世界上最大的发展中国家。我国发展一方面具备难得的机遇和有利条件，但另一方面面临不少风险挑战，发展不平衡、不充分、不协调等问题依然突出，发展仍是解决我国所有问题的关键。2008年国际金融危机爆发以来，世界经济持续低迷，保护主义、单边主义、霸权主义抬头，经济全球化遭遇逆流，我国发展的外部环境发生深刻变化。如何正确判断和应对外部环境的重大变化，科学认识我国经济发展形势和趋势，制定正确的发展战略策略，破解我国经济发展难题，推动我国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路，推动我国经济发展行稳致远，并为世界经济发展作出新的贡献，成为党的十八大以来党和国家事业发展面临的重大时代课题。习近平经济思想以新发展理念为最重要最主要内容，系统回答了这个中国之问、世界之问、时代之问、人民之问。

新发展理念坚持从我国经济发展最突出的新矛盾新特征和新要求新趋势出发，坚持守正创新，以全新的概念体系和理论逻辑，全面深刻揭示了社会主义经济发展规律，为系统制定新时代深化经济体制改革和对外开放政策、制定实施一系列国家经济发展战略提供了科学的理论指导，为推动我国经济发展实现新的实质性飞跃开出了极具针对性的“系统药方”，成为新时代我国经济发展的指挥棒、红绿灯。

新发展理念彰显习近平经济思想在理论上的原创性贡献

习近平经济思想是马克思主义政治经济学在当代中国、21世纪世界的最新理论成果，对马克思主义政治经济学和中国特色社会主义政治经济学的创新发展作出了重要原创性贡献，其中新发展理念是一个重要方面。

创新发展理念丰富发展了马克思主义政治经济学关于生产力发展理论和中国特色社会主义政治经济学关于科学技术是第一生产力的理论。马克思主义政治经济学从生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动出发揭示了现代社会的经济运动规律，指明了社会生产力水平及其发展在其中具有基础地位。中国特色社会主义政治经济学指出科学技术是第一生产力，突出强调了科学技术在现代经济社会发展中的重要地位。创新发展理念赋予创新丰富内涵，并突出强调创新在经济社会发展中的第一驱动力地位，提出必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，让创新贯穿党和国家一切工作，以创新驱动推动经济转型发展，从而创造性地揭示了当代生产力和社会发展的驱动力和新机制。

协调发展理念丰富发展了马克思主义政治经济学的社会再生产理论和中国特色社会主义政治经济学的发展整体性协调性理论。马克思主义政治经济学揭示了社会劳动时间必须按比例分配于社会生产各部门以及社会生产各部类之间必须保持一定比例关系的客观规律。中国特色社会主义政治经济学科学揭示了必须统筹处理好经济社会发展中的若干重大关系，强调必须保持发展的整体性协调性。协调发展理念深刻揭示了发展平衡与不平衡、局部和全局、当前和长远、重点和非重点的辩证关系，从我国发展的主要矛盾和发展不平衡不充分的突出问题出发，进一步强调了城乡之间、区域之间、物质文明与精神文明之间、人与自然之间、国内经济循环与国际经济循环之间等方面的辩证关系，极大地丰富和拓展了马克思主义政治经济学的社会再生产理论和中国特色社会主义政治经济学关于发展整体性协调性的时代内涵。

绿色发展理念丰富发展了马克思主义政治经济学关于人与自然关系的理论和中国特色社会主义政治经济学的可持续发展理念。马克思主义政治经济学从人与自然的对立统一关系出发，深刻揭露了资本主义生产方式对于自然资源和生态环境的掠夺和破坏，为实现人与自然的和谐共生和人类社会的永续发展奠定了科学的理论基础。中国特色社会主义政治经济学揭示了保护资源和生态环境对于人类永续发展的重要性。绿色发展理念立足当代世界和我国发展客观趋势、内在要求，创造性地提出了绿水青山就是金山银山，不仅强调了保护资源和生态环境对于经济持续发展和人类生存的重要性紧迫性，拓展了人民美好生活需要和中国式现代化道路的内涵，而且突出强调了经济发展与生态环境保护的辩证统一关系，指明了人类经济发展和文明发展的新机遇和新方向，将马克思主义政治经济学关于人与自然关系的理论和中国特色社会主义政治经济学的可持续发展理念提升到一个全新的高度。

