王 征

原标题：抓好“四个融入”，用延安精神铸魂育人

2022年10月27日，习近平总书记在瞻仰延安革命纪念地时强调，“在延安时期形成和发扬的光荣传统和优良作风，培育形成的以坚定正确的政治方向、解放思想实事求是的思想路线、全心全意为人民服务的根本宗旨、自力更生艰苦奋斗的创业精神为主要内容的延安精神，是党的宝贵精神财富，要代代传承下去。”新时代新征程，高校用延安精神铸魂育人，要抓好“四个融入”，推动延安精神与精神文化、思政课程、校园环境、校园活动紧密结合。

融入精神文化，推动延安精神落地生根。用延安精神铸魂育人，要立足高校办学发展实际，凝练红色基因内涵，把延安精神融入大学精神文化体系。高校为党育人、为国育才的使命任务与延安精神一脉相承，由校训、校风、学风等组成的精神文化体系与延安精神内涵相通，用延安精神教育引导师生具有良好的思想基础。延安精神融入大学精神文化体系实现落地生根，要抓好三个关键点：一是要深挖附着点，持续挖掘校园中具有延安精神特质的人物和事迹，通过选树典型、宣传表彰，让延安精神在校园中见人见事。二是要抓准切入点，从坚定方向、解放思想、服务师生、艰苦创业等角度，将学校办学发展历程中与延安精神的契合点提炼出来，讲好延安精神的奋斗故事。三是要找好连接点，深化大学精神文化体系建设，丰富完善体系架构，让延安精神内涵鲜明的红色基因内化于师生价值追求。

融入思政课程，打造延安精神育人金课。用延安精神铸魂育人，要发挥好思政课的主渠道作用，打造思政金课，讲好讲透延安精神的深刻内涵。习近平总书记强调，“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，思政课作用不可替代，思政课教师队伍责任重大。”面向大学生群体宣传弘扬延安精神，必须坚持理论为基、科学施教，避免空喊口号，推出充分体现延安精神特色的优质思政课程。一是要讲好理论，紧密结合“四史”教育，将延安精神讲授与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯通起来，与深入学习马克思主义基本原理、中国共产党的创新理论结合起来，实现政治性和学理性相统一，科学系统地讲深、讲透、讲好延安精神的理论内涵。二是要触动情感，积极创新教学方式方法，通过邀请革命前辈讲述、创排红色文艺作品，以及运用VR、AR等沉浸式虚拟仿真思政教学方法，针对大学生学习成长特点，用延安精神触碰心灵，实现价值性和知识性相统一。三是要联系实际，积极结合国家政策、社会发展、时事热点，挖掘师生身边的鲜活事例，充分凸显延安精神的时代价值，实现理论性和实践性相统一。

融入校园环境，构建延安精神育人场域。用延安精神铸魂育人，要充分利用校园文化场所和文化空间，发挥文化设施的辐射影响作用，构建延安精神的红色育人场域。彰显大学精神与文化内涵的文化设施，对师生精神涵育、思想引领发挥着不可替代的作用。传承弘扬延安精神，构建红色文化育人的有效场域，要做到“三个体现”。一是体现在建设规划中，立足学校精神文化体系，通过校园道路、建筑、区域命名方式，将延安精神的内涵植入校园。二是体现在公共空间中，既要在校史馆、博物馆、艺术馆等重要文化平台宣传延安精神，也要在楼宇大厅、校园景观等公共空间中精心设计、合理体现延安精神相关元素。三是体现在学生社区中，针对学生学习生活特点，加强文化服务供给，结合党建活动室、学习交流室、文化活动室等建设，将延安精神有机融入学生“生活圈”。

融入校园活动，营造延安精神育人氛围。用延安精神铸魂育人，要通过各类校园活动激发师生的主动性、创造性，培育和打造形式新颖、喜闻乐见的红色文化活动品牌，用延安精神浸润师生心灵。高校思想政治工作要坚持全员全过程全方位育人，丰富多彩的校园活动是育人的生动课堂。培育延安精神校园活动品牌，营造浸润式的育人氛围，一是要体现师生表达，充分尊重师生的主体地位，唱响师生情怀，引导师生成为新时代延安精神的践行者和宣传员；二是要突出身体力行，充分体现校园活动的实践性，推动师生通过实践将延安精神转化为奋斗向上的思想动力；三是要形成品牌效应，充分发挥校园活动的影响力，创新形式，打造师生喜闻乐见、延安精神特色鲜明的红色文化活动品牌。

（作者：王 征，系北京理工大学延安精神与中国青年研究中心研究员、党委宣传部副部长兼新闻中心主任）

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