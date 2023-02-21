原标题：00后大学生付费就业咨询热潮渐起

春招如火如荼，00后大学生付费求职咨询也随之热闹起来。

广东一高校大四学生张元在甄选规划师进行咨询的过程中发现，“职业规划咨询”这一行似乎并没有统一的行业规范。“大家都像是刚入行不久的新人，价格也相差悬殊，从十几元到上万元。”

在知乎“有没有靠谱的线上职业咨询”这一问题下，有网友回答：“我想做个线上职业规划咨询，结果一报价，差不多9000元，我更加迷茫了。”

根据教育部数据统计，2023年的高校毕业应届生达到1158万人，较去年上升85万人。在就业的迷茫与焦虑中，一些大学生选择求助职业规划咨询。

花钱咨询就能找到合适的工作吗？

职业咨询规划师大多直接以个人名义接受咨询

多数大学生寻找商业化职业咨询规划都来源于社交媒体的“种草”。“大数据”仿佛能窥见用户的人生状态。

王飞飞在2022年秋招时就刷到了相关帖子。那时，她正面临“简历投递无回音、初面频繁被刷、就连实习都找不到”的“窘境”，“也会在夜深人静时怀疑自己是不是选错了赛道”。

看到“十年人力资源管理经验，帮你解决失业困惑，升职加薪”的标题后，王飞飞心动了，随即在后台私信该博主，寻求职业咨询帮助。

记者了解到，目前社交媒体上的职业规划咨询师并非都是心理咨询师。他们的履历里更多标注的是“资深人力资源管理、人工智能高级工程师、十年投行经验”等关键词。

这些职业咨询规划师提供的服务，不仅包含职业生涯咨询、职业路线规划等策略性内容，还会提供面试辅导与简历修改等服务；另有一些职业规划咨询师称自己拥有丰富的行业资源。

据记者了解，目前社交平台上的职业咨询规划师大多不依托于某一中介平台作为担保，而是直接以个人名义接受咨询。其价格依据服务内容有相应的变化。

某社交平台上的职业生涯咨询师给出的报价分为99元、399元和899元三档。99元是30分钟微咨询的体验价，399元为一次1对1的90分钟正常咨询价格，899元则为长程陪伴咨询价格，包含3次90分钟的1对1正式咨询。

也有职业规划咨询师按照服务内容进行定价，例如“性格挖掘+职业探索”为499元，“秋招+岗位匹配+面试指导”为600元，“行业分析+市场分析+个人面试战略”为900元。同时，其图文宣传内容包含“职业规划咨询适合迷茫、焦虑、低薪酬或者生活中负债累累又想给自己一个机会的人”。并且提到：“我们很多转行的客户，由月薪3000元达到月薪8000元的数不胜数。”

王飞飞和咨询师按照霍兰德职业兴趣测试的相关流程进行了3次沟通。在这个过程中，王飞飞收到了某外企的录用通知书。“接到录用电话的那一刻，瞬间感觉自己不迷茫了。”王飞飞说，当时咨询师和她共同探讨，认为她属于企业型人格。“和被录用的岗位比较匹配”。她提前结束了规划咨询。

“担心自己在错误的方向努力，会越走越远”

张元在社交平台上寻找“靠谱”的职业规划咨询师，他的预算是1000元。“作为学生也无法承担更高昂的价格了。”

“学的比较广泛，但是没有深入的专长。”张元的本科专业是工商管理，临近毕业，他发现自己的专业好像“做什么都行”。“想通过这次咨询找到适合自己的道路，之后再向着正确的方向去努力。”

张元原本打算先读研，再就业。他认为读研能带给自己更丰富的专业积累，也有一定的职业选择“缓冲期”。

备战大半年，没想到“考研的第二天，阳了（新冠病毒感染）”。考试状态不佳，张元觉得今年“上岸”的希望不大。考不上研究生，就意味着就业迫在眉睫。“我对相关职业的了解更多的是通过外界经验，比如师兄师姐讲述的工作经历以及网络资讯。”张元此前就业准备不足，也并不了解自己真正适合的职业是什么。

“寒暑假都在参加辩论比赛，没有时间实习了。”在有限的在校时间里，张元几乎把所有的空闲时间都奉献给了社团活动。“对于我来说，只有真正从事感兴趣的职业，才能有持续下去的动力。”张元希望未来的工作能让自己像在辩论赛一样淋漓尽致地发挥。

