宇文利

原标题：完善思政工作体系，服务立德树人

【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

党的二十大报告在论及“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”时，强调要“确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度”，提出要“用社会主义核心价值观铸魂育人，完善思想政治工作体系，推进大中小学思想政治教育一体化建设”。这一要求，为新时代党的思想政治工作提供了根本遵循，指明了思想政治工作创新发展的方向和思路，有助于推动思想政治工作走深走实、取得更大的成效。

思想政治工作是旨在育人的意识形态工作

教育是国之大计、党之大计。我国的教育是社会主义国家的教育，学校是党领导下的学校，全面贯彻党的教育方针，必须坚持社会主义办学方向，使教育发展方向同国家发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。加强和改进学校思想政治工作是新时代教育工作的重要内容，是落实为党育人、为国育才任务的关键环节。学校思想政治工作与人才培养的方向、目标和任务紧密相关。习近平总书记指出：“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展新局面。”这一重要论断，为学校开展思想政治工作提供了根本指导。

党的二十大提出，意识形态工作是为国家立心、为民族立魂的工作，要“牢牢掌握党对意识形态工作领导权，全面落实意识形态工作责任制，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论”。学校是进行知识教育和思想文化传播的实践基地，也是开展思想政治工作的战略要地。思想政治工作既是意识形态工作，也是思想文化教育工作。党中央从建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态、充分发挥社会主义核心价值观引领作用的角度出发，把学校思想政治工作内容纳入思想文化建设体系中，既是提升新时代学校意识形态工作和思想政治工作极端重要性、促进宣传思想文化工作与教育工作融合的要求，也是构建“大思政”格局、拓宽学校思想政治工作渠道和途径、实现思想政治工作社会协同和系统创新的表现。

完善思想政治工作体系重在建设

思想政治工作是做人的工作，内容丰富、牵涉面广、复杂而不易。在学校学习和生活的学生群体既是思想比较活跃、对社会极其敏感的群体，又是价值观念尚未固定、容易受到各种思想文化信息影响而产生情绪变化、思想波动的群体。由于学生容易受到多方面因素的影响，因此仅仅凭借思想政治教育一种方式和课堂教学单个渠道，很难保障思想政治工作的整体效果，也很难实现意识形态教育成效的最大化和优质化。因此，学校思想政治工作需要多个部门共同参与、共同建设，并在组织健全、机制完备和功能强大的体系中展开。

就基本内容而言，凡是与学生的学习过程和成长活动有关的要素都应当纳入思想政治工作体系中，构成思想政治工作链条中的“扣”和“环”，成为育人体系的组成部分。“全员育人、全过程育人、全方位育人”的“三全育人”格局和“课程育人、科研育人、实践育人、文化育人、网络育人、心理育人、管理育人、服务育人、资助育人、组织育人”的“十大育人”体系构建，结合起来为健全和完善学校思想政治工作体系提供了可资落地、可供实施的基本思路。从内涵上看，“三全育人”强调的是思想政治工作育人的界别、系统、要素、逻辑和幅面，而“十大育人”强调的则是思想政治工作育人的类型、结构、内容、方式和辐辏。

完善思想政治工作体系重在建设。毋庸讳言，思想政治工作体系的健全和完善是一项系统工程，也是一项长期任务，需要不断推进，抓好意识形态工作归口管理、思想政治工作责任到位、立德树人使命落实到人的组织机制建设，创新主导意识形态润物无声、灵活输入、入心入脑的模式，扎实提升思想政治工作的成效，切实提高用马克思主义意识形态武装人、改造人和培育人的实效与长效。

扎实推进大中小学思想政治教育一体化建设

在很长一段时期内，大中小学的思想政治工作都处在各属一家、各管一段，既不互相知晓，也不相互合作的状态。不论是作为主阵地和主渠道的思想政治课，还是作为第二课堂和辅助教育的校园育人活动，都是隔离割裂、鲜有来往的。因此，扎实推进大中小学思想政治教育一体化对于加强和改进学校思想政治工作不仅重要，而且必要。

大中小学思想政治教育一体化建设是一项崭新的工作，也是一项体现时代精神的工作。从其内涵上说，首先，一体化建设是整体化建设而非个体化、个别化建设，也就是大中小学思想政治工作要结成一个整体、拧成一股绳、形成强大合力。其次，一体化是立体化建设而非单体化、片面化建设，即要通过一体化建设实现思想政治工作连点成线、结线为面、构面为体，最终达到浑然一体、共成一家。再次，一体化建设是具体化建设而非格式化、公式化建设，建设的目的是使大中小学思想政治教育得到统一，避免分歧，而不是将之变为僵化的模式，从而丧失活力和动力。最后，一体化建设是主体化建设而非主观化、外观化建设，即要发掘大中小学思想政治教育主体方的价值和潜能，使建设成为主动行为和积极行动。

推进大中小学思想政治教育一体化建设的关键，在于实现大中小学思想政治工作的统筹协调、有机协同与有效配合。具体来说，一要建立健全大中小学思想政治工作协同管理的机制和平台，保障各地各级各类学校在统一规范的领导体制和管理机制中开展思想政治工作，各守其责又相互衔接，各司其职又相互贯通。二要制定和实施既相互联系又界限分明的分段式、串联式思想政治工作目标体系和发展规划，保障大中小学思想政治教育各有侧重，且与各学段学生的实际状况、学段特征、实践环境有机结合、深度融合。三要打通大中小学思想政治教育的工作环节和实践过程，保障各思想政治教育要素的转化与协同，实现思想政治工作全程畅通。四要整体性地协调和配置思想政治教育资源，促进各种教育资源合理使用，最大程度地发挥出资源效用，最大程度地保障思想政治工作成效。

（作者：宇文利，系北京大学马克思主义学院教授，教育部长江学者特聘教授）

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