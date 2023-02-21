原标题：“云码云学”：教师精准教 学生个性学

学生扫描二维码即可找到对应章节教学视频自主学习，教师登录教学终端平台即可查询班级作业每道题的正确率，与此同时,学生家长可以在手机上收到孩子课堂作业情况……这是江苏省徐州市云龙区教育数字化转型的真实应用场景。

进入“十四五”时期，如何推进云龙教育高质量发展？如何全面落实国家“双减”要求？作为教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区，云龙区借助信息技术，将大数据与学生自主学习需要深度融合，创新开展“云码云学”行动，构建了教师精准教、学生个性学的区域教育新样态。

“云码”把名师请回家

2018年，云龙区通过搭建精准教学云平台（以下简称“云平台”），借助基于AI的数据分析，动态收集学生学习过程性数据。虽然实现了教师精准掌握学情，但受平台资源限制，学生仍然无法通过云平台自主学习。互联网学习资源“无远弗届”，有时资源过于海量，反而让学生和家长不知道如何选择。

为此，云龙区统筹组织骨干教师，依托“国家中小学智慧教育平台”“江苏省名师空中课堂”“徐州市彭城课堂”等平台资源，将中小学阶段的语文、数学、英语、科学等学科按照学科、单元、课时将优质资源梳理成集，生成一套可以推送学习资源的系列二维码“云码”。

学生通过微信“扫一扫”，就能把名师“请回家”，开展自主学习十分便捷。教师使用“云码”，将信息技术无缝融合于课前、课中、课后各环节，实现线上线下混合式教学。

“云码在2022年3月上线，碰巧遇上了徐州疫情，在学生居家学习过程中发挥了很大作用。”云龙区教师发展中心信息部部长赵亚东介绍。

截至目前，云码总体使用量超过600多万次。80%的学生认为云码为他们在网上和搜寻资源节省了时间；72%的学生认为使用云码跟父母一起学习，可以让父母更了解自己的学习情况；80.1%的家长反映孩子居家学习时经常使用云码资源。

“云码”贯穿课堂教学

这两年，陈加晶明显感到教学更加省力了。她是徐州市潇湘路学校初中部的一名90后数学教师，原先批改作业只能凭感觉判断哪些题错得比较多、课堂上需要重点讲解，“像我们年轻教师没有老教师经验丰富，对于学情无法准确把握。云平台帮了我们大忙！”陈加晶在课前会根据课堂的重要知识点，通过云平台题库生成随堂练习单，提前打印成一张张A4纸。

每张纸都各自对应着每位学生的“云码”，扫描机1分钟即可改完所有作业，且同时上传云平台，学生的平均正确率、每道题的正确率、典型错题等在网页上一览无余，陈加晶在课堂中可随时调取练习数据并进行精讲，优先解决班级共性问题，灵活调整授课进度。

不止于此，初三学生小雅（化名）表示云平台的随机点名“很刺激”。以往老师总有自己的点名习惯，时间久了，学生能够“预判”。如今点名更加公平，课堂上时时刻刻都不敢走神。

打开云平台教师端，陈加晶可以看到自己记录的各项日常教学数据，反思各个教学环节的设计及效果，不断改进教学方式。“借助精准教学平台，教师有效解决了传统教研方式容易忽略学情研判的突出问题，形成了‘数据解读精准教研—学情反馈精准备课—教学分析精准授课—靶向作业精准辅导’的精准教学新模式。”赵亚东介绍。

“云码”让课本知识活起来

10岁的堂堂（化名）是徐州市青年路小学的四年级学生，堂堂妈妈将“云码”贴在了家中学习桌上，居家学习时堂堂总会用平板电脑扫描“云码”播放网课。

“他现在升入高年级，有些不会的题目我们家长也讲不清楚，有了‘云码’后哪里不会扫哪里，我平时都不太需要管他学习了。”堂堂妈妈说起“云码云学”赞不绝口，直言给家长带来不少方便。

老师会要求学生在预习语文时，将生僻词做好注释。“原来堂堂会要求我帮她买一本‘随堂练’，他会照着书把注释抄上去，就算完成了预习”。“云码”进家门后，堂堂开始跟藏在云端的名师学习，“老师的讲解很精彩，让课本知识活了起来，这样的预习才有效果”。堂堂妈妈坦言，“双减”后她曾焦虑如何抓孩子学习，有了“云码云学”，她再也不用担心找不到名师，对孩子和家长而言，都是减负。

堂堂在学校的作业完成情况，堂堂妈妈总能在手机家庭端中第一时间收到。“学校老师推送靶向练习给孩子做，这是云平台根据作业完成情况，分析堂堂的薄弱知识点，精准推送。作业错的多靶向练习题目就多，错的少题目就少。”堂堂妈妈认为，这样的方式对每位孩子学习更有针对性，提升效果更明显。

堂堂是云龙区万千中小学生的缩影。在徐州市汉桥小学五年级某班级，外来务工子弟占50%，学生使用“云码云学”锻炼听说读写后，38.4%的学生英语成绩提高。不少学校还创新探索云码实践。解放路小学鼓励学生自己讲题，将自己的思维过程录制成“讲题小先生”系列微课，制作生成云码在同学之间分享；公园巷小学则引导学生们“有声改错”，极大提高学生学习积极性，形成“快乐分享，共同成长”的学习文化。

据徐州云龙区教育局相关负责人介绍，云龙区还将继续丰富空中课堂的内容，将家庭教育、选修和社团课程也“搬上”云端。不断激发学校的创新活力，不断优化“云码云学” 的资源体系，持续扩展“云码云学”的应用范围。

（夏韵 记者 李超）

(责编：郝孟佳、李依环)