“确定了适合的职业方向之后，希望咨询师能够帮助我在这一条大致的道路上有具体的规划。”同时，张元希望直接通过职业规划咨询了解相关行业资讯，并且请职业规划咨询师为他量身打造一条职业发展道路。“我也想通过这次咨询了解我是否真的需要研究生的头衔。”目前，张元还没有确定自己是否要考研二战。

李伟就读于大连某大学的船舶工程专业，春季开学就进入了大三下学期。在原本的培养体系下，他们要在大三上学期去船厂进行专业实习。但是，2021年年末到2022年年末，李伟的学校所在地与家乡接连出现疫情，他留守在家上了一年的网课，线下实习变成了线上授课。

“我不了解目前就读专业真正的工作体验是什么样的。”李伟对中青报·中青网记者说，没有“实习”作为试错的机会，他担心在错误的方向努力，会越走越远。

李伟大学本来想报考的专业是“车辆工程”，阴差阳错选到了“船舶工程”，他本想在大三专业实习后，选择是否要跨专业考研或就业。但是，疫情中的大学岁月，网课、居家、健康打卡是常态。“自由进出校园都困难，更何况线下实习。”李伟无奈地说。

不仅无法参加专业实习，普通的实习机会也是寥寥。“用人公司在面试的时候第一个问题就是我能否线下到岗。”李伟投了不少简历，但大多数都石沉大海。“我的表姐上大学时有非常丰富的实习机会，感兴趣的行业基本都体验过了。所以她在大学毕业的时候就确定了自己的从业方向。”

没有实习经验的李伟对自己的未来感到分外迷茫。

现在，李伟面临着“就业还是升学”的选择，就业该去哪个行业？升学该读哪个专业？

他陷入了选择焦虑中，目前寄希望于职业生涯规划咨询能带来“正确答案”。

“感觉校外的咨询师更走心”

据了解，李伟与张元的大学都有开设职业生涯规划咨询的课程。“可能因为是二本院校，所以内容稍显敷衍，没有特别大的用处。”张元说，感觉老师是在讲一些“道理”，而他需要定制化的个人咨询服务。

学校里的心理咨询师可以给在校学生提供职业生涯规划咨询服务。“我的同学去咨询完都说效果不大。”李伟不太信任学校心理咨询师的质量，“校外的咨询师价格更高，应该更走心，更认真。”在李伟来看，当下的“就业焦虑”需要被立刻解决，否则“提不起精神做其他事”。

最终，李伟通过某心理咨询平台，预约到一位擅长职业咨询的国家二级心理咨询师，收费500元一次，预计持续3次，目前咨询正在进行中。

与李伟寻求的心理咨询不同，张元和记者强调，他选择的咨询是职业规划咨询，而非心理咨询。在张元看来，职业规划咨询服务不仅能帮助咨询者形成一个清晰、整合、恰当的自我概念，寻找到职业的方向，更能帮助咨询者整合行业信息，明晰从业技能，甚至做出关键节点的职业决策。而这些，是学校的心理咨询师决然无法提供的服务。

张元自己有一套标准来筛选职业规划咨询师。

“第一步就是看他们给我安排的咨询流程是否专业化；第二就是看他们的服务态度，如果我对某些问题仍然存在疑惑，看看他们是否会提供‘售后服务’；第三就是看他们为我提供的建议是否有依据，是否是他们经过调查，数据论证出来的结果。”

张元告诉记者，比起这三点，咨询师是否有执业执照或者从业资质并不是他最看重的。“我觉得咨询师对人的服务一定是差异化的，证书并不能衡量咨询师的业务水平。”

也有一些人选择校内咨询。2022年5月，北京某传媒大学毕业生齐泽在选择Offer时纠结了很久，是选薪资高自己却不那么喜欢的互联网大厂，还是薪资低却是“梦想”的广告公司？

她选择求助学校的心理咨询师，在连续5次职业生涯规划咨询后，齐泽真正地了解了自己对工作的需求以及她的能力分布范围。

“咨询过程中，咨询师通过问问题，逐渐引导我真正看清自己的兴趣爱好和职业需求。”齐泽回忆道，最终，她选择了广告公司。“咨询师给的建议是职业选择要从长远来看。”

（应受访者要求，李伟、张元、王飞飞为化名）

（见习记者 王雪儿）

(责编：郝孟佳、李依环)