开放发展理念丰富发展了马克思主义政治经济学的世界市场理论和中国特色社会主义政治经济学的对外开放理论。马克思主义政治经济学深刻揭示了资本的本质及其发展的内在动力，说明了资本不断扩张的本性促使其突破国家和地区的界限开始走向世界，使资本主义的生产、分配、交换和消费等环节开始走出国界走向世界市场。中国特色社会主义政治经济学揭示了社会主义经济发展必须坚持对外开放和独立自主原则。开放发展理念立足新的世界形势和新时代中国特色社会主义发展的内在要求，提出必须主动顺应经济全球化潮流，坚持对外开放，积极参与全球经济治理体系改革，推动构建人类命运共同体，为解决发展内外联动问题提供重要思路。

共享发展理念丰富发展了马克思主义政治经济学关于人的全面发展理论和中国特色社会主义政治经济学的共同富裕理论。马克思主义政治经济学深刻批判了资本主义私有制的不公平性和不合理性，提出以公有制为基础的共产主义社会将实现人的全面发展。中国特色社会主义政治经济学揭示了共同富裕是社会主义的本质要求。共享发展理念不仅反映了实现全体人民共同富裕的社会主义本质要求，而且揭示了共享与发展的辩证关系，指明了发展必须依靠人民的唯物史观，体现了马克思主义政治经济学以人民为中心的根本立场。

理解新发展理念对马克思主义政治经济学和中国特色社会主义政治经济学创新发展的原创性贡献，更需要从新发展理念的系统性和整体性出发来把握。创新发展理念、协调发展理念、绿色发展理念、开放发展理念、共享发展理念是相互贯通、相互促进、具有内在联系的集合体，必须从辩证法和系统论的高度出发，深化认识这五大发展理念之间的内在逻辑关系，深刻把握新发展理念的理论精髓。新发展理念既是对社会主义经济发展规律的全新系统揭示，又是对当代世界发展潮流和趋势的科学认识，不仅是引领我国发展全局深刻变革的科学指引，而且为推动世界发展贡献了中国智慧。

完整准确全面贯彻新发展理念的重大实践意义

党的十八大以来我国经济发展实践取得的伟大成就充分证明，以新发展理念为主要内容的习近平经济思想是指导新时代中国特色社会主义经济发展实践的科学理论。必须深刻认识新发展阶段的核心任务和内在要求，深刻认识完整、准确、全面贯彻新发展理念对于实现“十四五”时期主要任务目标和夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利的重大意义。

完整、准确、全面贯彻新发展理念是“十四五”时期我国经济社会发展的指导思想和必须坚持的重大原则。“十四五”规划和2035年远景目标纲要是指导新发展阶段我国经济社会发展的纲领性文件，提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标，并进行了全面部署，提出了“十四五”时期经济社会发展指导思想和必须遵循的原则，其中，“坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念”是重要指导思想之一，“坚持新发展理念”是必须遵循的重大原则之一。只有以新发展理念为衡量标准，深刻认识经济社会发展存在的突出问题，才能在理论上深刻认识新发展阶段我国经济社会发展各个战略重点之间的内在逻辑关系，在实践上更加自觉地全面贯彻习近平经济思想，推动各个战略重点目标的顺利实现，开创中国特色社会主义新局面。

只有进一步深入贯彻创新发展理念，深化经济体制改革，破除制约高质量发展、高品质生活的体制机制障碍，强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的重大改革举措，持续增强发展动力和活力，以体制机制创新推动科技创新，强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制，加快发展现代化产业体系，推动经济体系优化升级，才能推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，增强经济竞争力、创新力、抗风险能力，全面塑造发展新优势，把我国建设成为制造强国、质量强国、网络强国、数字强国。

只有进一步深入贯彻协调发展理念，深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化，推进社会主义文化强国建设，促进国防实力和经济实力同步提升，才能进一步全面增强发展的整体性和协调性。

只有进一步深入贯彻绿色发展理念，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界，深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性，全面提高资源利用效率，才能促进我国经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。

只有进一步深入贯彻开放发展理念，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，积极参与全球经济治理体系改革，才能进一步利用好国内国际两个市场两种资源，不断开拓合作共赢新局面。

只有进一步深入贯彻共享发展理念，坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，健全基本公共服务体系，提高人民收入水平，强化就业优先政策，建设高质量教育体系，健全多层次社会保障体系，全面推进健康中国建设，实施积极应对人口老龄化国家战略，建设更高水平的平安中国，加强国家安全体系和能力建设，确保国家经济安全，保障人民生命安全，维护社会稳定和安全，扎实推动共同富裕，才能不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进人的全面发展和社会全面进步。

总之，只有完整、准确、全面贯彻新发展理念，才能更好全面贯彻落实习近平经济思想的各方面基本内容，提高贯彻落实习近平经济思想的系统性和整体性，不断开创全面建设社会主义现代化国家新局面。

（作者系中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长）

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