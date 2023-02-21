姚 崇

原标题：弘扬延安精神，培养拔尖创新人才

【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

党的二十大报告强调“为党育人、为国育才”，对“全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才”提出更高的要求。新时代拔尖创新人才培养不仅需要有改造客观世界的创新探索能力，更需要有改造主观世界的精神构筑能力。习近平总书记在2022年10月27日瞻仰延安革命纪念地时强调：“要弘扬伟大建党精神，弘扬延安精神，坚定历史自信，增强历史主动，发扬斗争精神，为实现党的二十大提出的目标任务而团结奋斗。”延安精神是中国共产党人把马克思列宁主义的科学思想体系与中国革命实际相结合的产物，是中国共产党人在艰苦创业、自力更生过程中形成的宝贵精神财富，生动体现了党的理论创新与实践创新，内在契合了新时代拔尖创新人才的认知特征与成长规律，为新时代拔尖创新人才培养提供强大的思想理论支撑。

1.把正拔尖创新人才培育方位

坚定正确的政治方向是延安精神的灵魂，新时代拔尖创新人才必须保持政治上的坚定和清醒，在时代使命的感召、引领之下将理论创新力量转换为科学社会实践。要坚守马克思主义指导地位。毛泽东在延安回答“抗大应当学习什么”时指出“首先是学一个政治方向”，而坚定正确的政治方向就是要把握政治发展的基本规律，学习领悟马克思主义理论关于人类社会发展的真理性揭示，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，锤炼新时代拔尖创新人才的政治意志与政治品格。要坚定崇高的理想信念。坚定理想信念是中国共产党的重要精神品质，也是培育新时代拔尖创新人才的根本精神基因，要筑牢马克思主义信仰、共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想的思想根基，引导新时代拔尖创新人才自觉将个人成长的坐标放到民族复兴的历史坐标系中，在与时代同步伐、与祖国共命运、与人民齐奋斗中实现人生价值、升华人生境界。要坚持党的全面领导。新时代拔尖创新人才培养要坚持为党育人、为国育才，将党的领导贯穿国家创新体系建设各个方面、人才培养各个环节，更广泛地把拔尖创新人才团结在党的周围，使其能够主动地投身到党和国家的事业当中，形成全员、全过程、全方位育人工作格局，为全面建成社会主义现代化强国打好人才基础。

2.培养自力更生、艰苦奋斗精神

自力更生、艰苦奋斗是延安精神的基本特征。在延安十三年，中国共产党由小到大、由弱到强，中国革命由低潮走向高潮的重要原因就是全党上下展现出一股战天斗地、敢为人先、不怕牺牲、永远奋斗的革命精神，集中彰显了我党革命的创新经验，是培育新时代拔尖创新人才的精神底色。要培育敢为人先的开拓精神。新一轮科技革命引发了价值观念的深刻变革，亟需新时代拔尖创新人才适应时代的新变化新发展，敢为人先、勇为人先，从无到有开拓新的研究领域。因此要培育新时代拔尖创新人才独立自主、开拓进取的精神品格，提升其独立解决问题的自主能力和原始创新能力，全面培育勇于探索、大胆实践的创新人格特质。要培养攻坚克难的吃苦精神。艰难困苦，玉汝于成。老一辈革命家住窑洞、吃粗粮、穿布衣，与群众同甘共苦，共同推进革命事业取得伟大成就。新时代“卡脖子”技术的突破更需要投入难以想象的时间与精力，新时代拔尖创新人才应当锤炼坚韧不拔、刻苦钻研、攻坚克难的吃苦精神，把艰苦环境作为磨炼自己的机遇，不断攀登科研高峰，更加纯粹地投身于祖国的伟大建设中去。要培植勇往直前的奋斗精神。艰苦奋斗是我们党的政治本色和优良传统。新时代拔尖创新人才要保持积极向上的精神状态，在实践、实干中改造世界，通过创造性劳动取得创新性成果，在奋斗中激发创新活力和潜力，在践行奋斗精神中推进民族复兴伟大梦想的实现。

3.坚持解放思想、实事求是的思想路线

解放思想、实事求是的思想路线，是延安精神的精髓，是我党革命、建设和改革中取得的宝贵财富，体现着中国共产党人与时俱进的品格，其所蕴含的思想理论和实践经验为培育新时代拔尖创新人才提供了根本指南。要处理好解放思想和实事求是的关系。解放思想、实事求是的本质是反对本本主义、教条主义，坚持一切从实际出发来研究和解决问题。一方面，新时代拔尖创新人才要解放思想、与时俱进，坚持问题导向，在准确发现问题、深入分析问题中打破惯性思维和主观偏见；另一方面，新时代拔尖创新人才要知行合一、格物致知，从我国国情和社会发展实际出发，在不断发展变化中探求和把握事物发展变化的内在规律。要处理好胆子要大和步子要稳的关系。在推进改革中，胆子要大、步子要稳，这既是主观能动性和客观可能性的统一，也是解放思想与实事求是的具体方法。新时代拔尖创新人才要不安于现状，敢于担当、勇于作为，在全面论证、科学决策中不断创造新经验、新思想，在敢闯敢试、稳扎稳打中开创工作新局面。要处理好长期目标和中短期成果的关系。新时代拔尖创新人才培养要围绕“四个面向”，聚焦重大科学问题和关键领域，主动对接国家战略目标和战略任务，运用联系、发展的辩证思维，同时控制好快变量与慢变量，注意二者的系统性、整体性、协同性，增强“揭榜挂帅”能力，加强对关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的攻关创新。

4.厚植拔尖创新人才为民情怀

全心全意为人民服务，是延安精神的核心，党的根基和血脉在人民，新时代拔尖创新人才培育的最终落脚点也在人民。要坚守“人民至上”的情怀。延安时期，毛泽东深刻回答了共产党的事业“为什么能”的问题，旗帜鲜明地指出要全心全意为人民服务，形成密切联系群众的优良传统。习近平总书记在党的二十大报告中强调：“江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。”新时代拔尖创新人才要坚定人民立场、常怀为民之心，扎根群众、贴近群众，始终做到从群众中来，到群众中去，赢得群众的信任和拥护，把人民利益作为推进创新工作的衡量标准。要锤炼“为民服务”的本领。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。新时代拔尖创新人才要不断锤炼自身本领，不断优化知识结构、增强实干创新意识，瞄准未来前沿性、革命性、颠覆性的科技发展，追求在关键核心技术上有所突破。要贯彻“问需于民”的理念。时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。新时代拔尖创新人才要时刻为民而谋、办民所需，与群众需求同频共振，要集中群众的智慧、团结群众的力量，始终坚持把人民的需求放在第一位，聚焦群众的急迫需要和长远需求，推动科学创新成果惠及全体人民，以实际行动实现人民对美好生活的向往。

（作者：姚 崇，系陕西师范大学马克思主义学院教授，教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心研究员）

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