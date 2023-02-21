王红兵

原标题：办好人民满意的职业教育

贯彻落实党的二十大精神，提升职业教育人才培养质量，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供源源不断的高素质技能人才支持和高水平智力支撑，是高职院校的职责所在、使命所系。办好人民满意的职业教育，要坚持以党建为纲、以服务为魂、以治理为基，全面提升办学治校能力、服务发展能力和人才培养能力。

坚持以党建为纲

办好人民满意的职业教育，离不开高质量党建。高职院校要始终坚持和完善党委领导下的校长负责制，充分发挥校党委领导核心作用，切实发挥带动学校发展的火车头作用。持续夯实政治建设系列举措，提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动职业教育在服务产业发展、促进就业创业、改善民生福祉等方面展现更大作为。

党的二十大报告指出，育人的根本在于立德。高职院校人才培养事关大国工匠养成，事关实体经济发展，事关制造强国建设，要确保党的事业后继有人，必须理直气壮开好思政课，把立德树人作为中心环节，加强思政课教师队伍建设，深入挖掘各门课程中蕴含的课程思政元素，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全员全过程全方位育人，引导学生扣好人生第一粒扣子，做合格的社会主义建设者和接班人。同时，加强师德师风建设，职业教育教师也要既精通专业知识、做好“经师”，又涵养德行、成为“人师”，真正成为学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人，不断满足职业教育发展新需求和学生发展新期待。

坚持以服务为魂

当今世界，百年变局和世纪疫情交织叠加，技术赋能、数字化变革引起行业产业的深刻转型，我国高素质技术技能人才面临巨大缺口，职业教育的责任更加重大、使命愈显光荣。

党的二十大报告提出，要深入实施人才强国战略。培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。职业教育作为与市场联系最紧密的教育类型，要牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向，面向产业和区域发展需求，积极完善职业教育和培训体系，创新职业教育组织形态，提升职业教育集团化办学水平，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

对于北京市职业院校而言，要瞄准城市副中心建设和京津冀协同发展办学，在加强北京“四个中心”功能建设、疏解非首都功能上走在前列、干在实处。要牢固树立首都意识、首善标准，按照类型教育的定位，进一步加强校企合作，深化产城教融合，培养适应新时代首都建设和京津冀协同发展需要的高素质劳动者和技术技能人才，实现自身发展和区域发展同向而行。要瞄准首都现代服务业发展和“两区”建设办学。北京市提出到2025年基本建成以首都功能为引领、具有国际竞争力的现代服务业体系，“两区”即国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区。职业教育院校特别是北京高职院校要立足实际，在专业建设、课程设置、实习实训、校企合作等方面精准对接发展需求，围绕行业新发展、职业新生态、岗位新要求动态调整专业设置和人才培养模式，以更好服务“数字+”产业创新发展需要，为首都现代服务业发展和“两区”建设培养具有新时代行业智慧理念和技术的高素质技术技能人才。

坚持以治理为基

党的二十大报告指出，完善社会治理体系。健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能。高职院校提升现代治理水平，要基于职业教育作为类型教育战略定位的新认识，从健全制度体系、完善共建机制、营造文化氛围上入手，充分体现按照职业教育规律、产业优化规律、经济发展规律办学的特征。

健全制度体系。全面深化依法治校，切实把依法治理作为基本理念和基本方式贯穿学校工作全过程各方面，不断提升运用法治思维和法治方式实施综合改革的能力和水平。坚持制度先行，建立完善以章程为核心，覆盖职业院校党建思政、专业建设、实习实训、校企合作、双师型教师队伍建设、社会服务等方面的制度体系，做好规章制度的废、改、立、释、施，确保制度刚性执行，让制度成为明确规则、规范工作、约束行为的一把利剑。

完善共建机制。职业院校党委要加强对重点工作的顶层设计、统筹谋划、协调调度，发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实职责。要充分发挥教代会、工代会、团代会、学代会机制作用，支持师生参与学校民主管理、民主监督。以发展目标汇聚力量，以人文关怀凝聚人心，强化协同共抓的大统战格局，凝聚爱校奉献的各方面优秀人才，形成共建共治共享的学校治理新格局。

营造文化氛围。职业教育要以社会主义核心价值观为引领，传承中华优秀传统文化，打造特色校园文化品牌，增强师生校园文化认同，提升校园文化育人功能。坚持正确舆论导向，强化宣传阵地建设，着力讲好新时代育人故事，传播育人正能量。丰富师生文体活动供给，提高文化服务质量，以润物细无声的力量实现高度自律和善治目标，以文化赋能学校现代治理体系构建。

（作者：王红兵，系北京财贸职业学院党委书记）

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